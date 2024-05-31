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Украинские войска нанесли удар по Горловке кассетными снарядами
Украинские войска нанесли удар по Горловке кассетными снарядами - РИА Новости, 31.05.2024
Украинские войска нанесли удар по Горловке кассетными снарядами
Украинские войска выпустили шесть кассетных "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T13:31
2024-05-31T13:31
2024-05-31T13:31
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
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происшествия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть кассетных "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.35 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 12.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в публикации. Кроме того, ВСУ в 11.30 выпустили три снаряда того же калибра по Петровскому району Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html
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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска нанесли удар по Горловке кассетными снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили шесть кассетных снарядов по Горловке