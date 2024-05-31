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Путин поручил учредить конкурс грантов для иностранцев - РИА Новости, 31.05.2024
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18:18 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/putin-1949755120.html
Путин поручил учредить конкурс грантов для иностранцев
Путин поручил учредить конкурс грантов для иностранцев - РИА Новости, 31.05.2024
Путин поручил учредить конкурс грантов для иностранцев
Президент России Владимир Путин поручил учредить конкурс грантов для иностранцев на поддержку социально значимых проектов с финансированием в 500 миллионов... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T18:18
2024-05-31T18:18
россия
владимир путин
михаил мишустин
сергей кириенко
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил учредить конкурс грантов для иностранцев на поддержку социально значимых проектов с финансированием в 500 миллионов рублей ежегодно. Перечень поручений утвержден по итогам встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи, состоявшейся 6 марта 2024 года. "Учредить конкурс на предоставление грантов для иностранных физических и юридических лиц на поддержку социально значимых проектов в гуманитарной сфере, определив механизм предоставления грантов и предусмотрев на эти цели финансирование в объеме 500 миллионов рублей ежегодно", - говорится в тексте поручений. Срок предоставления доклада – 1 июля 2024 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
https://ria.ru/20240531/putin-1949754623.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин, сергей кириенко
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Сергей Кириенко
Путин поручил учредить конкурс грантов для иностранцев

Путин поручил учредить конкурс грантов для иностранцев на поддержку соцпроектов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил учредить конкурс грантов для иностранцев на поддержку социально значимых проектов с финансированием в 500 миллионов рублей ежегодно.
Перечень поручений утвержден по итогам встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи, состоявшейся 6 марта 2024 года.
"Учредить конкурс на предоставление грантов для иностранных физических и юридических лиц на поддержку социально значимых проектов в гуманитарной сфере, определив механизм предоставления грантов и предусмотрев на эти цели финансирование в объеме 500 миллионов рублей ежегодно", - говорится в тексте поручений.
Срок предоставления доклада – 1 июля 2024 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
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