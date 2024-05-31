Британцы забили тревогу после решения США по Украине
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Читатели Financial Times раскритиковали решение президента США Джо Байдена разрешить Украине использовать американское оружие для ударов по территории России у Харькова.
"Ну все, Байден одним махом решил все проблемы. Теперь-то Украина точно выиграет, а Россия будет посрамлена и заплатит репарации. Так небось рассуждают вашингтонские поджигатели войны?" — написал один из комментаторов.
"Ну все, Байден одним махом решил все проблемы. Теперь-то Украина точно выиграет, а Россия будет посрамлена и заплатит репарации. Так небось рассуждают вашингтонские поджигатели войны?" — написал один из комментаторов.
"Украина запросит еще больше оружия для ударов по России. Но в конце концов им в любом случае не хватит живой силы. К тому же все эти дорогие игрушки — против простых планирующих бомб. Украина тратит боеприпасы быстрее, чем ее союзники их производят. Их склады опустеют к тому моменту, когда Китай нападет на Тайвань", — отметил другой.
"Поздняк! Украину спасет разве что прямое вмешательство НАТО", — поддержал третий.
"Все, что эти ковбои понимают, — это война и смерть", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Поздняк! Украину спасет разве что прямое вмешательство НАТО", — поддержал третий.
"Все, что эти ковбои понимают, — это война и смерть", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Спросили бы украинцев — может, им уже хватило, и они “наелись”. Блеф давно кончился: люди гибнут по тысяче в день. У русских шутки кончились, а народ за два года озлился. Если дело запахнет жареным, русские разнесут больше стран НАТО, чем вам может показаться. И опять же, сами будете виноваты — не говорите, что вас не предупреждали", — заключили читатели.
Ранее представитель Госдепартамента США заявил, что Байден разрешил Украине применять американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России. При этом, добавили в Госдепе, запрет на применение ракет ATACMS или средств дальнего поражения по объектам на территории России по-прежнему остается в силе.
В последнее время западные политики все чаще призывают разрешить ВСУ наносить удары по российской территории. С таким заявлением выступил, например, генсек НАТО Йенс Столтенберг. Эту позицию поддержал, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон, а министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Копенгаген разрешит Киеву использовать для этого истребители F-16.
Ранее представитель Госдепартамента США заявил, что Байден разрешил Украине применять американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России. При этом, добавили в Госдепе, запрет на применение ракет ATACMS или средств дальнего поражения по объектам на территории России по-прежнему остается в силе.
В последнее время западные политики все чаще призывают разрешить ВСУ наносить удары по российской территории. С таким заявлением выступил, например, генсек НАТО Йенс Столтенберг. Эту позицию поддержал, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон, а министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Копенгаген разрешит Киеву использовать для этого истребители F-16.
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