https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949926027.html

Слуцкий назвал ушедшего из жизни Чилингарова человеком-легендой

Слуцкий назвал ушедшего из жизни Чилингарова человеком-легендой - РИА Новости, 01.06.2024

Слуцкий назвал ушедшего из жизни Чилингарова человеком-легендой

Глава комитета ГД по международным делам назвал ушедшего из жизни депутата ГД Артура Чилингарова "человеком-легендой", который внес огромный вклад в развитие... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T20:36

2024-06-01T20:36

2024-06-01T20:36

умер депутат госдумы чилингаров

совет федерации рф

артур чилингаров

тульская область

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам назвал ушедшего из жизни депутата ГД Артура Чилингарова "человеком-легендой", который внес огромный вклад в развитие науки. Депутат ГД Артур Чилингаров ушел из жизни на 85-м году жизни. "Про таких, как он, принято говорить "человек-легенда". Чилингаров внес огромный вклад и в развитие российской науки, и в процессы освоения и покорения Арктики, и становление российского парламентаризма. Ушла эпоха, конечно", - сказал он РИА Новости. Депутат отметил, что Чилингаров - герой-полярник и один из самых известных российских парламентариев. Чилингаров был депутатом Государственной думы семи созывов, начиная с первого, а также представлял в Совете Федерации Тульскую область. "Искренние соболезнования родным и близким Артура Николаевича. Царствие небесное", - добавил Слуцкий.

https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949924713.html

тульская область

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умер депутат госдумы чилингаров, совет федерации рф, артур чилингаров, тульская область