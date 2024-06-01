умер депутат госдумы чилингаров

Умер депутат Госдумы и полярник Артур Чилингаров
Лидер фракции «Отечество – Вся Россия» Евгений Примаков (слева), и вице-спикер Госдумы Артур Чилингаров (справа).
Лидер фракции «Отечество – Вся Россия» Евгений Примаков (слева), и вице-спикер Госдумы Артур Чилингаров (справа).
IX сессия российско-американской комиссии по экономическому и технологическому сотрудничеству. Вице-президент США Альберт Гор (слева) и заместитель председателя Государственной Думы Артур Николаевич Чилингаров.
IX сессия российско-американской комиссии по экономическому и технологическому сотрудничеству. Вице-президент США Альберт Гор (слева) и заместитель председателя Государственной Думы Артур Николаевич Чилингаров.
Артур Чилингаров на открытии выставки детских рисунков, посвященной Международному Дню защиты детей.
Артур Чилингаров на открытии выставки детских рисунков, посвященной Международному Дню защиты детей.
21 ноября 2019. Президент Владимир Путин и Артур Чилингаров, получивший орден "За заслуги перед Отечеством" II степени.
21 ноября 2019. Президент Владимир Путин и Артур Чилингаров, получивший орден "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Первый вице-президент Русского географического общества, член Совета Федерации, член-корреспондент РАН Артур Чилингаров во время зажжения чаши Олимпийского огня на Северном полюсе.
Первый вице-президент Русского географического общества, член Совета Федерации, член-корреспондент РАН Артур Чилингаров во время зажжения чаши Олимпийского огня на Северном полюсе.
Лидер фракции «Отечество – Вся Россия» Евгений Примаков (слева), и вице-спикер Госдумы Артур Чилингаров (справа).
IX сессия российско-американской комиссии по экономическому и технологическому сотрудничеству. Вице-президент США Альберт Гор (слева) и заместитель председателя Государственной Думы Артур Николаевич Чилингаров.
Артур Чилингаров на открытии выставки детских рисунков, посвященной Международному Дню защиты детей.
21 ноября 2019. Президент Владимир Путин и Артур Чилингаров, получивший орден "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Первый вице-президент Русского географического общества, член Совета Федерации, член-корреспондент РАН Артур Чилингаров во время зажжения чаши Олимпийского огня на Северном полюсе.