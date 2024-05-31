https://ria.ru/20240531/putin-1949754623.html
Путин поручил проводить международные смены в рамках молодежных мероприятий
Путин поручил проводить международные смены в рамках молодежных мероприятий - РИА Новости, 31.05.2024
Путин поручил проводить международные смены в рамках молодежных мероприятий
Президент России Владимир Путин поручил кабмину и администрации президента содействовать проведению международных смен в рамках молодежных мероприятий в РФ,... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T18:16
2024-05-31T18:16
2024-05-31T18:16
россия
владимир путин
михаил мишустин
сергей кириенко
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и администрации президента содействовать проведению международных смен в рамках молодежных мероприятий в РФ, сообщается в пятницу на сайте Кремля. Перечень поручений утвержден по итогам встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи, состоявшейся 6 марта 2024 года. "Правительству Российской Федерации совместно с администрацией президента Российской Федерации... содействовать проведению международных молодежных смен в рамках молодежных и иных мероприятий, осуществляемых в Российской Федерации", - говорится в сообщении. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля 2024 года, далее – ежегодно; ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
https://ria.ru/20240303/putin-1930830264.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин, сергей кириенко
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Сергей Кириенко
Путин поручил проводить международные смены в рамках молодежных мероприятий
Путин поручил содействовать проведению международных молодежных смен в России