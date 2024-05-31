https://ria.ru/20240531/putin-1949748114.html
Путин поручил создать международную ассоциацию детских организаций
Путин поручил создать международную ассоциацию детских организаций - РИА Новости, 31.05.2024
Путин поручил создать международную ассоциацию детских организаций
Президент России Владимир Путин поручил создать международную ассоциацию детских организаций, учредителем сделать "Движение первых", сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T17:52
2024-05-31T17:52
2024-05-31T18:25
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
сергей кириенко
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать международную ассоциацию детских организаций, учредителем сделать "Движение первых", сообщается на сайте Кремля.Перечень поручений утвержден по итогам встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи, состоявшейся 6 марта 2024 года."Правительству Российской Федерации совместно с администрацией президента Российской Федерации и Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи "Движение первых" обеспечить создание международной ассоциации детских организаций, определив ее учредителем от имени Российской Федерации указанное Движение", - говорится в сообщении.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля 2024 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и председатель правления "Движения первых" Григорий Гуров.В июне 2022 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о создании в России движения детей и молодежи. Документ предусматривал проведение воспитательной работы с участниками движения, организацией воспитания и досуга детей занимаются взрослые наставники. За Минпросвещения России была закреплена обязанность разрабатывать программы воспитательной работы с участниками движения.Международный день защиты детей (International Children's Day) ежегодно отмечается во всем мире 1 июня. День был учрежден в Париже (Франция) решением конгресса Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года. Впервые он отмечался в 1950 году.
https://ria.ru/20240531/putin-1949748818.html
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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, сергей кириенко
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Сергей Кириенко
Путин поручил создать международную ассоциацию детских организаций
Путин поручил "Движению первых" создать ассоциацию детских организаций
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать международную ассоциацию детских организаций, учредителем сделать "Движение первых", сообщается на сайте Кремля.
Перечень поручений утвержден по итогам встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи, состоявшейся 6 марта 2024 года.
"Правительству Российской Федерации совместно с администрацией президента Российской Федерации и Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи "Движение первых" обеспечить создание международной ассоциации детских организаций, определив ее учредителем от имени Российской Федерации указанное Движение", - говорится в сообщении.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля 2024 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин
, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко
и председатель правления "Движения первых" Григорий Гуров
.
В июне 2022 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о создании в России движения детей и молодежи. Документ предусматривал проведение воспитательной работы с участниками движения, организацией воспитания и досуга детей занимаются взрослые наставники. За Минпросвещения России была закреплена обязанность разрабатывать программы воспитательной работы с участниками движения.
Международный день защиты детей (International Children's Day) ежегодно отмечается во всем мире 1 июня. День был учрежден в Париже (Франция) решением конгресса Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года. Впервые он отмечался в 1950 году.