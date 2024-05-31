https://ria.ru/20240531/obstrel-1949661843.html

Украинские войска нанесли удар по Горловке кассетными снарядами

Украинские войска нанесли удар по Горловке кассетными снарядами - РИА Новости, 31.05.2024

Украинские войска нанесли удар по Горловке кассетными снарядами

Украинские войска выпустили шесть кассетных "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T13:31

2024-05-31T13:31

2024-05-31T13:31

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть кассетных "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.35 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 12.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в публикации. Кроме того, ВСУ в 11.30 выпустили три снаряда того же калибра по Петровскому району Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

https://ria.ru/20240325/gorlovka-1935007076.html

горловка

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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия