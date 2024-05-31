Страны Северной Европы поддержат Украину в вопросах вступления в НАТО и ЕС
Северная Европа заявила о поддержке Украины в вопросах вступления в НАТО и ЕС
Флаги Евросоюза и НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Страны Северной Европы обязуются поддержать Украину в вопросах вступления в НАТО и интеграции в Евросоюз, следует из текста совместного заявления по итогам третьего саммита "Украина - Северная Европа".
"Законное место Украины в НАТО. Мы будем продолжать поддерживать Украину на ее пути к членству... мы будем увеличивать наши совместные усилия в поддержку вступления Украины в ЕС", - говорится в тексте заявления, опубликованном на сайте Владимира Зеленского.
Кроме того заявляется о намерении поддержать санкции против России и меры против их обхода.
Ранее в ходе общения с гражданами канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что допускает, что Украина может не стать членом НАТО в течение ближайших 30 лет.
Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в марте заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно". В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.