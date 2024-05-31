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Во Владивостоке женщина родила ребенка на скамейке, не дождавшись скорой - РИА Новости, 31.05.2024
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09:50 31.05.2024 (обновлено: 15:47 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/rody-1949575957.html
Во Владивостоке женщина родила ребенка на скамейке, не дождавшись скорой
Во Владивостоке женщина родила ребенка на скамейке, не дождавшись скорой - РИА Новости, 31.05.2024
Во Владивостоке женщина родила ребенка на скамейке, не дождавшись скорой
Женщина во Владивостоке родила дочку на скамейке у дома, не дождавшись задержавшуюся в запаркованном дворе машину скорой помощи, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T09:50
2024-05-31T15:47
владивосток
происшествия
амурская область
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ВЛАДИВОСТОК, 31 мая – РИА Новости. Женщина во Владивостоке родила дочку на скамейке у дома, не дождавшись задержавшуюся в запаркованном дворе машину скорой помощи, сообщили РИА Новости в региональном минздраве. Все произошло вечером в четверг во дворе многоквартирного жилого дома по улице Нейбута, 141 во Владивостоке."37-летняя женщина, 39 недель беременности, вышла погулять во двор, но почувствовала, что начались схватки, присела на лавочку и вызвала скорую помощь. Бригада приехала вовремя, по нормативу, но во дворе дома медики... столкнулись с трудностями в проезде к роженице из-за большого количества припаркованных автомобилей. Чтобы не терять времени, медики добежали до места, где находилась роженица, и оказали ей и родившейся девочке необходимую помощь, после чего доставили обеих в краевой перинатальный центр", - рассказала РИА Новости представитель ведомства Татьяна Богатикова. По ее словам, здоровью мамы и новорожденной ничего не угрожает, они находятся под присмотром специалистов.
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владивосток, происшествия, амурская область
Владивосток, Происшествия, Амурская область
Во Владивостоке женщина родила ребенка на скамейке, не дождавшись скорой

Во Владивостоке скорая не смогла проехать к роженице из-за забитого авто двора

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Машина скорой помощи. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 31 мая – РИА Новости. Женщина во Владивостоке родила дочку на скамейке у дома, не дождавшись задержавшуюся в запаркованном дворе машину скорой помощи, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
Все произошло вечером в четверг во дворе многоквартирного жилого дома по улице Нейбута, 141 во Владивостоке.
"37-летняя женщина, 39 недель беременности, вышла погулять во двор, но почувствовала, что начались схватки, присела на лавочку и вызвала скорую помощь. Бригада приехала вовремя, по нормативу, но во дворе дома медики... столкнулись с трудностями в проезде к роженице из-за большого количества припаркованных автомобилей. Чтобы не терять времени, медики добежали до места, где находилась роженица, и оказали ей и родившейся девочке необходимую помощь, после чего доставили обеих в краевой перинатальный центр", - рассказала РИА Новости представитель ведомства Татьяна Богатикова.
По ее словам, здоровью мамы и новорожденной ничего не угрожает, они находятся под присмотром специалистов.
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