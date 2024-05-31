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Британцы забили тревогу после решения США по Украине - РИА Новости, 31.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:47 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/ukraina-1949704803.html
Британцы забили тревогу после решения США по Украине
Британцы забили тревогу после решения США по Украине - РИА Новости, 31.05.2024
Британцы забили тревогу после решения США по Украине
Читатели Financial Times раскритиковали решение президента США Джо Байдена разрешить Украине использовать американское оружие для ударов по территории России у... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T15:47
2024-05-31T15:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
джо байден
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Читатели Financial Times раскритиковали решение президента США Джо Байдена разрешить Украине использовать американское оружие для ударов по территории России у Харькова. "Ну все, Байден одним махом решил все проблемы. Теперь-то Украина точно выиграет, а Россия будет посрамлена и заплатит репарации. Так небось рассуждают вашингтонские поджигатели войны?" — написал один из комментаторов. "Украина запросит еще больше оружия для ударов по России. Но в конце концов им в любом случае не хватит живой силы. К тому же все эти дорогие игрушки — против простых планирующих бомб. Украина тратит боеприпасы быстрее, чем ее союзники их производят. Их склады опустеют к тому моменту, когда Китай нападет на Тайвань", — отметил другой. "Поздняк! Украину спасет разве что прямое вмешательство НАТО", — поддержал третий. "Все, что эти ковбои понимают, — это война и смерть", — поделился мнением еще один из пользователей. "Спросили бы украинцев — может, им уже хватило, и они “наелись”. Блеф давно кончился: люди гибнут по тысяче в день. У русских шутки кончились, а народ за два года озлился. Если дело запахнет жареным, русские разнесут больше стран НАТО, чем вам может показаться. И опять же, сами будете виноваты — не говорите, что вас не предупреждали", — заключили читатели. Ранее представитель Госдепартамента США заявил, что Байден разрешил Украине применять американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России. При этом, добавили в Госдепе, запрет на применение ракет ATACMS или средств дальнего поражения по объектам на территории России по-прежнему остается в силе. В последнее время западные политики все чаще призывают разрешить ВСУ наносить удары по российской территории. С таким заявлением выступил, например, генсек НАТО Йенс Столтенберг. Эту позицию поддержал, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон, а министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Копенгаген разрешит Киеву использовать для этого истребители F-16.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240531/ukraina-1949682344.html
https://ria.ru/20240531/rossiya-1949637280.html
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украина
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в мире, украина, россия, сша, джо байден, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Джо Байден, НАТО, Вооруженные силы Украины

Британцы забили тревогу после решения США по Украине

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Читатели Financial Times раскритиковали решение президента США Джо Байдена разрешить Украине использовать американское оружие для ударов по территории России у Харькова.

"Ну все, Байден одним махом решил все проблемы. Теперь-то Украина точно выиграет, а Россия будет посрамлена и заплатит репарации. Так небось рассуждают вашингтонские поджигатели войны?" — написал один из комментаторов.
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"Украина запросит еще больше оружия для ударов по России. Но в конце концов им в любом случае не хватит живой силы. К тому же все эти дорогие игрушки — против простых планирующих бомб. Украина тратит боеприпасы быстрее, чем ее союзники их производят. Их склады опустеют к тому моменту, когда Китай нападет на Тайвань", — отметил другой.

"Поздняк! Украину спасет разве что прямое вмешательство НАТО", — поддержал третий.

"Все, что эти ковбои понимают, — это война и смерть", — поделился мнением еще один из пользователей.
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"Спросили бы украинцев — может, им уже хватило, и они “наелись”. Блеф давно кончился: люди гибнут по тысяче в день. У русских шутки кончились, а народ за два года озлился. Если дело запахнет жареным, русские разнесут больше стран НАТО, чем вам может показаться. И опять же, сами будете виноваты — не говорите, что вас не предупреждали", — заключили читатели.

Ранее представитель Госдепартамента США заявил, что Байден разрешил Украине применять американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России. При этом, добавили в Госдепе, запрет на применение ракет ATACMS или средств дальнего поражения по объектам на территории России по-прежнему остается в силе.

В последнее время западные политики все чаще призывают разрешить ВСУ наносить удары по российской территории. С таким заявлением выступил, например, генсек НАТО Йенс Столтенберг. Эту позицию поддержал, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон, а министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Копенгаген разрешит Киеву использовать для этого истребители F-16.
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Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДжо БайденНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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