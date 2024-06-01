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Умер депутат Госдумы Чилингаров - РИА Новости, 01.06.2024
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19:52 01.06.2024 (обновлено: 22:45 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949919604.html
Умер депутат Госдумы Чилингаров
Умер депутат Госдумы Чилингаров - РИА Новости, 01.06.2024
Умер депутат Госдумы Чилингаров
Депутат Госдумы, исследователь и полярник Артур Чилингаров умер в возрасте 84 лет, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T19:52
2024-06-01T22:45
госдума рф
артур чилингаров
вячеслав володин
общество
умер депутат госдумы чилингаров
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы, исследователь и полярник Артур Чилингаров умер в возрасте 84 лет, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.Как ученый Чилингаров изучал Арктику и Антарктику, Мировой океан. Носил звания Герой Советского Союза и Герой России, был лауреатом Государственной премии, членом-корреспондентом РАН.Свои соболезнования выразил Владимир Путин."Президент выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Чилингарова. Они действительно многие годы дружили, очень хорошо знали друг друга. И президент направил телеграмму с соболезнованием родным и близким Героя России", — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Как напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин, "Артур Николаевич руководил несколькими экспедициями, принимал участие в сложнейших спасательных операциях, много лет работал в экстремальных условиях, ежедневно совершая трудовые подвиги".Почетный полярник Константин Зайцев сообщил РИА Новости, что прощание состоится в Храме Христа Спасителя, а похороны пройдут на Новодевичьем кладбище. Дата станет известна позднее.Артур Чилингаров родился 25 сентября 1939 года в Ленинграде. В 1963-м окончил Ленинградское высшее инженерно-морское училище имени адмирала С.О. Макарова по специальности "океанолог" и начал работать в обсерватории Тикси Арктического и Антарктического научно-исследовательского института.В сентябре 1969 года его назначили начальником молодежной научно-исследовательской станции "Северный полюс-19". В 1971-м ученый возглавил коллектив станции Беллинсгаузен 17-ой Советской антарктической экспедиции. В 1973 году на ледоколе "Владивосток" организовал дрейфующую станцию "Северный полюс-22".С 1974-го на протяжении пяти лет работал в Западном секторе Арктики, начальником Амдерминского территориального управления по гидрометеорологии и контролю природной среды.В 1988 году Чилингаров возглавлял группу инспекторов антарктических полярных станций, в 1991-1993 гг. был советником председателя Верховного Совета РСФСР по проблемам Арктики и Антарктики.Как первого в мире человека, который в течение шести месяцев побывал на Южном и Северном полюсах, Артура Чилингарова занесли в Книгу рекордов Гиннеса.
https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949930215.html
https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949926027.html
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госдума рф, артур чилингаров, вячеслав володин, общество, умер депутат госдумы чилингаров
Госдума РФ, Артур Чилингаров, Вячеслав Володин, Общество, Умер депутат Госдумы Чилингаров
Умер депутат Госдумы Чилингаров

