https://ria.ru/20240531/rody-1949575957.html
Во Владивостоке женщина родила ребенка на скамейке, не дождавшись скорой
Во Владивостоке женщина родила ребенка на скамейке, не дождавшись скорой - РИА Новости, 31.05.2024
Во Владивостоке женщина родила ребенка на скамейке, не дождавшись скорой
Женщина во Владивостоке родила дочку на скамейке у дома, не дождавшись задержавшуюся в запаркованном дворе машину скорой помощи, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T09:50
2024-05-31T09:50
2024-05-31T15:47
владивосток
происшествия
амурская область
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ВЛАДИВОСТОК, 31 мая – РИА Новости. Женщина во Владивостоке родила дочку на скамейке у дома, не дождавшись задержавшуюся в запаркованном дворе машину скорой помощи, сообщили РИА Новости в региональном минздраве. Все произошло вечером в четверг во дворе многоквартирного жилого дома по улице Нейбута, 141 во Владивостоке."37-летняя женщина, 39 недель беременности, вышла погулять во двор, но почувствовала, что начались схватки, присела на лавочку и вызвала скорую помощь. Бригада приехала вовремя, по нормативу, но во дворе дома медики... столкнулись с трудностями в проезде к роженице из-за большого количества припаркованных автомобилей. Чтобы не терять времени, медики добежали до места, где находилась роженица, и оказали ей и родившейся девочке необходимую помощь, после чего доставили обеих в краевой перинатальный центр", - рассказала РИА Новости представитель ведомства Татьяна Богатикова. По ее словам, здоровью мамы и новорожденной ничего не угрожает, они находятся под присмотром специалистов.
https://ria.ru/20240109/rozhdenie-1920391314.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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владивосток, происшествия, амурская область
Владивосток, Происшествия, Амурская область
Во Владивостоке женщина родила ребенка на скамейке, не дождавшись скорой
Во Владивостоке скорая не смогла проехать к роженице из-за забитого авто двора
ВЛАДИВОСТОК, 31 мая – РИА Новости. Женщина во Владивостоке родила дочку на скамейке у дома, не дождавшись задержавшуюся в запаркованном дворе машину скорой помощи, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
Все произошло вечером в четверг во дворе многоквартирного жилого дома по улице Нейбута, 141 во Владивостоке.
"37-летняя женщина, 39 недель беременности, вышла погулять во двор, но почувствовала, что начались схватки, присела на лавочку и вызвала скорую помощь. Бригада приехала вовремя, по нормативу, но во дворе дома медики... столкнулись с трудностями в проезде к роженице из-за большого количества припаркованных автомобилей. Чтобы не терять времени, медики добежали до места, где находилась роженица, и оказали ей и родившейся девочке необходимую помощь, после чего доставили обеих в краевой перинатальный центр", - рассказала РИА Новости представитель ведомства Татьяна Богатикова.
По ее словам, здоровью мамы и новорожденной ничего не угрожает, они находятся под присмотром специалистов.