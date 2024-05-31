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У здания МИД Армении начались стычки протестующих с полицией
У здания МИД Армении начались стычки протестующих с полицией - РИА Новости, 31.05.2024
У здания МИД Армении начались стычки протестующих с полицией
Стычки протестующих с полицейскими произошли у здания МИД Армении в Ереване, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T14:32
2024-05-31T14:32
2024-05-31T15:58
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армения
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ЕРЕВАН, 31 мая — РИА Новости. Стычки протестующих с полицейскими произошли у здания МИД Армении в Ереване, сообщил корреспондент РИА Новости.После короткого столкновения силовики смогли оттеснить манифестантов, спецсредства не применялись.Архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий протесты, требует от МИД выразить позицию по поводу антиармянских заявлений руководства Турции и Азербайджана.Он предложил представителям ведомства выйти к протестующим, в противном случае пообещал сам направиться к ним.С 9 мая в Ереване проходят акции с требованием отставки премьера Никола Пашиняна и прекращения делимитации границы с Азербайджаном, в рамках которой под контроль Баку переходят некоторые приграничные территории. Манифестации возглавил глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.Участники протестного движения предложили его кандидатуру на пост главы правительства Армении.
https://ria.ru/20240527/galstanyan-1948577484.html
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Момент начала стычек между полицейскими и протестующими в Ереване
Корреспонденту @SputnikARM удалось заснять момент, с которого начались стычки между полицейскими и протестующими у здания МИД Армении.
2024-05-31T14:32
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Стычки с полицией у здания МИД Армении
Стычки с полицией у здания МИД Армении
2024-05-31T14:32
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РИА Новости
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в мире, армения
У здания МИД Армении начались стычки протестующих с полицией
У здания МИД Армении в Ереване начались стычки протестующих с полицией