Умер депутат Госдумы и полярник Артур Чилингаров

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДепутат Госдумы Артур Чилингаров
Депутат Госдумы Артур Чилингаров - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Депутат Госдумы Артур Чилингаров. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы, исследователь и полярник Артур Чилингаров умер в возрасте 84 лет, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Как ученый Чилингаров изучал Арктику и Антарктику, Мировой океан. Носил звания Герой Советского Союза и Герой России, был лауреатом Государственной премии, членом-корреспондентом РАН.
© РИА Новости / Роман Денисов | Перейти в медиабанкНачальник научно-исследовательской дрейфующей станции "Северный полюс-19" в Северном Ледовитом океане Артур Николаевич Чилингаров.
Начальник научно-исследовательской дрейфующей станции Северный полюс-19 в Северном Ледовитом океане Артур Чилингаров
Начальник научно-исследовательской дрейфующей станции "Северный полюс-19" в Северном Ледовитом океане Артур Николаевич Чилингаров.
© РИА Новости / Роман Денисов
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1 из 9
© РИА Новости / Шерстенников | Перейти в медиабанкНачальник Амдерминского управления гидрометслужбы Артур Чилингаров (в центре) и начальник отдела морских прогнозов Владимир Воробьев. Полярная метеостанция мыса Харасавэй в Арктике.
Артур Чилингаров и Владимир Воробьев
Начальник Амдерминского управления гидрометслужбы Артур Чилингаров (в центре) и начальник отдела морских прогнозов Владимир Воробьев. Полярная метеостанция мыса Харасавэй в Арктике.
© РИА Новости / Шерстенников
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2 из 9
© РИА Новости / Чилингаров | Перейти в медиабанкСовещание группы спасения научно-исследовательского судна "Михаил Сомов" на борту ледокола "Владивосток" перед вылетом на проводку "Михаила Сомова" во льдах.
Совещание группы спасения научно-исследовательского судна Михаил Сомов на борту ледокола Владивосток
Совещание группы спасения научно-исследовательского судна "Михаил Сомов" на борту ледокола "Владивосток" перед вылетом на проводку "Михаила Сомова" во льдах.
© РИА Новости / Чилингаров
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3 из 9
© РИА Новости / В. Чистяков | Перейти в медиабанкРуководитель высокоширотной экспедиции на атомном ледоколе "Сибирь" Артур Чилингаров в минуты отдыха.
Руководитель высокоширотной экспедиции на атомном ледоколе Сибирь Артур Чилингаров в минуты отдыха
Руководитель высокоширотной экспедиции на атомном ледоколе "Сибирь" Артур Чилингаров в минуты отдыха.
© РИА Новости / В. Чистяков
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4 из 9
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

Лидер фракции «Отечество – Вся Россия» Евгений Примаков (слева), и вице-спикер Госдумы Артур Чилингаров (справа).

Евгений Примаков и Артур Чилингаров

Лидер фракции «Отечество – Вся Россия» Евгений Примаков (слева), и вице-спикер Госдумы Артур Чилингаров (справа).

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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5 из 9
© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанк

IX сессия российско-американской комиссии по экономическому и технологическому сотрудничеству. Вице-президент США Альберт Гор (слева) и заместитель председателя Государственной Думы Артур Николаевич Чилингаров.

Альберт Гор и Артур Чилингаров

IX сессия российско-американской комиссии по экономическому и технологическому сотрудничеству. Вице-президент США Альберт Гор (слева) и заместитель председателя Государственной Думы Артур Николаевич Чилингаров.

© РИА Новости / Александр Макаров
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6 из 9
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

Артур Чилингаров на открытии выставки детских рисунков, посвященной Международному Дню защиты детей.

Артур Чилингаров на открытии выставки детских рисунков, посвященной Международному Дню защиты детей

Артур Чилингаров на открытии выставки детских рисунков, посвященной Международному Дню защиты детей.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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7 из 9
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк

21 ноября 2019. Президент Владимир Путин и Артур Чилингаров, получивший орден "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Президент РФ Владимир Путин и учёный-океанолог, исследователь Арктики и Антарктики, член-корреспондент РАН Артур Чилингаров

21 ноября 2019. Президент Владимир Путин и Артур Чилингаров, получивший орден "За заслуги перед Отечеством" II степени.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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8 из 9
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Первый вице-президент Русского географического общества, член Совета Федерации, член-корреспондент РАН Артур Чилингаров во время зажжения чаши Олимпийского огня на Северном полюсе.

