https://ria.ru/20240531/rody-1949575957.html

Во Владивостоке женщина родила ребенка на скамейке, не дождавшись скорой

Во Владивостоке женщина родила ребенка на скамейке, не дождавшись скорой - РИА Новости, 31.05.2024

Во Владивостоке женщина родила ребенка на скамейке, не дождавшись скорой

Женщина во Владивостоке родила дочку на скамейке у дома, не дождавшись задержавшуюся в запаркованном дворе машину скорой помощи, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T09:50

2024-05-31T09:50

2024-05-31T15:47

владивосток

происшествия

амурская область

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ВЛАДИВОСТОК, 31 мая – РИА Новости. Женщина во Владивостоке родила дочку на скамейке у дома, не дождавшись задержавшуюся в запаркованном дворе машину скорой помощи, сообщили РИА Новости в региональном минздраве. Все произошло вечером в четверг во дворе многоквартирного жилого дома по улице Нейбута, 141 во Владивостоке."37-летняя женщина, 39 недель беременности, вышла погулять во двор, но почувствовала, что начались схватки, присела на лавочку и вызвала скорую помощь. Бригада приехала вовремя, по нормативу, но во дворе дома медики... столкнулись с трудностями в проезде к роженице из-за большого количества припаркованных автомобилей. Чтобы не терять времени, медики добежали до места, где находилась роженица, и оказали ей и родившейся девочке необходимую помощь, после чего доставили обеих в краевой перинатальный центр", - рассказала РИА Новости представитель ведомства Татьяна Богатикова. По ее словам, здоровью мамы и новорожденной ничего не угрожает, они находятся под присмотром специалистов.

https://ria.ru/20240109/rozhdenie-1920391314.html

владивосток

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

владивосток, происшествия, амурская область