https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949930215.html

Вице-спикер Совфеда назвал Чилингарова мужественным человеком

Вице-спикер Совфеда назвал Чилингарова мужественным человеком - РИА Новости, 01.06.2024

Вице-спикер Совфеда назвал Чилингарова мужественным человеком

Скончавшийся депутат ГД Артур Чилингаров был мужественным человеком, известным ученым и ярким политиком, о таких говорят - достояние нации, заявил РИА Новости... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T20:57

2024-06-01T20:57

2024-06-01T20:57

умер депутат госдумы чилингаров

артур чилингаров

константин косачев

вячеслав володин

совет федерации рф

госдума рф

общество

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Скончавшийся депутат ГД Артур Чилингаров был мужественным человеком, известным ученым и ярким политиком, о таких говорят - достояние нации, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее в субботу выразил соболезнования родным и близким депутата ГД Артура Чилингарова, который ушел из жизни на 85-м году жизни. "Имел честь не просто лично знать, но на протяжении многих лет тесно взаимодействовать с Артуром Николаевичем. Видел его в разных ситуациях и никогда не сомневался в том, что он не будет уходить от ответственности за принятие решений и будет отстаивать их до последнего, когда уверен в правильности выбора", - отметил Косачев. По его словам, Чилингаров "был мужественным человеком, профессиональным ученым и ярким политиком". "О таких говорят - достояние нации. Да, это о нем. Вечная память", - сказал сенатор.

https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949926027.html

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умер депутат госдумы чилингаров, артур чилингаров, константин косачев, вячеслав володин, совет федерации рф, госдума рф, общество