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Зеленский заявил, что получил послание от США - РИА Новости, 31.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:35 31.05.2024 (обновлено: 16:42 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/ukraina-1949722741.html
Зеленский заявил, что получил послание от США
Зеленский заявил, что получил послание от США - РИА Новости, 31.05.2024
Зеленский заявил, что получил послание от США
Киев в пятницу получил от США послание по вопросу возможности использования поставляемого американского оружия для атак по территории России, заявил Владимир... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T16:35
2024-05-31T16:42
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
владимир зеленский
джо байден
йенс столтенберг
нато
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Киев в пятницу получил от США послание по вопросу возможности использования поставляемого американского оружия для атак по территории России, заявил Владимир Зеленский, он назвал содержание послания "шагом вперед", но не привел деталей. Ранее представитель Госдепа США заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Как сообщила в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, США разрешат Киеву использовать для ударов по территории РФ, прилегающей к Харьковской области, РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию, "Мы получили сообщение от американской стороны рано утром сегодня. Я получил это сообщение от моих военных ребят, но я не могу рассказать вам подробности о нем. Я хочу увидеть, что будет на практике, но думаю, что в любом случае это некий шаг вперед к цели, которую, нужно было обсудить раньше", - сказал Зеленский на пресс-конференции в рамках саммита северных стран и Украины. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что некоторые союзники, включая Великобританию, поставляли Украине свое оружие "безо всяких ограничений" на фоне идущих обсуждений о допустимости снятия странами альянса ограничений для Киева на использование западного оружия для ударов по российской территории. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
https://ria.ru/20240531/bayden-1949535788.html
https://ria.ru/20240527/zelenskiy-1948459997.html
https://ria.ru/20240531/rekomendatsii-1949551821.html
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россия, украина, киев, владимир зеленский, джо байден, йенс столтенберг, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Джо Байден, Йенс Столтенберг, НАТО, Вооруженные силы Украины
Зеленский заявил, что получил послание от США

Зеленский назвал послание США по поставкам оружия Украине "шагом вперед"

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Киев в пятницу получил от США послание по вопросу возможности использования поставляемого американского оружия для атак по территории России, заявил Владимир Зеленский, он назвал содержание послания "шагом вперед", но не привел деталей.
Ранее представитель Госдепа США заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Как сообщила в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, США разрешат Киеву использовать для ударов по территории РФ, прилегающей к Харьковской области, РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию,
Президент США Джо Байден выступает перед подписанием пакета помощи Украине - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Байден разрешил ВСУ бить по целям в России, "угрожающим" Харькову
Вчера, 00:06
"Мы получили сообщение от американской стороны рано утром сегодня. Я получил это сообщение от моих военных ребят, но я не могу рассказать вам подробности о нем. Я хочу увидеть, что будет на практике, но думаю, что в любом случае это некий шаг вперед к цели, которую, нужно было обсудить раньше", - сказал Зеленский на пресс-конференции в рамках саммита северных стран и Украины.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что некоторые союзники, включая Великобританию, поставляли Украине свое оружие "безо всяких ограничений" на фоне идущих обсуждений о допустимости снятия странами альянса ограничений для Киева на использование западного оружия для ударов по российской территории.
Изображение сгенерировано ИИ
Срок годности Владимира Зеленского истек
27 мая, 08:00
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
Американский флаг на здании Пентагона - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
СМИ: США дадут Киеву рекомендации, по каким целям в России наносить удары
Вчера, 04:04
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийДжо БайденЙенс СтолтенбергНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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