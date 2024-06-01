https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949926027.html
Слуцкий назвал ушедшего из жизни Чилингарова человеком-легендой
Слуцкий назвал ушедшего из жизни Чилингарова человеком-легендой - РИА Новости, 01.06.2024
Слуцкий назвал ушедшего из жизни Чилингарова человеком-легендой
Глава комитета ГД по международным делам назвал ушедшего из жизни депутата ГД Артура Чилингарова "человеком-легендой", который внес огромный вклад в развитие... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T20:36
2024-06-01T20:36
2024-06-01T20:36
умер депутат госдумы чилингаров
совет федерации рф
артур чилингаров
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам назвал ушедшего из жизни депутата ГД Артура Чилингарова "человеком-легендой", который внес огромный вклад в развитие науки. Депутат ГД Артур Чилингаров ушел из жизни на 85-м году жизни. "Про таких, как он, принято говорить "человек-легенда". Чилингаров внес огромный вклад и в развитие российской науки, и в процессы освоения и покорения Арктики, и становление российского парламентаризма. Ушла эпоха, конечно", - сказал он РИА Новости. Депутат отметил, что Чилингаров - герой-полярник и один из самых известных российских парламентариев. Чилингаров был депутатом Государственной думы семи созывов, начиная с первого, а также представлял в Совете Федерации Тульскую область. "Искренние соболезнования родным и близким Артура Николаевича. Царствие небесное", - добавил Слуцкий.
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умер депутат госдумы чилингаров, совет федерации рф, артур чилингаров, тульская область
Умер депутат Госдумы Чилингаров, Совет Федерации РФ, Артур Чилингаров, Тульская область
Слуцкий назвал ушедшего из жизни Чилингарова человеком-легендой
Слуцкий назвал Чилингарова человеком-легендой, внесшим вклад в развитие науки
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам назвал ушедшего из жизни депутата ГД Артура Чилингарова "человеком-легендой", который внес огромный вклад в развитие науки.
Депутат ГД Артур Чилингаров ушел из жизни на 85-м году жизни.
"Про таких, как он, принято говорить "человек-легенда". Чилингаров внес огромный вклад и в развитие российской науки, и в процессы освоения и покорения Арктики, и становление российского парламентаризма. Ушла эпоха, конечно", - сказал он РИА Новости.
Депутат отметил, что Чилингаров - герой-полярник и один из самых известных российских парламентариев.
Чилингаров был депутатом Государственной думы семи созывов, начиная с первого, а также представлял в Совете Федерации Тульскую область
.
"Искренние соболезнования родным и близким Артура Николаевича. Царствие небесное", - добавил Слуцкий.