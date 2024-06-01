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Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова
Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова - РИА Новости, 01.06.2024
Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Артура Чилингарова, отметив, что он войдет в историю как легендарный... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T22:05
2024-06-01T22:05
2024-06-01T22:05
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Артура Чилингарова, отметив, что он войдет в историю как легендарный полярник, мужественный и сильный человек, патриот России. "В нашу историю он войдет как легендарный полярник, мужественный, сильный человек, патриот России. Артур Николаевич Чилингаров родился в Ленинграде, в детстве пережил блокаду. В нашем городе он стал полярником. Начинал путь в Арктическом и Антарктическом институте", – говорится в тексте соболезнования. Беглов отметил, что в биографии Чилингарова были сложнейшие экспедиции, подвиги, открытия, рекорды и спасенные жизни. "На посту депутата Государственной Думы он твёрдо защищал нашу государственность и наши ценности. Россия будет хранить благодарную память о нем", - говорится в соболезновании. Выдающийся полярный исследователь, депутат ГД, Герой Советского Союза и Герой России Артур Чилингаров скончался на 85-м году жизни.
https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949936456.html
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Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова
Беглов: Чилингаров войдет в историю как легендарный полярник и патриот России