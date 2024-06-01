https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949937200.html

Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова

Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова - РИА Новости, 01.06.2024

Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Артура Чилингарова, отметив, что он войдет в историю как легендарный... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T22:05

2024-06-01T22:05

2024-06-01T22:05

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умер депутат госдумы чилингаров

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Артура Чилингарова, отметив, что он войдет в историю как легендарный полярник, мужественный и сильный человек, патриот России. "В нашу историю он войдет как легендарный полярник, мужественный, сильный человек, патриот России. Артур Николаевич Чилингаров родился в Ленинграде, в детстве пережил блокаду. В нашем городе он стал полярником. Начинал путь в Арктическом и Антарктическом институте", – говорится в тексте соболезнования. Беглов отметил, что в биографии Чилингарова были сложнейшие экспедиции, подвиги, открытия, рекорды и спасенные жизни. "На посту депутата Государственной Думы он твёрдо защищал нашу государственность и наши ценности. Россия будет хранить благодарную память о нем", - говорится в соболезновании. Выдающийся полярный исследователь, депутат ГД, Герой Советского Союза и Герой России Артур Чилингаров скончался на 85-м году жизни.

https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949936456.html

https://radiosputnik.ru/20240601/chilingarov-1949931046.html

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россия, санкт-петербург, ленинград, артур чилингаров, александр беглов, госдума рф, общество, умер депутат госдумы чилингаров