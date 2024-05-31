https://ria.ru/20240531/youtube-1949559333.html

Эксперт предположил, кто в России может создать аналог YouTube

Эксперт предположил, кто в России может создать аналог YouTube - РИА Новости, 31.05.2024

Эксперт предположил, кто в России может создать аналог YouTube

Новый аналог YouTube в конце июня может быть от "Яндекса", у компании есть необходимые параметры для создания видеохостинга, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T06:57

2024-05-31T06:57

2024-05-31T07:29

общество

россия

владимир зыков

антон горелкин

эльдар муртазин

youtube

яндекс

mobile research group

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Новый аналог YouTube в конце июня может быть от "Яндекса", у компании есть необходимые параметры для создания видеохостинга, заявил РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин сообщил журналистам, что в конце июня в России будет представлен еще один возможный аналог YouTube. Он также рассказал, что направил обращение в Роскомнадзор с просьбой подумать над разнообразием мер воздействия на иностранных хостинг-провайдеров. "Единственная платформа, которая может во что-то превратиться - это "Яндекс". У них есть видеораздел, он довольно крупный, со своими видеорекомендациями... У "Яндекса" есть все необходимые параметры, чтобы это делать", - сказал Зыков. По его словам, "Яндекс" продолжительное время занимался агрегированием видео с разных площадок и для создания видеохостинга им нужно превратить видеораздел в пользовательский, создавать нативные видео. Он объяснил, что для запуска видеохостинга нужно предпринять ряд мер: создать портал с темой рекомендаций и сервис доставки контента. Также нужно большое число мощных серверов, экосистема для профессионального сообщества и возможность наличия трафика, "потому что без него раскрутить систему будет очень сложно". Агентство направило запрос в "Яндекс", компания отказалась от комментариев. Источник на телеком-рынке сообщил РИА Новости, что изначально альтернативой YouTube должен был стать "VK Видео", но он, скорее всего, не сможет выполнить взятые на себя обязательства. Также собеседник агентства предположил, что российские власти это понимают и "для того, чтобы решить поставленную задачу, они переговорили с "Яндексом". Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил агентству, что, по его информации, на данный момент серьезных обсуждений блокировки YouTube не идет, по причине того, что платформа до сих пор является основным каналом для видеороликов в России. Кроме того, он добавил, что потенциальная блокировка не приведет к автоматическому перетеканию аудитории, "поэтому, хотим мы того или нет, но YouTube останется с нами надолго". Сейчас на российском рынке есть видеосервис МТС для роликов и стримов NUUM, "VK Клипы" и "VK Видео", Rutube и "Пикабу" - одна из крупнейших блок-платформ Рунета. Сервис запустил тест отдельной видеоленты коротких видео.

https://ria.ru/20230919/youtube-1897222226.html

https://ria.ru/20240430/youtube-1943172007.html

https://ria.ru/20240529/analog-1949182173.html

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общество, россия, владимир зыков, антон горелкин, эльдар муртазин, youtube, яндекс, mobile research group