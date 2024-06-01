https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949919604.html

Умер депутат Госдумы Чилингаров

Умер депутат Госдумы Чилингаров - РИА Новости, 01.06.2024

Умер депутат Госдумы Чилингаров

Депутат Госдумы, исследователь и полярник Артур Чилингаров умер в возрасте 84 лет, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T19:52

2024-06-01T19:52

2024-06-01T22:45

госдума рф

артур чилингаров

вячеслав володин

общество

умер депутат госдумы чилингаров

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы, исследователь и полярник Артур Чилингаров умер в возрасте 84 лет, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.Как ученый Чилингаров изучал Арктику и Антарктику, Мировой океан. Носил звания Герой Советского Союза и Герой России, был лауреатом Государственной премии, членом-корреспондентом РАН.Свои соболезнования выразил Владимир Путин."Президент выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Чилингарова. Они действительно многие годы дружили, очень хорошо знали друг друга. И президент направил телеграмму с соболезнованием родным и близким Героя России", — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Как напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин, "Артур Николаевич руководил несколькими экспедициями, принимал участие в сложнейших спасательных операциях, много лет работал в экстремальных условиях, ежедневно совершая трудовые подвиги".Почетный полярник Константин Зайцев сообщил РИА Новости, что прощание состоится в Храме Христа Спасителя, а похороны пройдут на Новодевичьем кладбище. Дата станет известна позднее.Артур Чилингаров родился 25 сентября 1939 года в Ленинграде. В 1963-м окончил Ленинградское высшее инженерно-морское училище имени адмирала С.О. Макарова по специальности "океанолог" и начал работать в обсерватории Тикси Арктического и Антарктического научно-исследовательского института.В сентябре 1969 года его назначили начальником молодежной научно-исследовательской станции "Северный полюс-19". В 1971-м ученый возглавил коллектив станции Беллинсгаузен 17-ой Советской антарктической экспедиции. В 1973 году на ледоколе "Владивосток" организовал дрейфующую станцию "Северный полюс-22".С 1974-го на протяжении пяти лет работал в Западном секторе Арктики, начальником Амдерминского территориального управления по гидрометеорологии и контролю природной среды.В 1988 году Чилингаров возглавлял группу инспекторов антарктических полярных станций, в 1991-1993 гг. был советником председателя Верховного Совета РСФСР по проблемам Арктики и Антарктики.Как первого в мире человека, который в течение шести месяцев побывал на Южном и Северном полюсах, Артура Чилингарова занесли в Книгу рекордов Гиннеса.

https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949930215.html

https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949926027.html

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госдума рф, артур чилингаров, вячеслав володин, общество, умер депутат госдумы чилингаров