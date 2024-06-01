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Вице-спикер Совфеда назвал Чилингарова мужественным человеком - РИА Новости, 01.06.2024
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20:57 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949930215.html
Вице-спикер Совфеда назвал Чилингарова мужественным человеком
Вице-спикер Совфеда назвал Чилингарова мужественным человеком - РИА Новости, 01.06.2024
Вице-спикер Совфеда назвал Чилингарова мужественным человеком
Скончавшийся депутат ГД Артур Чилингаров был мужественным человеком, известным ученым и ярким политиком, о таких говорят - достояние нации, заявил РИА Новости... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T20:57
2024-06-01T20:57
умер депутат госдумы чилингаров
артур чилингаров
константин косачев
вячеслав володин
совет федерации рф
госдума рф
общество
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Скончавшийся депутат ГД Артур Чилингаров был мужественным человеком, известным ученым и ярким политиком, о таких говорят - достояние нации, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее в субботу выразил соболезнования родным и близким депутата ГД Артура Чилингарова, который ушел из жизни на 85-м году жизни. "Имел честь не просто лично знать, но на протяжении многих лет тесно взаимодействовать с Артуром Николаевичем. Видел его в разных ситуациях и никогда не сомневался в том, что он не будет уходить от ответственности за принятие решений и будет отстаивать их до последнего, когда уверен в правильности выбора", - отметил Косачев. По его словам, Чилингаров "был мужественным человеком, профессиональным ученым и ярким политиком". "О таких говорят - достояние нации. Да, это о нем. Вечная память", - сказал сенатор.
https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949926027.html
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умер депутат госдумы чилингаров, артур чилингаров, константин косачев, вячеслав володин, совет федерации рф, госдума рф, общество
Умер депутат Госдумы Чилингаров, Артур Чилингаров, Константин Косачев, Вячеслав Володин, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Общество
Вице-спикер Совфеда назвал Чилингарова мужественным человеком

Косачев назвал Чилингарова мужественным человеком и ярким политиком

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАртур Чилингаров
Артур Чилингаров - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Артур Чилингаров. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Скончавшийся депутат ГД Артур Чилингаров был мужественным человеком, известным ученым и ярким политиком, о таких говорят - достояние нации, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее в субботу выразил соболезнования родным и близким депутата ГД Артура Чилингарова, который ушел из жизни на 85-м году жизни.
Артур Чилингаров - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
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"Имел честь не просто лично знать, но на протяжении многих лет тесно взаимодействовать с Артуром Николаевичем. Видел его в разных ситуациях и никогда не сомневался в том, что он не будет уходить от ответственности за принятие решений и будет отстаивать их до последнего, когда уверен в правильности выбора", - отметил Косачев.
По его словам, Чилингаров "был мужественным человеком, профессиональным ученым и ярким политиком". "О таких говорят - достояние нации. Да, это о нем. Вечная память", - сказал сенатор.
Депутат Госдумы Артур Чилингаров - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
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Умер депутат Госдумы ЧилингаровАртур ЧилингаровКонстантин КосачевВячеслав ВолодинСовет Федерации РФГосдума РФОбщество
 
 
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