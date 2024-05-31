https://ria.ru/20240531/obrazovanie-1949663350.html

Чернышенко рассказал о кластерном подходе в образовании

Чернышенко рассказал о кластерном подходе в образовании - РИА Новости, 31.05.2024

Чернышенко рассказал о кластерном подходе в образовании

При создании школ будущего будет использоваться кластерный подход в образовании, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на встрече РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T13:35

2024-05-31T13:35

2024-05-31T13:37

общество

россия

санкт-петербург

дмитрий чернышенко

александр беглов

образование - общество

социальный навигатор

сн_образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949658240_0:0:656:369_1920x0_80_0_0_85c9c573837712c6cca265738a0c70ab.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая — РИА Новости. При создании школ будущего будет использоваться кластерный подход в образовании, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на встрече с губернатором Петербурга Александром Бегловым в 709-й школе Московского района города. "Президент поддержал новый национальный проект "Молодежь и дети", в рамках которого как раз будут мероприятия, в том числе и по созданию школ, таких школ будущего, новых школ, где используется кластерный подход в образовании", - сказал Чернышенко после осмотра образовательного учреждения. Пространство в школе №709 Московского района разделено по кластерам. Кластер технологий и естественных наук обеспечен тремя суперсовременными лабораториями. Чернышенко и Беглов посетили молекулярную, междисциплинарную, инженерную лаборатории, а также ознакомились с лабораторией 3D-моделирования и графического дизайна. Школа участвует в программе "Курчатовский класс". Летом на базе школы работает оздоровительный лагерь "Атом".

https://ria.ru/20240512/obrazovanie-1945384809.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, санкт-петербург, дмитрий чернышенко, александр беглов, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование