https://ria.ru/20240601/belskiy-1949939111.html

Бельский назвал Чилингарова истинным ленинградцем

Бельский назвал Чилингарова истинным ленинградцем - РИА Новости, 01.06.2024

Бельский назвал Чилингарова истинным ленинградцем

Спикер законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский выразил соболезнование в связи со смертью Артура Чилингарова, отметив, что он был истинным... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T22:31

2024-06-01T22:31

2024-06-01T22:31

госдума рф

артур чилингаров

санкт-петербург

арктика

нева (река)

умер депутат госдумы чилингаров

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Спикер законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский выразил соболезнование в связи со смертью Артура Чилингарова, отметив, что он был истинным ленинградцем, честным и искренним человеком, а его вклад в науку огромен. "Не стало Артура Чилингарова. Профессор, доктор географических наук, исследователь Арктики и Антарктики. Его вклад в науку по-настоящему огромен. Откровенный, искренний, честный. Истинный ленинградец по рождению и по праву. Город на Неве будет помнить", - написал он в своем Telegram-канале. Выдающийся полярный исследователь, депутат ГД, Герой Советского Союза и Герой России Артур Чилингаров скончался на 85-м году жизни.

https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949936456.html

санкт-петербург

арктика

нева (река)

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госдума рф, артур чилингаров, санкт-петербург, арктика, нева (река), умер депутат госдумы чилингаров, общество