https://ria.ru/20240531/peskov-1949652562.html

Песков: поездка представителей России на мероприятия в Париж не обсуждалась

Песков: поездка представителей России на мероприятия в Париж не обсуждалась - РИА Новости, 31.05.2024

Песков: поездка представителей России на мероприятия в Париж не обсуждалась

Поездка представителей РФ на мероприятия в честь 80-летия высадки в Нормандии не планировалась, тема не обсуждалась, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T13:16

2024-05-31T13:16

2024-05-31T13:29

россия

нормандия

франция

дмитрий песков

эммануэль макрон

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Поездка представителей РФ на мероприятия в честь 80-летия высадки в Нормандии не планировалась, тема не обсуждалась, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее СМИ сообщали, что в администрации президента Франции Эммануэля Макрона подтвердили, что Россия не приглашена на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии. "Нет, это никак не обсуждалось. Никакой приезда не планировалось", - сообщил Песков журналистам на вопрос, обсуждалась ли поездка на мероприятия в честь 80-летие высадки в Нормандии, планировалась ли она.Высадка в Нормандии сил США, Великобритании и Канады состоялась 6 июня 1944 года. В операции со стороны союзников участвовали 156 тысяч человек, общие потери составили около 10 тысяч человек, 2,5 тысячи из них - американские солдаты. В Курской битве с июля по август 1943 года, к примеру, участвовали более миллиона военнослужащих Красной армии, потери исчислялись сотнями тысяч.Агентство Франс Пресс в середине апреля со ссылкой на организаторов церемонии во Франции, компанию Mission Libération, сообщило, что Россия приглашена на празднование 80-летия операции в Нормандии. Однако, как сообщил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников, до сих пор ни в МИД России, ни в посольство РФ в Париже никаких приглашений не поступало.О том, что США исключают Советский Союз из числа победителей в борьбе с фашизмом, но преувеличивают свою роль, заявлял ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. В Совбезе РФ говорили, что англосаксы с союзниками стараются принизить подвиг советского народа в победе над фашизмом, пытаясь расшатать ситуацию в России. При этом президент РФ Владимир Путин, выступая на параде Победы, подчеркивал, что Россия никогда не принижала значимость второго фронта и помощи союзников в годы Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20240530/yubiley-1949534875.html

https://ria.ru/20240417/mid-1940510751.html

https://ria.ru/20090606/173357988.html

россия

нормандия

франция

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россия, нормандия, франция, дмитрий песков, эммануэль макрон, великая отечественная война (1941-1945)