Первый вице-президент Русского географического общества, член Совета Федерации РФ, член-корреспондент РАН Артур Чилингаров во время зажжения чаши Олимпийского огня на Северном полюсе

Первый вице-президент Русского географического общества, член Совета Федерации, член-корреспондент РАН Артур Чилингаров во время зажжения чаши Олимпийского огня на Северном полюсе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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9 из 9
Начальник научно-исследовательской дрейфующей станции "Северный полюс-19" в Северном Ледовитом океане Артур Николаевич Чилингаров.
© РИА Новости / Роман Денисов
Перейти в медиабанк
1 из 9
Начальник Амдерминского управления гидрометслужбы Артур Чилингаров (в центре) и начальник отдела морских прогнозов Владимир Воробьев. Полярная метеостанция мыса Харасавэй в Арктике.
© РИА Новости / Шерстенников
Перейти в медиабанк
2 из 9
Совещание группы спасения научно-исследовательского судна "Михаил Сомов" на борту ледокола "Владивосток" перед вылетом на проводку "Михаила Сомова" во льдах.
© РИА Новости / Чилингаров
Перейти в медиабанк
3 из 9
Руководитель высокоширотной экспедиции на атомном ледоколе "Сибирь" Артур Чилингаров в минуты отдыха.
© РИА Новости / В. Чистяков
Перейти в медиабанк
4 из 9

Лидер фракции «Отечество – Вся Россия» Евгений Примаков (слева), и вице-спикер Госдумы Артур Чилингаров (справа).

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
5 из 9

IX сессия российско-американской комиссии по экономическому и технологическому сотрудничеству. Вице-президент США Альберт Гор (слева) и заместитель председателя Государственной Думы Артур Николаевич Чилингаров.

© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в медиабанк
6 из 9

Артур Чилингаров на открытии выставки детских рисунков, посвященной Международному Дню защиты детей.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
7 из 9

21 ноября 2019. Президент Владимир Путин и Артур Чилингаров, получивший орден "За заслуги перед Отечеством" II степени.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
8 из 9

Первый вице-президент Русского географического общества, член Совета Федерации, член-корреспондент РАН Артур Чилингаров во время зажжения чаши Олимпийского огня на Северном полюсе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
9 из 9
Свои соболезнования выразил Владимир Путин.
«
"Президент выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Чилингарова. Они действительно многие годы дружили, очень хорошо знали друг друга. И президент направил телеграмму с соболезнованием родным и близким Героя России", — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Как напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин, "Артур Николаевич руководил несколькими экспедициями, принимал участие в сложнейших спасательных операциях, много лет работал в экстремальных условиях, ежедневно совершая трудовые подвиги".
Почетный полярник Константин Зайцев сообщил РИА Новости, что прощание состоится в Храме Христа Спасителя, а похороны пройдут на Новодевичьем кладбище. Дата станет известна позднее.
Артур Чилингаров - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Вице-спикер Совфеда назвал Чилингарова мужественным человеком
Вчера, 20:57
Артур Чилингаров родился 25 сентября 1939 года в Ленинграде. В 1963-м окончил Ленинградское высшее инженерно-морское училище имени адмирала С.О. Макарова по специальности "океанолог" и начал работать в обсерватории Тикси Арктического и Антарктического научно-исследовательского института.
В сентябре 1969 года его назначили начальником молодежной научно-исследовательской станции "Северный полюс-19". В 1971-м ученый возглавил коллектив станции Беллинсгаузен 17-ой Советской антарктической экспедиции. В 1973 году на ледоколе "Владивосток" организовал дрейфующую станцию "Северный полюс-22".
С 1974-го на протяжении пяти лет работал в Западном секторе Арктики, начальником Амдерминского территориального управления по гидрометеорологии и контролю природной среды.
В 1988 году Чилингаров возглавлял группу инспекторов антарктических полярных станций, в 1991-1993 гг. был советником председателя Верховного Совета РСФСР по проблемам Арктики и Антарктики.
Как первого в мире человека, который в течение шести месяцев побывал на Южном и Северном полюсах, Артура Чилингарова занесли в Книгу рекордов Гиннеса.
Артур Чилингаров - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Слуцкий назвал ушедшего из жизни Чилингарова человеком-легендой
Вчера, 20:36
 
Госдума РФАртур ЧилингаровВячеслав ВолодинОбществоУмер депутат Госдумы Чилингаров
 
 
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