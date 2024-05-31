https://ria.ru/20240531/vsu-1949781533.html

"Путин понимает это". В США раскрыли детали об атаках ВСУ

"Путин понимает это". В США раскрыли детали об атаках ВСУ - РИА Новости, 31.05.2024

"Путин понимает это". В США раскрыли детали об атаках ВСУ

Фактически за атаками ВСУ в зоне СВО стоят Соединенные Штаты, выбирающие цели, предположил отставной разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T20:07

2024-05-31T20:07

2024-05-31T20:07

специальная военная операция на украине

вооруженные силы сша

вооруженные силы украины

нато

йенс столтенберг

скотт риттер

владимир путин

франция

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Фактически за атаками ВСУ в зоне СВО стоят Соединенные Штаты, выбирающие цели, предположил отставной разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judghing Freedom."Мы выбираем цели, мы говорим, что хотим поразить, собираем разведданные, загружаем информацию, наводим прицел, а затем передаем это украинцам, они уже нажимают на кнопку. Это не украинцы атакуют, это Соединенные Штаты атакуют, и опять же президент Путин полностью осведомлен об этом", — отметил он.По словам бывшего военного, Вашингтон не собирается давать ВСУ доступ к зашифрованному спутниковому каналу связи. Когда секретная информация спускается сверху на наземную станцию, украинцы не будут участвовать в этом процессе из-за соответствующей шифровки, пояснил Риттер."Поэтому у нас есть американцы на земле, которые делают это", — резюмировал он.В последнее время западные политики все чаще призывают разрешить ВСУ наносить удары по российской территории. С таким заявлением выступил, например, генсек НАТО Йенс Столтенберг. Эту позицию поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, а министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен сказал, что Копенгаген разрешит Киеву использовать для этого истребители F-16.При этом другие страны альянса выступили против. По словам вице-премьера и главы МИД Италии Антонио Таяни, Украина должна использовать полученное от Запада оружие только на своей территории. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал планы НАТО безумной идеей.Владимир Путин подчеркивал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории России.Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, Москве известно, что попытки наносить удары по российской территории американским оружием уже осуществляются.

https://ria.ru/20240531/putin-1949752934.html

https://ria.ru/20240531/zelenskiy-1949695954.html

https://ria.ru/20240531/spetsoperatsiya-1949691401.html

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