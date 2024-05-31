https://ria.ru/20240531/opros-1949696261.html

Почти все россияне считают ребенка до рождения человеком, показал опрос

Почти все россияне считают ребенка до рождения человеком, показал опрос - РИА Новости, 31.05.2024

Почти все россияне считают ребенка до рождения человеком, показал опрос

Мнения о том, что ребенок до рождения уже является человеком, придерживаются 77% россиян, 72% допускают аборт только по медицинским показаниям, сообщил... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T15:22

2024-05-31T15:22

2024-05-31T15:22

россия

федор лукьянов

российская академия наук

русская православная церковь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154889/87/1548898788_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8f0a4aa7a8cf73617dab24e9d729c073.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Мнения о том, что ребенок до рождения уже является человеком, придерживаются 77% россиян, 72% допускают аборт только по медицинским показаниям, сообщил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, ссылаясь на данные исследования Института социологии федерального научно-исследовательского социологического центра (ФНИСЦ) РАН. "Мы сегодня впервые обнародуем данные одного из самых масштабных в России исследований, которые было проведено по нашей инициативе (РПЦ – ред.) Институтом социологии ФНИСЦ РАН. В исследовании принимали участие по большей части городские жители, которые имеют высшее образование. Главное, что мы хотели бы обнародовать, что 77% опрошенных признают, что ребенок до рождения – это человек, и только 18% считают, что он человек с момента рождения. Отметим, что 72% выступают против абортов по желанию, абортов из-за низкого дохода, мировоззрения, наличия кредитов. Считают, что это не повод для аборта. Эти 72% допускают аборт только по медицинским показаниям", - сказал Лукьянов на пресс-конференции, посвященной Дню защиты детей. Он отметил, что данные опроса говорят о позитивном сдвиге в общественном сознании и доказывают правильность инициатив РПЦ в области защиты прав граждан до рождения. По данным социологического исследования, озвученным на пресс-конференции, 56% опрошенных ответили, что решать вопрос о сохранении жизни ребенка должны оба супруга, 63% считают, что государство обязано регулировать вопрос о прерывании беременности в том или ином виде, 57% считают, что необходимо улучшить систему родовспоможения и увеличить число таких организаций, 77% поддерживают ограничительные меры для организаций, выполняющих прерывание беременности, 45% - за сокращение всего числа таких организаций, и при этом 48% поддерживают запрет абортов в частных клиниках. Ранее в Церкви неоднократно выступали за запрет проводить аборты в частных клиниках, поскольку в них, как утверждалось, в том числе часто не соблюдают положенные законом процедуры: обязательное психологическое консультирование перед абортом и "неделю тишины".

https://ria.ru/20231112/zapret-1908999254.html

https://ria.ru/20230930/abort-1899636255.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, федор лукьянов, российская академия наук, русская православная церковь