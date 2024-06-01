https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949929074.html

Чилингаров ушел из жизни после тяжелой болезни, заявил вице-спикер Госдумы

Чилингаров ушел из жизни после тяжелой болезни, заявил вице-спикер Госдумы - РИА Новости, 01.06.2024

Чилингаров ушел из жизни после тяжелой болезни, заявил вице-спикер Госдумы

Депутат ГД Артур Чилингаров ушел из жизни после продолжительной, тяжелой болезни, сообщил вице-спикер ГД Сергей Неверов. РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T20:51

2024-06-01T20:51

2024-06-01T20:59

умер депутат госдумы чилингаров

госдума рф

артур чилингаров

тульская область

сергей неверов

совет федерации рф

вячеслав володин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949923674_0:0:2894:1628_1920x0_80_0_0_d6136df3b2c25ee06ff7ad0dece84442.jpg

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Депутат ГД Артур Чилингаров ушел из жизни после продолжительной, тяжелой болезни, сообщил вице-спикер ГД Сергей Неверов.Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее в субботу сообщил, что Чилингаров ушел из жизни на 85-м году жизни, и выразил соболезнования его родным и близким. Чилингаров был депутатом Государственной думы семи созывов, начиная с первого, а также представлял в Совете Федерации Тульскую область."После продолжительной, тяжелой болезни ушел из жизни легендарный человек - Артур Чилингаров", - написал Неверов в своем Telegram-канале.Он также отметил, что у Чилингарова было потрясающее чувство юмора, эрудиция, мужество, сострадание, стремление к познанию нового."Его смерть - невосполнимая утрата. Он всегда будет жить в сердцах тех, кому посчастливилось с ним работать, дружить, общаться", - добавил он.

https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949930215.html

https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949926027.html

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

умер депутат госдумы чилингаров, госдума рф, артур чилингаров, тульская область, сергей неверов, совет федерации рф, вячеслав володин, общество