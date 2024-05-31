https://ria.ru/20240531/opros-1949696261.html
Почти все россияне считают ребенка до рождения человеком, показал опрос
Почти все россияне считают ребенка до рождения человеком, показал опрос - РИА Новости, 31.05.2024
Почти все россияне считают ребенка до рождения человеком, показал опрос
Мнения о том, что ребенок до рождения уже является человеком, придерживаются 77% россиян, 72% допускают аборт только по медицинским показаниям, сообщил... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T15:22
2024-05-31T15:22
2024-05-31T15:22
россия
федор лукьянов
российская академия наук
русская православная церковь
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Мнения о том, что ребенок до рождения уже является человеком, придерживаются 77% россиян, 72% допускают аборт только по медицинским показаниям, сообщил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, ссылаясь на данные исследования Института социологии федерального научно-исследовательского социологического центра (ФНИСЦ) РАН. "Мы сегодня впервые обнародуем данные одного из самых масштабных в России исследований, которые было проведено по нашей инициативе (РПЦ – ред.) Институтом социологии ФНИСЦ РАН. В исследовании принимали участие по большей части городские жители, которые имеют высшее образование. Главное, что мы хотели бы обнародовать, что 77% опрошенных признают, что ребенок до рождения – это человек, и только 18% считают, что он человек с момента рождения. Отметим, что 72% выступают против абортов по желанию, абортов из-за низкого дохода, мировоззрения, наличия кредитов. Считают, что это не повод для аборта. Эти 72% допускают аборт только по медицинским показаниям", - сказал Лукьянов на пресс-конференции, посвященной Дню защиты детей. Он отметил, что данные опроса говорят о позитивном сдвиге в общественном сознании и доказывают правильность инициатив РПЦ в области защиты прав граждан до рождения. По данным социологического исследования, озвученным на пресс-конференции, 56% опрошенных ответили, что решать вопрос о сохранении жизни ребенка должны оба супруга, 63% считают, что государство обязано регулировать вопрос о прерывании беременности в том или ином виде, 57% считают, что необходимо улучшить систему родовспоможения и увеличить число таких организаций, 77% поддерживают ограничительные меры для организаций, выполняющих прерывание беременности, 45% - за сокращение всего числа таких организаций, и при этом 48% поддерживают запрет абортов в частных клиниках. Ранее в Церкви неоднократно выступали за запрет проводить аборты в частных клиниках, поскольку в них, как утверждалось, в том числе часто не соблюдают положенные законом процедуры: обязательное психологическое консультирование перед абортом и "неделю тишины".
https://ria.ru/20231112/zapret-1908999254.html
https://ria.ru/20230930/abort-1899636255.html
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россия, федор лукьянов, российская академия наук, русская православная церковь
Россия, Федор Лукьянов, Российская академия наук, Русская православная церковь
Почти все россияне считают ребенка до рождения человеком, показал опрос
Опрос: 77% россиян считают, что ребенок до рождения уже человек
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Мнения о том, что ребенок до рождения уже является человеком, придерживаются 77% россиян, 72% допускают аборт только по медицинским показаниям, сообщил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, ссылаясь на данные исследования Института социологии федерального научно-исследовательского социологического центра (ФНИСЦ) РАН.
"Мы сегодня впервые обнародуем данные одного из самых масштабных в России
исследований, которые было проведено по нашей инициативе (РПЦ
– ред.) Институтом социологии ФНИСЦ РАН. В исследовании принимали участие по большей части городские жители, которые имеют высшее образование. Главное, что мы хотели бы обнародовать, что 77% опрошенных признают, что ребенок до рождения – это человек, и только 18% считают, что он человек с момента рождения. Отметим, что 72% выступают против абортов по желанию, абортов из-за низкого дохода, мировоззрения, наличия кредитов. Считают, что это не повод для аборта. Эти 72% допускают аборт только по медицинским показаниям", - сказал Лукьянов на пресс-конференции, посвященной Дню защиты детей.
Он отметил, что данные опроса говорят о позитивном сдвиге в общественном сознании и доказывают правильность инициатив РПЦ в области защиты прав граждан до рождения.
По данным социологического исследования, озвученным на пресс-конференции, 56% опрошенных ответили, что решать вопрос о сохранении жизни ребенка должны оба супруга, 63% считают, что государство обязано регулировать вопрос о прерывании беременности в том или ином виде, 57% считают, что необходимо улучшить систему родовспоможения и увеличить число таких организаций, 77% поддерживают ограничительные меры для организаций, выполняющих прерывание беременности, 45% - за сокращение всего числа таких организаций, и при этом 48% поддерживают запрет абортов в частных клиниках.
Ранее в Церкви неоднократно выступали за запрет проводить аборты в частных клиниках, поскольку в них, как утверждалось, в том числе часто не соблюдают положенные законом процедуры: обязательное психологическое консультирование перед абортом и "неделю тишины".