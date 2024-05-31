Рейтинг@Mail.ru
"Путин понимает это". В США раскрыли детали об атаках ВСУ - РИА Новости, 31.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:07 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/vsu-1949781533.html
"Путин понимает это". В США раскрыли детали об атаках ВСУ
"Путин понимает это". В США раскрыли детали об атаках ВСУ - РИА Новости, 31.05.2024
"Путин понимает это". В США раскрыли детали об атаках ВСУ
Фактически за атаками ВСУ в зоне СВО стоят Соединенные Штаты, выбирающие цели, предположил отставной разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T20:07
2024-05-31T20:07
специальная военная операция на украине
вооруженные силы сша
вооруженные силы украины
нато
йенс столтенберг
скотт риттер
владимир путин
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941875962_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bc235df9fd672bbde467c51173468b18.jpg
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Фактически за атаками ВСУ в зоне СВО стоят Соединенные Штаты, выбирающие цели, предположил отставной разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judghing Freedom."Мы выбираем цели, мы говорим, что хотим поразить, собираем разведданные, загружаем информацию, наводим прицел, а затем передаем это украинцам, они уже нажимают на кнопку. Это не украинцы атакуют, это Соединенные Штаты атакуют, и опять же президент Путин полностью осведомлен об этом", — отметил он.По словам бывшего военного, Вашингтон не собирается давать ВСУ доступ к зашифрованному спутниковому каналу связи. Когда секретная информация спускается сверху на наземную станцию, украинцы не будут участвовать в этом процессе из-за соответствующей шифровки, пояснил Риттер."Поэтому у нас есть американцы на земле, которые делают это", — резюмировал он.В последнее время западные политики все чаще призывают разрешить ВСУ наносить удары по российской территории. С таким заявлением выступил, например, генсек НАТО Йенс Столтенберг. Эту позицию поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, а министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен сказал, что Копенгаген разрешит Киеву использовать для этого истребители F-16.При этом другие страны альянса выступили против. По словам вице-премьера и главы МИД Италии Антонио Таяни, Украина должна использовать полученное от Запада оружие только на своей территории. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал планы НАТО безумной идеей.Владимир Путин подчеркивал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории России.Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, Москве известно, что попытки наносить удары по российской территории американским оружием уже осуществляются.
https://ria.ru/20240531/putin-1949752934.html
https://ria.ru/20240531/zelenskiy-1949695954.html
https://ria.ru/20240531/spetsoperatsiya-1949691401.html
франция
вашингтон (штат)
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941875962_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b7fc1247beacbe81d57615339d09fff7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы сша, вооруженные силы украины, нато, йенс столтенберг, скотт риттер, владимир путин, франция, вашингтон (штат), киев, технологии, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы США, Вооруженные силы Украины, НАТО, Йенс Столтенберг, Скотт Риттер, Владимир Путин, Франция, Вашингтон (штат), Киев, Технологии, В мире
"Путин понимает это". В США раскрыли детали об атаках ВСУ

Риттер: атаки ВСУ фактически полностью регулируются американскими военными

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Фактически за атаками ВСУ в зоне СВО стоят Соединенные Штаты, выбирающие цели, предположил отставной разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judghing Freedom.
"Мы выбираем цели, мы говорим, что хотим поразить, собираем разведданные, загружаем информацию, наводим прицел, а затем передаем это украинцам, они уже нажимают на кнопку. Это не украинцы атакуют, это Соединенные Штаты атакуют, и опять же президент Путин полностью осведомлен об этом", — отметил он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
В США неожиданно высказались о Путине после резких слов Зеленского
Вчера, 18:10
По словам бывшего военного, Вашингтон не собирается давать ВСУ доступ к зашифрованному спутниковому каналу связи. Когда секретная информация спускается сверху на наземную станцию, украинцы не будут участвовать в этом процессе из-за соответствующей шифровки, пояснил Риттер.
"Поэтому у нас есть американцы на земле, которые делают это", — резюмировал он.
В последнее время западные политики все чаще призывают разрешить ВСУ наносить удары по российской территории. С таким заявлением выступил, например, генсек НАТО Йенс Столтенберг. Эту позицию поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, а министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен сказал, что Копенгаген разрешит Киеву использовать для этого истребители F-16.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Зеленский пошел на неожиданный шаг из-за решения Байдена, пишут СМИ
Вчера, 15:21
При этом другие страны альянса выступили против. По словам вице-премьера и главы МИД Италии Антонио Таяни, Украина должна использовать полученное от Запада оружие только на своей территории. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал планы НАТО безумной идеей.
Владимир Путин подчеркивал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории России.
Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, Москве известно, что попытки наносить удары по российской территории американским оружием уже осуществляются.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
В Чехии испугались последствий ввода войск НАТО в зону СВО
Вчера, 15:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы СШАВооруженные силы УкраиныНАТОЙенс СтолтенбергСкотт РиттерВладимир ПутинФранцияВашингтон (штат)КиевТехнологииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала