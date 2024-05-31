Экс-глава МИД Австрии рассказала, почему ей нравится жить в России
Экс-глава МИД Австрии Кнайсель: жизнь в России безопаснее, чем в Австрии
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЭкс-министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль
Экс-министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 31 мая — РИА Новости. Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала, что ей нравится жить в России, потому что жизнь здесь безопаснее, чем в Австрии.
"Мне нравится жить в России, <…> потому что здесь есть свобода. И свобода — значит жить в безопасности. И в Петербурге, или в Москве, или в Хабаровске возможно гулять ночами в парке. <…> Это было возможно в Австрии 30 лет назад. Сейчас невозможно. Я считаю, что безопасность — это основа свободы, одна из форм свободы", — сказала она, выступая на III Женском форуме.
Кнайсль подчеркнула, что женщины и девушки в России совершенно особые.
"Что бы они ни делали, чем бы они ни занимались, они всегда остаются женщинами и девушками", — пояснила она.
Кнайсль возглавляла австрийский МИД в 2017-2019 годах. Сейчас она руководит Центром G.O.R.K.I. — Геополитической обсерваторией по ключевым проблемам России (Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues) Санкт-Петербургского государственного университета. В марте она рассказала, что планирует переехать в сельскую глубинку и построить там дом.
III Женский форум — префорум IV Евразийского женского форума, проходит в Кузбассе c 30 мая по 1 июня. Он собрал более 150 спикеров и пять тысяч гостей из более чем 50 российских регионов и 13 стран мира.
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