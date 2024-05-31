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Песков: поездка представителей России на мероприятия в Париж не обсуждалась - РИА Новости, 31.05.2024
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13:16 31.05.2024 (обновлено: 13:29 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/peskov-1949652562.html
Песков: поездка представителей России на мероприятия в Париж не обсуждалась
Песков: поездка представителей России на мероприятия в Париж не обсуждалась - РИА Новости, 31.05.2024
Песков: поездка представителей России на мероприятия в Париж не обсуждалась
Поездка представителей РФ на мероприятия в честь 80-летия высадки в Нормандии не планировалась, тема не обсуждалась, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T13:16
2024-05-31T13:29
россия
нормандия
франция
дмитрий песков
эммануэль макрон
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Поездка представителей РФ на мероприятия в честь 80-летия высадки в Нормандии не планировалась, тема не обсуждалась, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее СМИ сообщали, что в администрации президента Франции Эммануэля Макрона подтвердили, что Россия не приглашена на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии. "Нет, это никак не обсуждалось. Никакой приезда не планировалось", - сообщил Песков журналистам на вопрос, обсуждалась ли поездка на мероприятия в честь 80-летие высадки в Нормандии, планировалась ли она.Высадка в Нормандии сил США, Великобритании и Канады состоялась 6 июня 1944 года. В операции со стороны союзников участвовали 156 тысяч человек, общие потери составили около 10 тысяч человек, 2,5 тысячи из них - американские солдаты. В Курской битве с июля по август 1943 года, к примеру, участвовали более миллиона военнослужащих Красной армии, потери исчислялись сотнями тысяч.Агентство Франс Пресс в середине апреля со ссылкой на организаторов церемонии во Франции, компанию Mission Libération, сообщило, что Россия приглашена на празднование 80-летия операции в Нормандии. Однако, как сообщил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников, до сих пор ни в МИД России, ни в посольство РФ в Париже никаких приглашений не поступало.О том, что США исключают Советский Союз из числа победителей в борьбе с фашизмом, но преувеличивают свою роль, заявлял ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. В Совбезе РФ говорили, что англосаксы с союзниками стараются принизить подвиг советского народа в победе над фашизмом, пытаясь расшатать ситуацию в России. При этом президент РФ Владимир Путин, выступая на параде Победы, подчеркивал, что Россия никогда не принижала значимость второго фронта и помощи союзников в годы Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20240530/yubiley-1949534875.html
https://ria.ru/20240417/mid-1940510751.html
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россия, нормандия, франция, дмитрий песков, эммануэль макрон, великая отечественная война (1941-1945)
Россия, Нормандия, Франция, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, Великая Отечественная война (1941-1945)
Песков: поездка представителей России на мероприятия в Париж не обсуждалась

Песков: поездка на мероприятия в честь 80-летия высадки союзников не обсуждалась

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Поездка представителей РФ на мероприятия в честь 80-летия высадки в Нормандии не планировалась, тема не обсуждалась, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее СМИ сообщали, что в администрации президента Франции Эммануэля Макрона подтвердили, что Россия не приглашена на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии.
Мемориальный комплекс на пляже Омаха, месте высадки союзников в Нормандии в ходе Второй мировой войны - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
России не будет на юбилее высадки союзников в Нормандии, подтвердил Париж
Вчера, 23:52
"Нет, это никак не обсуждалось. Никакой приезда не планировалось", - сообщил Песков журналистам на вопрос, обсуждалась ли поездка на мероприятия в честь 80-летие высадки в Нормандии, планировалась ли она.
Высадка в Нормандии сил США, Великобритании и Канады состоялась 6 июня 1944 года. В операции со стороны союзников участвовали 156 тысяч человек, общие потери составили около 10 тысяч человек, 2,5 тысячи из них - американские солдаты. В Курской битве с июля по август 1943 года, к примеру, участвовали более миллиона военнослужащих Красной армии, потери исчислялись сотнями тысяч.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Россия не получала приглашения на годовщину высадки союзников в Нормандии
17 апреля, 09:06
Агентство Франс Пресс в середине апреля со ссылкой на организаторов церемонии во Франции, компанию Mission Libération, сообщило, что Россия приглашена на празднование 80-летия операции в Нормандии. Однако, как сообщил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников, до сих пор ни в МИД России, ни в посольство РФ в Париже никаких приглашений не поступало.
О том, что США исключают Советский Союз из числа победителей в борьбе с фашизмом, но преувеличивают свою роль, заявлял ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. В Совбезе РФ говорили, что англосаксы с союзниками стараются принизить подвиг советского народа в победе над фашизмом, пытаясь расшатать ситуацию в России. При этом президент РФ Владимир Путин, выступая на параде Победы, подчеркивал, что Россия никогда не принижала значимость второго фронта и помощи союзников в годы Великой Отечественной войны.
Высадка союзных войск в Нормандии: открытие второго фронта в 1944 году - РИА Новости, 1920, 06.06.2009
Открытие второго фронта в Европе (высадка в Нормандии). Справка
6 июня 2009, 11:19
 
РоссияНормандияФранцияДмитрий ПесковЭммануэль МакронВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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