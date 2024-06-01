https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949933064.html
Матвиенко назвала Чилингарова патриотом
Матвиенко назвала Чилингарова патриотом - РИА Новости, 01.06.2024
Матвиенко назвала Чилингарова патриотом
Депутат Госдумы, известный полярник Артур Чилингаров был патриотом, не прикрывался политическими веяниями, не подстраивался под меняющиеся времена, заявила... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T21:27
2024-06-01T21:27
2024-06-01T21:40
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы, известный полярник Артур Чилингаров был патриотом, не прикрывался политическими веяниями, не подстраивался под меняющиеся времена, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.Выдающийся полярный исследователь, депутат ГД, Герой Советского Союза и Герой России Артур Чилингаров скончался на 85-м году жизни."Примите глубокие и искренне соболезнования в связи со смертью Артура Николаевича. Ушел из жизни потрясающий человек, сильный, мудрый и самобытный. Патриот", - говорится в телеграмме спикера в адрес родных Чилингарова, сообщает пресс-служба СФ.По словам Матвиенко, Чилингаров был человеком ответственным, государственным. "И эту ответственность за исполнение своего долга, за свою работу он не снимал с себя ни при каких обстоятельствах. Не прикрывался политическими веяниями, не подстраивался под меняющиеся времена", - отметила она.Чилингаров был прямым и честным, всегда вызывало уважение, написала политик. "Абсолютно заслуженно Артур Николаевич Чилингаров войдёт навсегда в отечественную историю как уникальный представитель нашего народа - Герой СССР и Герой России. Уверена, долгая и добрая память о нем сохранится во многих и многих сердцах", - говорится в телеграмме Матвиенко.
https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949932204.html
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Общество, Умер депутат Госдумы Чилингаров, Артур Чилингаров, Россия, СССР, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко
Матвиенко назвала Чилингарова патриотом
Матвиенко: Чилингаров — патриот, который не прикрывался политическими веяниями