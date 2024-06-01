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Чилингаров ушел из жизни после тяжелой болезни, заявил вице-спикер Госдумы
Чилингаров ушел из жизни после тяжелой болезни, заявил вице-спикер Госдумы - РИА Новости, 01.06.2024
Чилингаров ушел из жизни после тяжелой болезни, заявил вице-спикер Госдумы
Депутат ГД Артур Чилингаров ушел из жизни после продолжительной, тяжелой болезни, сообщил вице-спикер ГД Сергей Неверов. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T20:51
2024-06-01T20:51
2024-06-01T20:59
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Депутат ГД Артур Чилингаров ушел из жизни после продолжительной, тяжелой болезни, сообщил вице-спикер ГД Сергей Неверов.Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее в субботу сообщил, что Чилингаров ушел из жизни на 85-м году жизни, и выразил соболезнования его родным и близким. Чилингаров был депутатом Государственной думы семи созывов, начиная с первого, а также представлял в Совете Федерации Тульскую область."После продолжительной, тяжелой болезни ушел из жизни легендарный человек - Артур Чилингаров", - написал Неверов в своем Telegram-канале.Он также отметил, что у Чилингарова было потрясающее чувство юмора, эрудиция, мужество, сострадание, стремление к познанию нового."Его смерть - невосполнимая утрата. Он всегда будет жить в сердцах тех, кому посчастливилось с ним работать, дружить, общаться", - добавил он.
https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949930215.html
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Умер депутат Госдумы Чилингаров, Госдума РФ, Артур Чилингаров, Тульская область, Сергей Неверов, Совет Федерации РФ, Вячеслав Володин, Общество
Чилингаров ушел из жизни после тяжелой болезни, заявил вице-спикер Госдумы
Неверов: Чилингаров ушел из жизни после продолжительной, тяжелой болезни