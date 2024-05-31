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Бизнесмены со всей России обращаются за помощью в центры "Мой бизнес"

Бизнесмены со всей России обращаются за помощью в центры "Мой бизнес" - РИА Новости, 31.05.2024

Бизнесмены со всей России обращаются за помощью в центры "Мой бизнес"

На сегодняшний день по всей России работают 443 центра поддержки предпринимателей "Мой бизнес", где начинающие и действующие предприниматели могут получить... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T18:12

2024-05-31T18:12

2024-05-31T18:12

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ано "национальные приоритеты"

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поддержка бизнеса

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На сегодняшний день по всей России работают 443 центра поддержки предпринимателей "Мой бизнес", где начинающие и действующие предприниматели могут получить финансовую и нефинансовую поддержку в виде льготных кредитов, займов и различных обучающих программ.Благодаря взаимодействию с широким кругом ведомств в центрах можно получить господдержку по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство" по всевозможным направлениям деятельности бизнеса.Как уточнили в АНО "Национальные приоритеты", на портале "Мой бизнес" предприниматели могут найти актуальную информацию об антикризисных мерах поддержки, например, о помощи в реализации инвестиционных проектов в сфере промышленности или об упрощении процедуры урегулирования задолженностей.В 2023 году поддержкой центров "Мой бизнес" для получения помощи в области финансирования, дополнительного образования и консультаций воспользовались более 550 тысяч предпринимателей и самозанятых. Это на 110 тысяч больше, чем в позапрошлом году.Как центр "Мой бизнес" помог сделать ребрендингОдна из программ, которой можно воспользоваться в центре "Мой бизнес", - акселератор "Готовый продукт", рассчитанный на производителей продовольствия. В течение двух месяцев специалисты проводят комплексный аудит предприятия и под запрос каждого участника прорабатывают различные аспекты развития бизнеса.Например, семейному производству Муратовых-Таматаровых из Челябинской области эксперты помогли сделать ребрендинг: разработали фирменный стиль, логотип, новый дизайн упаковки. Кроме того, компания получила новый сайт.Изначально на производстве, которому уже более 20 лет, делали ставку на простые рецепты изготавливаемых пельменей, вареников и котлет. Сырье для них производят и выращивают на своих полях или покупают у местных производителей, вся продукция изготавливается вручную. В начале пути разработкой рецептуры занималась фермер Дина Муратова, используя личный опыт.По ее словам, акселератор "Готовый продукт" стал возможностью по-новому взглянуть на свое дело."До участия в акселераторе мы знали о центре "Мой бизнес", пользовались некоторыми услугами и в целом видели, насколько поддержка может быть эффективной. Мы много лет работали стабильно, но качественно новых результатов не было давно. И, конечно, понимали, что нужно какое-то обновление. В это время мы узнали о программе для фермеров, поэтому даже не сомневались, стоит ли принимать участие", - сказала Муратова, ее слова приводят в АНО.В планах у семьи продолжать развивать производство и освоить новое направление – агротуризм."Программу "Готовый продукт" можно считать базовой для сельхозпроизводителей. Зачастую многие моменты не учитываются предпринимателями при запуске проекта, так как не хватает компетенций. В этом и уникальность программы – к работе над продуктом подключаются профильные специалисты, которые дают теоретические знания и работают над продуктом здесь и сейчас. В результате участники для себя определяют, как дальше необходимо развивать бизнес, получают интересный с точки зрения потребителя продукт и успешно выводят его на рынок", - сказала контент-директор центра "Мой бизнес" Ольга Третьякова.Она отметила, что программа реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" и участие предпринимателей в ней бесплатное.Как центр "Мой бизнес" помог с регистрацией ИППредприниматель из Тюмени Алексей Иванов начал свой путь в бизнесе как самозанятый. В 2022 году переехал в село и понял, что его услуги востребованы местными жителями. Сначала Иванов работал на дому, а затем взял в аренду помещение, где занимался перетяжкой мебели и автомобильных салонов, а также изготавливал мебель под заказ.Когда клиентов стало больше и появилась необходимость расширить дело, предприниматель обратился в центр "Мой бизнес". Специалисты помогли ему с оформлением бизнес-плана и регистрацией ИП, рассказали, как выбрать систему налогообложения и ОКВЭД, открыть расчетный счет.В результате начинающий предприниматель арендовал второе помещение и оборудовал небольшую пилораму. Он планирует развивать производство мебели и привлечь новых сотрудников.Как центр "Мой бизнес" помог подготовить документы на льготный займБудущая предпринимательница Мария Пацкова отдыхала с детьми и друзьями в загородном глэмпинге, где и загорелась идеей построить такой же. Однако своих средств для нового проекта было недостаточно.В сентябре 2022 года она обратилась за консультацией в Центр "Мой бизнес" города Белебея. Там ей помогли подготовить и отправить документы на льготный заем в Башкирскую микрокредитную компанию. Полученные 5 миллионов рублей направили на строительство глэмпинга в Иглинском районе Башкортостана, недалеко от Уфы.По словам будущей предпринимательницы, спрос на услуги глэмпинга высокий, поэтому направление будет развиваться и дальше.Как центр "Мой бизнес" помог получить знания по предпринимательствуПредпринимательница Ксения Ханина из Сахалинской области в 2020 году решила освоить новую профессию. Ее внимание привлекло столярное дело, и сейчас она занимается изготовлением и реставрацией мебели, а также предметов интерьера в своей небольшой студии.Сначала она с успехом окончила двухмесячные курсы по новой профессии, а затем продолжила обучение в центре "Мой бизнес". Здесь она освоила "Азбуку предпринимателя", участвовала в онлайн-тренингах и ярмарках, благодаря чему получила не только поддержку и знания на начальном этапе развития своего дела, но и нашла потенциальных клиентов."Самыми популярными мерами поддержки являются финансовая и информационно-консультационная, а также обучающие мероприятия. Ежегодно более 2500 островных предпринимателей, самозанятых и физических лиц, планирующих стать предпринимателями, обращаются за такой помощью", - сказала руководитель регионального Центра поддержки предпринимательства центра "Мой бизнес" Ольга Ермакова.Как центр "Мой бизнес" помог начать продажи на маркетплейсеПроизводитель сладостей из нижегородского села Елховка Наталья Слепнева стала в прошлом году победителем проекта "Маркетплейс", который проводит региональный центр "Мой бизнес" по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство".Программа "Маркетплейс" предусматривает обучение предпринимателей работе с интернет-магазинами. Все участники, завершившие курс и успешно прошедшие итоговый тест, получают право принять участие в конкурсном отборе на бесплатное создание интернет-магазина на маркетплейсе "под ключ"."Специалисты помогли нам подобрать подходящую площадку для реализации проекта, а также с нуля создали интернет-магазин на одном из ведущих маркетплейсов страны "под ключ". Первые продажи уже стартовали – мы отправили более 100 единиц продукции нашим новым покупателям со всей страны", - поделилась предпринимательница.

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Алёна Пава

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