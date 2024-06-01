Рейтинг@Mail.ru
Депутат Госдумы назвал уход Чилингарова из жизни печальным известием для ЕР - РИА Новости, 01.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:44 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949926510.html
Депутат Госдумы назвал уход Чилингарова из жизни печальным известием для ЕР
Депутат Госдумы назвал уход Чилингарова из жизни печальным известием для ЕР - РИА Новости, 01.06.2024
Депутат Госдумы назвал уход Чилингарова из жизни печальным известием для ЕР
Депутат ГД Евгений Ревенко сказал, что уход из жизни депутата ГД Артура Чилингарова - печальное известие для всей фракции "Единая Россия" в Госдуме. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T20:44
2024-06-01T20:44
умер депутат госдумы чилингаров
тульская область
евгений ревенко
артур чилингаров
госдума рф
единая россия
совет федерации рф
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949923493_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_bdfb064f8614d5c62cf6f808c76d3149.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Депутат ГД Евгений Ревенко сказал, что уход из жизни депутата ГД Артура Чилингарова - печальное известие для всей фракции "Единая Россия" в Госдуме. Депутат ГД Артур Чилингаров ушел из жизни на 85-м году жизни. "Для нашей фракции печальное известие. Артур Чилингаров… Ученый с мировым именем, надежный товарищ, отважный исследователь и настоящий Герой", - написал он в своем Telegram-канале. По словам депутата, Чилингаров был человеком чести. "Мудрый, с ним всегда можно было посоветоваться, чтобы принять единственно верное решение. Светлый человек", - добавил он. Чилингаров был депутатом Государственной думы семи созывов, начиная с первого, а также представлял в Совете Федерации Тульскую область.
https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949926027.html
https://radiosputnik.ru/20240601/soboleznovanie-1949926368.html
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949923493_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_90c89b04ab485ddc2cc5a427c8783c3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
умер депутат госдумы чилингаров, тульская область, евгений ревенко, артур чилингаров, госдума рф, единая россия, совет федерации рф, политика
Умер депутат Госдумы Чилингаров, Тульская область, Евгений Ревенко, Артур Чилингаров, Госдума РФ, Единая Россия, Совет Федерации РФ, Политика
Депутат Госдумы назвал уход Чилингарова из жизни печальным известием для ЕР

Ревенко: уход Чилингарова из жизни — печальное известие для всей фракции ЕР в ГД

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАртур Чилингаров
Артур Чилингаров - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Артур Чилингаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Депутат ГД Евгений Ревенко сказал, что уход из жизни депутата ГД Артура Чилингарова - печальное известие для всей фракции "Единая Россия" в Госдуме.
Депутат ГД Артур Чилингаров ушел из жизни на 85-м году жизни.
Артур Чилингаров - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Слуцкий назвал ушедшего из жизни Чилингарова человеком-легендой
Вчера, 20:36
"Для нашей фракции печальное известие. Артур Чилингаров… Ученый с мировым именем, надежный товарищ, отважный исследователь и настоящий Герой", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам депутата, Чилингаров был человеком чести.
"Мудрый, с ним всегда можно было посоветоваться, чтобы принять единственно верное решение. Светлый человек", - добавил он.
Чилингаров был депутатом Государственной думы семи созывов, начиная с первого, а также представлял в Совете Федерации Тульскую область.
Президент России Владимир Путин. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Путин выразил соболезнования родным и близким депутата Госдумы Чилингарова
Вчера, 20:33
 
Умер депутат Госдумы ЧилингаровТульская областьЕвгений РевенкоАртур ЧилингаровГосдума РФЕдиная РоссияСовет Федерации РФПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала