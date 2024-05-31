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Экс-глава МИД Австрии рассказала, почему ей нравится жить в России - РИА Новости, 31.05.2024
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12:05 31.05.2024 (обновлено: 13:15 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/rossiya-1949622656.html
Экс-глава МИД Австрии рассказала, почему ей нравится жить в России
Экс-глава МИД Австрии рассказала, почему ей нравится жить в России - РИА Новости, 31.05.2024
Экс-глава МИД Австрии рассказала, почему ей нравится жить в России
Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала, что ей нравится жить в России, потому что жизнь здесь безопаснее, чем в Австрии. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T12:05
2024-05-31T13:15
россия
австрия
санкт-петербург
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КЕМЕРОВО, 31 мая — РИА Новости. Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала, что ей нравится жить в России, потому что жизнь здесь безопаснее, чем в Австрии. "Мне нравится жить в России, &lt;…&gt; потому что здесь есть свобода. И свобода — значит жить в безопасности. И в Петербурге, или в Москве, или в Хабаровске возможно гулять ночами в парке. &lt;…&gt; Это было возможно в Австрии 30 лет назад. Сейчас невозможно. Я считаю, что безопасность — это основа свободы, одна из форм свободы", — сказала она, выступая на III Женском форуме. Кнайсль подчеркнула, что женщины и девушки в России совершенно особые. "Что бы они ни делали, чем бы они ни занимались, они всегда остаются женщинами и девушками", — пояснила она. Кнайсль возглавляла австрийский МИД в 2017-2019 годах. Сейчас она руководит Центром G.O.R.K.I. — Геополитической обсерваторией по ключевым проблемам России (Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues) Санкт-Петербургского государственного университета. В марте она рассказала, что планирует переехать в сельскую глубинку и построить там дом. III Женский форум — префорум IV Евразийского женского форума, проходит в Кузбассе c 30 мая по 1 июня. Он собрал более 150 спикеров и пять тысяч гостей из более чем 50 российских регионов и 13 стран мира.
https://rsport.ria.ru/20240529/monson-1949042212.html
https://ria.ru/20231106/knaysl-1907776222.html
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россия, австрия, санкт-петербург, санкт-петербургский государственный университет
Россия, Австрия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет
Экс-глава МИД Австрии рассказала, почему ей нравится жить в России

Экс-глава МИД Австрии Кнайсель: жизнь в России безопаснее, чем в Австрии

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЭкс-министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль
Экс-министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Экс-министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 31 мая — РИА Новости. Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала, что ей нравится жить в России, потому что жизнь здесь безопаснее, чем в Австрии.
"Мне нравится жить в России, <…> потому что здесь есть свобода. И свобода — значит жить в безопасности. И в Петербурге, или в Москве, или в Хабаровске возможно гулять ночами в парке. <…> Это было возможно в Австрии 30 лет назад. Сейчас невозможно. Я считаю, что безопасность — это основа свободы, одна из форм свободы", — сказала она, выступая на III Женском форуме.
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Кнайсль подчеркнула, что женщины и девушки в России совершенно особые.
"Что бы они ни делали, чем бы они ни занимались, они всегда остаются женщинами и девушками", — пояснила она.
Кнайсль возглавляла австрийский МИД в 2017-2019 годах. Сейчас она руководит Центром G.O.R.K.I. — Геополитической обсерваторией по ключевым проблемам России (Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues) Санкт-Петербургского государственного университета. В марте она рассказала, что планирует переехать в сельскую глубинку и построить там дом.
III Женский форум — префорум IV Евразийского женского форума, проходит в Кузбассе c 30 мая по 1 июня. Он собрал более 150 спикеров и пять тысяч гостей из более чем 50 российских регионов и 13 стран мира.
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РоссияАвстрияСанкт-ПетербургСанкт-Петербургский государственный университет
 
 
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