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Чилингаров ушел из жизни после тяжелой болезни, заявил вице-спикер Госдумы - РИА Новости, 01.06.2024
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20:51 01.06.2024 (обновлено: 20:59 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949929074.html
Чилингаров ушел из жизни после тяжелой болезни, заявил вице-спикер Госдумы
Чилингаров ушел из жизни после тяжелой болезни, заявил вице-спикер Госдумы - РИА Новости, 01.06.2024
Чилингаров ушел из жизни после тяжелой болезни, заявил вице-спикер Госдумы
Депутат ГД Артур Чилингаров ушел из жизни после продолжительной, тяжелой болезни, сообщил вице-спикер ГД Сергей Неверов. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T20:51
2024-06-01T20:59
умер депутат госдумы чилингаров
госдума рф
артур чилингаров
тульская область
сергей неверов
совет федерации рф
вячеслав володин
общество
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Депутат ГД Артур Чилингаров ушел из жизни после продолжительной, тяжелой болезни, сообщил вице-спикер ГД Сергей Неверов.Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее в субботу сообщил, что Чилингаров ушел из жизни на 85-м году жизни, и выразил соболезнования его родным и близким. Чилингаров был депутатом Государственной думы семи созывов, начиная с первого, а также представлял в Совете Федерации Тульскую область."После продолжительной, тяжелой болезни ушел из жизни легендарный человек - Артур Чилингаров", - написал Неверов в своем Telegram-канале.Он также отметил, что у Чилингарова было потрясающее чувство юмора, эрудиция, мужество, сострадание, стремление к познанию нового."Его смерть - невосполнимая утрата. Он всегда будет жить в сердцах тех, кому посчастливилось с ним работать, дружить, общаться", - добавил он.
https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949930215.html
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умер депутат госдумы чилингаров, госдума рф, артур чилингаров, тульская область, сергей неверов, совет федерации рф, вячеслав володин, общество
Умер депутат Госдумы Чилингаров, Госдума РФ, Артур Чилингаров, Тульская область, Сергей Неверов, Совет Федерации РФ, Вячеслав Володин, Общество
Чилингаров ушел из жизни после тяжелой болезни, заявил вице-спикер Госдумы

Неверов: Чилингаров ушел из жизни после продолжительной, тяжелой болезни

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДепутат Госдумы Артур Чилингаров
Депутат Госдумы Артур Чилингаров - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Депутат ГД Артур Чилингаров ушел из жизни после продолжительной, тяжелой болезни, сообщил вице-спикер ГД Сергей Неверов.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее в субботу сообщил, что Чилингаров ушел из жизни на 85-м году жизни, и выразил соболезнования его родным и близким. Чилингаров был депутатом Государственной думы семи созывов, начиная с первого, а также представлял в Совете Федерации Тульскую область.
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"После продолжительной, тяжелой болезни ушел из жизни легендарный человек - Артур Чилингаров", - написал Неверов в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что у Чилингарова было потрясающее чувство юмора, эрудиция, мужество, сострадание, стремление к познанию нового.
"Его смерть - невосполнимая утрата. Он всегда будет жить в сердцах тех, кому посчастливилось с ним работать, дружить, общаться", - добавил он.
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Умер депутат Госдумы ЧилингаровГосдума РФАртур ЧилингаровТульская областьСергей НеверовСовет Федерации РФВячеслав ВолодинОбщество
 
 
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