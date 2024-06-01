https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949933064.html

Матвиенко назвала Чилингарова патриотом

Матвиенко назвала Чилингарова патриотом - РИА Новости, 01.06.2024

Матвиенко назвала Чилингарова патриотом

Депутат Госдумы, известный полярник Артур Чилингаров был патриотом, не прикрывался политическими веяниями, не подстраивался под меняющиеся времена, заявила... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T21:27

2024-06-01T21:27

2024-06-01T21:40

общество

умер депутат госдумы чилингаров

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россия

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госдума рф

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валентина матвиенко

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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы, известный полярник Артур Чилингаров был патриотом, не прикрывался политическими веяниями, не подстраивался под меняющиеся времена, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.Выдающийся полярный исследователь, депутат ГД, Герой Советского Союза и Герой России Артур Чилингаров скончался на 85-м году жизни."Примите глубокие и искренне соболезнования в связи со смертью Артура Николаевича. Ушел из жизни потрясающий человек, сильный, мудрый и самобытный. Патриот", - говорится в телеграмме спикера в адрес родных Чилингарова, сообщает пресс-служба СФ.По словам Матвиенко, Чилингаров был человеком ответственным, государственным. "И эту ответственность за исполнение своего долга, за свою работу он не снимал с себя ни при каких обстоятельствах. Не прикрывался политическими веяниями, не подстраивался под меняющиеся времена", - отметила она.Чилингаров был прямым и честным, всегда вызывало уважение, написала политик. "Абсолютно заслуженно Артур Николаевич Чилингаров войдёт навсегда в отечественную историю как уникальный представитель нашего народа - Герой СССР и Герой России. Уверена, долгая и добрая память о нем сохранится во многих и многих сердцах", - говорится в телеграмме Матвиенко.

https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949932204.html

https://radiosputnik.ru/20240601/chilingarov-1949931046.html

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общество, умер депутат госдумы чилингаров, артур чилингаров, россия, ссср, госдума рф, совет федерации рф, валентина матвиенко