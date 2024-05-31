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В Петербурге объявили "оранжевый" уровень опасности из-за жары - РИА Новости, 31.05.2024
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22:05 31.05.2024 (обновлено: 22:06 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/peterburg-1949797151.html
В Петербурге объявили "оранжевый" уровень опасности из-за жары
В Петербурге объявили "оранжевый" уровень опасности из-за жары - РИА Новости, 31.05.2024
В Петербурге объявили "оранжевый" уровень опасности из-за жары
"Оранжевый" уровень опасности, обозначающий опасную погоду, объявлен в Санкт-Петербурге до полудня 2 июня из-за аномальной жары, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T22:05
2024-05-31T22:06
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россия
гидрометцентр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая - РИА Новости. "Оранжевый" уровень опасности, обозначающий опасную погоду, объявлен в Санкт-Петербурге до полудня 2 июня из-за аномальной жары, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "По информации Росгидрометцентра, в Санкт-Петербурге до 12 часов 2 июня объявлен "оранжевый" уровень опасности из-за аномально жаркой погоды", - говорится в сообщении. Как отмечается, в этот период среднесуточная температура воздуха будет превышать норму на 7-10 градусов. Также в городе на период с 12.00 до 19.00 мск 1 июня объявлен "желтый" уровень опасности (потенциально опасная погода) из-за ожидаемых гроз, ливней и града. Согласно материалам на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Петербурге в субботу днем ожидается около 28 градусов тепла, в воскресенье днем - около 26 градусов. К понедельнику "похолодает" до плюс 24 градусов днем.
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общество, санкт-петербург, россия, гидрометцентр, погода
Общество, Санкт-Петербург, Россия, Гидрометцентр, Погода
В Петербурге объявили "оранжевый" уровень опасности из-за жары

В Петербурге объявили "оранжевый" уровень опасности из-за аномальной жары

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДевушка у фонтана возле Российской Национальной библиотеки в Санкт-Петербурге
Девушка у фонтана возле Российской Национальной библиотеки в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Девушка у фонтана возле Российской Национальной библиотеки в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая - РИА Новости. "Оранжевый" уровень опасности, обозначающий опасную погоду, объявлен в Санкт-Петербурге до полудня 2 июня из-за аномальной жары, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
"По информации Росгидрометцентра, в Санкт-Петербурге до 12 часов 2 июня объявлен "оранжевый" уровень опасности из-за аномально жаркой погоды", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в этот период среднесуточная температура воздуха будет превышать норму на 7-10 градусов. Также в городе на период с 12.00 до 19.00 мск 1 июня объявлен "желтый" уровень опасности (потенциально опасная погода) из-за ожидаемых гроз, ливней и града.
Согласно материалам на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Петербурге в субботу днем ожидается около 28 градусов тепла, в воскресенье днем - около 26 градусов. К понедельнику "похолодает" до плюс 24 градусов днем.
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