https://ria.ru/20240531/putin-1949755120.html

Путин поручил учредить конкурс грантов для иностранцев

Путин поручил учредить конкурс грантов для иностранцев - РИА Новости, 31.05.2024

Путин поручил учредить конкурс грантов для иностранцев

Президент России Владимир Путин поручил учредить конкурс грантов для иностранцев на поддержку социально значимых проектов с финансированием в 500 миллионов... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T18:18

2024-05-31T18:18

2024-05-31T18:18

россия

владимир путин

михаил мишустин

сергей кириенко

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил учредить конкурс грантов для иностранцев на поддержку социально значимых проектов с финансированием в 500 миллионов рублей ежегодно. Перечень поручений утвержден по итогам встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи, состоявшейся 6 марта 2024 года. "Учредить конкурс на предоставление грантов для иностранных физических и юридических лиц на поддержку социально значимых проектов в гуманитарной сфере, определив механизм предоставления грантов и предусмотрев на эти цели финансирование в объеме 500 миллионов рублей ежегодно", - говорится в тексте поручений. Срок предоставления доклада – 1 июля 2024 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

https://ria.ru/20240531/putin-1949754623.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин, сергей кириенко