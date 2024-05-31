https://ria.ru/20240531/zelenskiy-1949702827.html

Зеленский просил Джонсона убедить Трампа в помощи Украине, пишет Guardian

Зеленский просил Джонсона убедить Трампа в помощи Украине, пишет Guardian - РИА Новости, 31.05.2024

Зеленский просил Джонсона убедить Трампа в помощи Украине, пишет Guardian

Владимир Зеленский заявил, что просил бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона убедить экс-президента США Дональда Трампа в необходимости... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T15:43

2024-05-31T15:43

2024-05-31T15:43

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что просил бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона убедить экс-президента США Дональда Трампа в необходимости одобрения в конгрессе пакета помощи Украине на 61 миллиард долларов, сообщает газета Guardian. В апреле американские власти ассигновали 61 миллиард долларов на нужды Украины, выделили Киеву партию оружия и боеприпасов из арсеналов Пентагона на 1 миллиард долларов и разместили заказы на новое военное имущество еще на 6 миллиардов. "Зеленский также заявил, что он просил бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона повлиять на Дональда Трампа в преддверии голосования в конгрессе США в апреле, чтобы одобрить выделение 61 миллиарда долларов помощи Украине", - пишет газета, которой Зеленский дал интервью. По словам Зеленского, новое американское вооружение еще не прибыло на Украину в достаточных количествах для оснащения дополнительных бригад ВСУ на северо-востоке. Зеленский в интервью также заявил, что Великобритания не дала "100% разрешение" на использование британского оружия для ударов по РФ, он считает, что в Лондоне ждут в этом вопросе решения Вашингтона. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это "игра с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240531/ukraina-1949141843.html

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