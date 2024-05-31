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Путин поручил включить образовательные мероприятия в молодежные программы - РИА Новости, 31.05.2024
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18:11 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/putin-1949753097.html
Путин поручил включить образовательные мероприятия в молодежные программы
Путин поручил включить образовательные мероприятия в молодежные программы - РИА Новости, 31.05.2024
Путин поручил включить образовательные мероприятия в молодежные программы
Президент России Владимир Путин поручил включить международные образовательные мероприятия в программы "Сенеж", "Меганом", "Машук" и университета "Сириус",... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T18:11
2024-05-31T18:11
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
сергей кириенко
центр знаний машук
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил включить международные образовательные мероприятия в программы "Сенеж", "Меганом", "Машук" и университета "Сириус", сообщается на сайте Кремля. Перечень поручений утвержден по итогам встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи, состоявшейся 6 марта 2024 года. "Правительству Российской Федерации совместно с Администрацией Президента Российской Федерации... обеспечить включение международных образовательных мероприятий (модулей) в образовательные программы федеральных молодежных круглогодичных образовательных центров мастерская управления "Сенеж", Академия творческих индустрий "Меганом", автономной некоммерческой организации "Центр знаний "Машук", Образовательного Фонда "Талант и успех" и автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования "Научно-технологический университет "Сириус", предусмотрев необходимое финансирование", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен – до 1 июля 2024 года, далее – ежегодно; ответственные - премьер-министр Михаил Мишустин и первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко.
https://ria.ru/20240531/putin-1949752798.html
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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, сергей кириенко, центр знаний машук
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Сергей Кириенко, Центр знаний Машук
Путин поручил включить образовательные мероприятия в молодежные программы

Путин поручил включать больше образовательных модулей в молодежные мероприятия

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил включить международные образовательные мероприятия в программы "Сенеж", "Меганом", "Машук" и университета "Сириус", сообщается на сайте Кремля.
Перечень поручений утвержден по итогам встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи, состоявшейся 6 марта 2024 года.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Путин поручил расширить программу поездок молодых представителей в Россию
Вчера, 18:09
"Правительству Российской Федерации совместно с Администрацией Президента Российской Федерации... обеспечить включение международных образовательных мероприятий (модулей) в образовательные программы федеральных молодежных круглогодичных образовательных центров мастерская управления "Сенеж", Академия творческих индустрий "Меганом", автономной некоммерческой организации "Центр знаний "Машук", Образовательного Фонда "Талант и успех" и автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования "Научно-технологический университет "Сириус", предусмотрев необходимое финансирование", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен – до 1 июля 2024 года, далее – ежегодно; ответственные - премьер-министр Михаил Мишустин и первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Путин поручил обеспечить проведение ежегодных международных слетов молодежи
Вчера, 17:57
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинСергей КириенкоЦентр знаний Машук
 
 
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