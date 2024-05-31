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Путин поручил разработать программу развития территории "Сириус" - РИА Новости, 31.05.2024
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17:55 31.05.2024 (обновлено: 19:07 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/putin-1949748818.html
Путин поручил разработать программу развития территории "Сириус"
Путин поручил разработать программу развития территории "Сириус" - РИА Новости, 31.05.2024
Путин поручил разработать программу развития территории "Сириус"
Президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать программу развития федеральной территории Сириус, в том числе для расширения возможностей проведения РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T17:55
2024-05-31T19:07
россия
владимир путин
михаил мишустин
сергей кириенко
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать программу развития федеральной территории Сириус, в том числе для расширения возможностей проведения Всемирного фестиваля молодежи, соответствующий перечень поручений по итогам встречи с участниками фестиваля опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации с администрацией президента, администрацией федеральной территории и образовательным фондом "Талант и успех" с учетом ранее данных поручений разработать программу развития федеральной территории Сириус и обеспечить реализацию этой программы, в том числе в целях расширения возможностей для проведения Всемирного фестиваля молодежи, предусмотрев необходимое финансирование", - говорится в тексте поручения.Доклад необходимо предоставить до 1 сентября 2024 года, далее - раз в год. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, глава администрации федеральной территории "Сириус" Дмитрий Плишкин и руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.
https://ria.ru/20240531/putin-1949752798.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин, сергей кириенко
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Сергей Кириенко
Путин поручил разработать программу развития территории "Сириус"

Путин поручил развить территорию "Сириус" для проведения Фестиваля молодежи

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать программу развития федеральной территории Сириус, в том числе для расширения возможностей проведения Всемирного фестиваля молодежи, соответствующий перечень поручений по итогам встречи с участниками фестиваля опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации с администрацией президента, администрацией федеральной территории и образовательным фондом "Талант и успех" с учетом ранее данных поручений разработать программу развития федеральной территории Сириус и обеспечить реализацию этой программы, в том числе в целях расширения возможностей для проведения Всемирного фестиваля молодежи, предусмотрев необходимое финансирование", - говорится в тексте поручения.
Доклад необходимо предоставить до 1 сентября 2024 года, далее - раз в год. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, глава администрации федеральной территории "Сириус" Дмитрий Плишкин и руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Путин поручил расширить программу поездок молодых представителей в Россию
Вчера, 18:09
 
РоссияВладимир ПутинМихаил МишустинСергей Кириенко
 
 
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