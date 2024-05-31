https://ria.ru/20240531/obstrel-1949590240.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 31.05.2024

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли районы Донецка и Горловку, с начала суток выпущено четырнадцать снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в пятницу... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T10:49

2024-05-31T10:49

2024-05-31T10:49

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

донецкая народная республика

происшествия

сцкк

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ДОНЕЦК, 31 мая – РИА Новости. Украинские войска обстреляли районы Донецка и Горловку, с начала суток выпущено четырнадцать снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 02:00 – населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм… 05:20 – населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что с 9.00 до 10.10 было выпущено еще десять снарядов по Петровскому району Донецка и Горловке. О последствиях пока не сообщается. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, последний регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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донецк, горловка, донецкая народная республика, происшествия, сцкк