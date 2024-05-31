https://ria.ru/20240531/putin-1949755120.html
Путин поручил учредить конкурс грантов для иностранцев
Путин поручил учредить конкурс грантов для иностранцев - РИА Новости, 31.05.2024
Путин поручил учредить конкурс грантов для иностранцев
Президент России Владимир Путин поручил учредить конкурс грантов для иностранцев на поддержку социально значимых проектов с финансированием в 500 миллионов... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T18:18
2024-05-31T18:18
2024-05-31T18:18
россия
владимир путин
михаил мишустин
сергей кириенко
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил учредить конкурс грантов для иностранцев на поддержку социально значимых проектов с финансированием в 500 миллионов рублей ежегодно. Перечень поручений утвержден по итогам встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи, состоявшейся 6 марта 2024 года. "Учредить конкурс на предоставление грантов для иностранных физических и юридических лиц на поддержку социально значимых проектов в гуманитарной сфере, определив механизм предоставления грантов и предусмотрев на эти цели финансирование в объеме 500 миллионов рублей ежегодно", - говорится в тексте поручений. Срок предоставления доклада – 1 июля 2024 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
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россия, владимир путин, михаил мишустин, сергей кириенко
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Сергей Кириенко
Путин поручил учредить конкурс грантов для иностранцев
Путин поручил учредить конкурс грантов для иностранцев на поддержку соцпроектов
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил учредить конкурс грантов для иностранцев на поддержку социально значимых проектов с финансированием в 500 миллионов рублей ежегодно.
Перечень поручений утвержден по итогам встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи, состоявшейся 6 марта 2024 года.
"Учредить конкурс на предоставление грантов для иностранных физических и юридических лиц на поддержку социально значимых проектов в гуманитарной сфере, определив механизм предоставления грантов и предусмотрев на эти цели финансирование в объеме 500 миллионов рублей ежегодно", - говорится в тексте поручений.
Срок предоставления доклада – 1 июля 2024 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин
и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко
.