Рейтинг@Mail.ru
Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова - РИА Новости, 01.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:05 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949937200.html
Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова
Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова - РИА Новости, 01.06.2024
Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Артура Чилингарова, отметив, что он войдет в историю как легендарный... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T22:05
2024-06-01T22:05
россия
санкт-петербург
ленинград
артур чилингаров
александр беглов
госдума рф
общество
умер депутат госдумы чилингаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949923674_0:0:2894:1628_1920x0_80_0_0_d6136df3b2c25ee06ff7ad0dece84442.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Артура Чилингарова, отметив, что он войдет в историю как легендарный полярник, мужественный и сильный человек, патриот России. "В нашу историю он войдет как легендарный полярник, мужественный, сильный человек, патриот России. Артур Николаевич Чилингаров родился в Ленинграде, в детстве пережил блокаду. В нашем городе он стал полярником. Начинал путь в Арктическом и Антарктическом институте", – говорится в тексте соболезнования. Беглов отметил, что в биографии Чилингарова были сложнейшие экспедиции, подвиги, открытия, рекорды и спасенные жизни. "На посту депутата Государственной Думы он твёрдо защищал нашу государственность и наши ценности. Россия будет хранить благодарную память о нем", - говорится в соболезновании. Выдающийся полярный исследователь, депутат ГД, Герой Советского Союза и Герой России Артур Чилингаров скончался на 85-м году жизни.
https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949936456.html
https://radiosputnik.ru/20240601/chilingarov-1949931046.html
россия
санкт-петербург
ленинград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949923674_47:0:2778:2048_1920x0_80_0_0_a9e9837312fad7c5fd28393932f88fcc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, санкт-петербург, ленинград, артур чилингаров, александр беглов, госдума рф, общество, умер депутат госдумы чилингаров
Россия, Санкт-Петербург, Ленинград, Артур Чилингаров, Александр Беглов, Госдума РФ, Общество, Умер депутат Госдумы Чилингаров
Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова

Беглов: Чилингаров войдет в историю как легендарный полярник и патриот России

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАртур Чилингаров
Артур Чилингаров - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Артур Чилингаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Артура Чилингарова, отметив, что он войдет в историю как легендарный полярник, мужественный и сильный человек, патриот России.
"В нашу историю он войдет как легендарный полярник, мужественный, сильный человек, патриот России. Артур Николаевич Чилингаров родился в Ленинграде, в детстве пережил блокаду. В нашем городе он стал полярником. Начинал путь в Арктическом и Антарктическом институте", – говорится в тексте соболезнования.
Артур Чилингаров - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Чилингаров умел решать невыполнимые задачи, заявил глава Арктического НИИ
Вчера, 21:58
Беглов отметил, что в биографии Чилингарова были сложнейшие экспедиции, подвиги, открытия, рекорды и спасенные жизни.
"На посту депутата Государственной Думы он твёрдо защищал нашу государственность и наши ценности. Россия будет хранить благодарную память о нем", - говорится в соболезновании.
Выдающийся полярный исследователь, депутат ГД, Герой Советского Союза и Герой России Артур Чилингаров скончался на 85-м году жизни.
Депутат Государственной Думы РФ Артур Чилингаров - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Стала известна причина смерти депутата Госдумы Чилингарова
Вчера, 21:02
 
РоссияСанкт-ПетербургЛенинградАртур ЧилингаровАлександр БегловГосдума РФОбществоУмер депутат Госдумы Чилингаров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала