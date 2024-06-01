https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949926510.html
Депутат Госдумы назвал уход Чилингарова из жизни печальным известием для ЕР
Депутат Госдумы назвал уход Чилингарова из жизни печальным известием для ЕР - РИА Новости, 01.06.2024
Депутат Госдумы назвал уход Чилингарова из жизни печальным известием для ЕР
Депутат ГД Евгений Ревенко сказал, что уход из жизни депутата ГД Артура Чилингарова - печальное известие для всей фракции "Единая Россия" в Госдуме. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T20:44
2024-06-01T20:44
2024-06-01T20:44
умер депутат госдумы чилингаров
тульская область
евгений ревенко
артур чилингаров
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Депутат ГД Евгений Ревенко сказал, что уход из жизни депутата ГД Артура Чилингарова - печальное известие для всей фракции "Единая Россия" в Госдуме. Депутат ГД Артур Чилингаров ушел из жизни на 85-м году жизни. "Для нашей фракции печальное известие. Артур Чилингаров… Ученый с мировым именем, надежный товарищ, отважный исследователь и настоящий Герой", - написал он в своем Telegram-канале. По словам депутата, Чилингаров был человеком чести. "Мудрый, с ним всегда можно было посоветоваться, чтобы принять единственно верное решение. Светлый человек", - добавил он. Чилингаров был депутатом Государственной думы семи созывов, начиная с первого, а также представлял в Совете Федерации Тульскую область.
https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949926027.html
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умер депутат госдумы чилингаров, тульская область, евгений ревенко, артур чилингаров, госдума рф, единая россия, совет федерации рф, политика
Умер депутат Госдумы Чилингаров, Тульская область, Евгений Ревенко, Артур Чилингаров, Госдума РФ, Единая Россия, Совет Федерации РФ, Политика
Депутат Госдумы назвал уход Чилингарова из жизни печальным известием для ЕР
Ревенко: уход Чилингарова из жизни — печальное известие для всей фракции ЕР в ГД