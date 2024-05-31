МИД Турции выступил за поиск дипломатического решения по Украине
Глава МИД Турции выступил за поиск дипломатического решения по Украине
Флаг Турции в Стамбуле. Архивное фото
АНКАРА, 31 мая – РИА Новости. Турция выступает за поиск дипломатических путей урегулирования конфликта на Украине, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан.
"Турция выступает за поиск дипломатических путей урегулирования конфликта на Украине. Отсутствие этого принесет больше рисков. Ряд стран разделяют нашу позицию. Турция продолжает поиски урегулирования конфликта мирным путем", - сказал Фидан журналистам в Праге, его цитирует пресс-служба МИД.
Ранее глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.