https://ria.ru/20240531/putin-1949753097.html

Путин поручил включить образовательные мероприятия в молодежные программы

Путин поручил включить образовательные мероприятия в молодежные программы - РИА Новости, 31.05.2024

Путин поручил включить образовательные мероприятия в молодежные программы

Президент России Владимир Путин поручил включить международные образовательные мероприятия в программы "Сенеж", "Меганом", "Машук" и университета "Сириус",... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T18:11

2024-05-31T18:11

2024-05-31T18:11

общество

россия

владимир путин

михаил мишустин

сергей кириенко

центр знаний машук

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил включить международные образовательные мероприятия в программы "Сенеж", "Меганом", "Машук" и университета "Сириус", сообщается на сайте Кремля. Перечень поручений утвержден по итогам встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи, состоявшейся 6 марта 2024 года. "Правительству Российской Федерации совместно с Администрацией Президента Российской Федерации... обеспечить включение международных образовательных мероприятий (модулей) в образовательные программы федеральных молодежных круглогодичных образовательных центров мастерская управления "Сенеж", Академия творческих индустрий "Меганом", автономной некоммерческой организации "Центр знаний "Машук", Образовательного Фонда "Талант и успех" и автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования "Научно-технологический университет "Сириус", предусмотрев необходимое финансирование", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен – до 1 июля 2024 года, далее – ежегодно; ответственные - премьер-министр Михаил Мишустин и первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко.

https://ria.ru/20240531/putin-1949752798.html

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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, сергей кириенко, центр знаний машук