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Зеленский просил Джонсона убедить Трампа в помощи Украине, пишет Guardian - РИА Новости, 31.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:43 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/zelenskiy-1949702827.html
Зеленский просил Джонсона убедить Трампа в помощи Украине, пишет Guardian
Зеленский просил Джонсона убедить Трампа в помощи Украине, пишет Guardian - РИА Новости, 31.05.2024
Зеленский просил Джонсона убедить Трампа в помощи Украине, пишет Guardian
Владимир Зеленский заявил, что просил бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона убедить экс-президента США Дональда Трампа в необходимости... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T15:43
2024-05-31T15:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
великобритания
владимир зеленский
борис джонсон
дональд трамп
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что просил бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона убедить экс-президента США Дональда Трампа в необходимости одобрения в конгрессе пакета помощи Украине на 61 миллиард долларов, сообщает газета Guardian. В апреле американские власти ассигновали 61 миллиард долларов на нужды Украины, выделили Киеву партию оружия и боеприпасов из арсеналов Пентагона на 1 миллиард долларов и разместили заказы на новое военное имущество еще на 6 миллиардов. "Зеленский также заявил, что он просил бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона повлиять на Дональда Трампа в преддверии голосования в конгрессе США в апреле, чтобы одобрить выделение 61 миллиарда долларов помощи Украине", - пишет газета, которой Зеленский дал интервью. По словам Зеленского, новое американское вооружение еще не прибыло на Украину в достаточных количествах для оснащения дополнительных бригад ВСУ на северо-востоке. Зеленский в интервью также заявил, что Великобритания не дала "100% разрешение" на использование британского оружия для ударов по РФ, он считает, что в Лондоне ждут в этом вопросе решения Вашингтона. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это "игра с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20240531/ukraina-1949141843.html
https://ria.ru/20240531/formula-1949558009.html
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в мире, украина, россия, великобритания, владимир зеленский, борис джонсон, дональд трамп, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Великобритания, Владимир Зеленский, Борис Джонсон, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
Зеленский просил Джонсона убедить Трампа в помощи Украине, пишет Guardian

Guardian: Зеленский просил Джонсона убедить Трампа одобрить пакет помощи Украине

© AP Photo / Wolfgang RattayЗеленский на конференции в Мюнхене
Зеленский на конференции в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© AP Photo / Wolfgang Rattay
Зеленский на конференции в Мюнхене. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что просил бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона убедить экс-президента США Дональда Трампа в необходимости одобрения в конгрессе пакета помощи Украине на 61 миллиард долларов, сообщает газета Guardian.
В апреле американские власти ассигновали 61 миллиард долларов на нужды Украины, выделили Киеву партию оружия и боеприпасов из арсеналов Пентагона на 1 миллиард долларов и разместили заказы на новое военное имущество еще на 6 миллиардов.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
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"Зеленский также заявил, что он просил бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона повлиять на Дональда Трампа в преддверии голосования в конгрессе США в апреле, чтобы одобрить выделение 61 миллиарда долларов помощи Украине", - пишет газета, которой Зеленский дал интервью.
По словам Зеленского, новое американское вооружение еще не прибыло на Украину в достаточных количествах для оснащения дополнительных бригад ВСУ на северо-востоке. Зеленский в интервью также заявил, что Великобритания не дала "100% разрешение" на использование британского оружия для ударов по РФ, он считает, что в Лондоне ждут в этом вопросе решения Вашингтона.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это "игра с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
Изображение сгенерировано ИИ
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08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВеликобританияВладимир ЗеленскийБорис ДжонсонДональд ТрампМинистерство обороны СШАВооруженные силы Украины
 
 
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