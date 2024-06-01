https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949926510.html

Депутат Госдумы назвал уход Чилингарова из жизни печальным известием для ЕР

Депутат Госдумы назвал уход Чилингарова из жизни печальным известием для ЕР - РИА Новости, 01.06.2024

Депутат Госдумы назвал уход Чилингарова из жизни печальным известием для ЕР

Депутат ГД Евгений Ревенко сказал, что уход из жизни депутата ГД Артура Чилингарова - печальное известие для всей фракции "Единая Россия" в Госдуме. РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T20:44

2024-06-01T20:44

2024-06-01T20:44

умер депутат госдумы чилингаров

тульская область

евгений ревенко

артур чилингаров

госдума рф

единая россия

совет федерации рф

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949923493_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_bdfb064f8614d5c62cf6f808c76d3149.jpg

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Депутат ГД Евгений Ревенко сказал, что уход из жизни депутата ГД Артура Чилингарова - печальное известие для всей фракции "Единая Россия" в Госдуме. Депутат ГД Артур Чилингаров ушел из жизни на 85-м году жизни. "Для нашей фракции печальное известие. Артур Чилингаров… Ученый с мировым именем, надежный товарищ, отважный исследователь и настоящий Герой", - написал он в своем Telegram-канале. По словам депутата, Чилингаров был человеком чести. "Мудрый, с ним всегда можно было посоветоваться, чтобы принять единственно верное решение. Светлый человек", - добавил он. Чилингаров был депутатом Государственной думы семи созывов, начиная с первого, а также представлял в Совете Федерации Тульскую область.

https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949926027.html

https://radiosputnik.ru/20240601/soboleznovanie-1949926368.html

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

умер депутат госдумы чилингаров, тульская область, евгений ревенко, артур чилингаров, госдума рф, единая россия, совет федерации рф, политика