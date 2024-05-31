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Чернышенко рассказал о кластерном подходе в образовании - РИА Новости, 31.05.2024
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13:35 31.05.2024 (обновлено: 13:37 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/obrazovanie-1949663350.html
Чернышенко рассказал о кластерном подходе в образовании
Чернышенко рассказал о кластерном подходе в образовании - РИА Новости, 31.05.2024
Чернышенко рассказал о кластерном подходе в образовании
При создании школ будущего будет использоваться кластерный подход в образовании, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на встрече РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T13:35
2024-05-31T13:37
общество
россия
санкт-петербург
дмитрий чернышенко
александр беглов
образование - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая — РИА Новости. При создании школ будущего будет использоваться кластерный подход в образовании, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на встрече с губернатором Петербурга Александром Бегловым в 709-й школе Московского района города. "Президент поддержал новый национальный проект "Молодежь и дети", в рамках которого как раз будут мероприятия, в том числе и по созданию школ, таких школ будущего, новых школ, где используется кластерный подход в образовании", - сказал Чернышенко после осмотра образовательного учреждения. Пространство в школе №709 Московского района разделено по кластерам. Кластер технологий и естественных наук обеспечен тремя суперсовременными лабораториями. Чернышенко и Беглов посетили молекулярную, междисциплинарную, инженерную лаборатории, а также ознакомились с лабораторией 3D-моделирования и графического дизайна. Школа участвует в программе "Курчатовский класс". Летом на базе школы работает оздоровительный лагерь "Атом".
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общество, россия, санкт-петербург, дмитрий чернышенко, александр беглов, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Санкт-Петербург, Дмитрий Чернышенко, Александр Беглов, Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Чернышенко рассказал о кластерном подходе в образовании

Чернышенко: при создании школ будущего будет использоваться кластерный подход

© Фото : Пресс-служба Правительства РоссииВице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор Петербурга Александр Беглов во время осмотра школы в Санкт-Петербурге
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор Петербурга Александр Беглов во время осмотра школы в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© Фото : Пресс-служба Правительства России
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор Петербурга Александр Беглов во время осмотра школы в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая — РИА Новости. При создании школ будущего будет использоваться кластерный подход в образовании, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на встрече с губернатором Петербурга Александром Бегловым в 709-й школе Московского района города.
"Президент поддержал новый национальный проект "Молодежь и дети", в рамках которого как раз будут мероприятия, в том числе и по созданию школ, таких школ будущего, новых школ, где используется кластерный подход в образовании", - сказал Чернышенко после осмотра образовательного учреждения.
Пространство в школе №709 Московского района разделено по кластерам. Кластер технологий и естественных наук обеспечен тремя суперсовременными лабораториями. Чернышенко и Беглов посетили молекулярную, междисциплинарную, инженерную лаборатории, а также ознакомились с лабораторией 3D-моделирования и графического дизайна.
Школа участвует в программе "Курчатовский класс". Летом на базе школы работает оздоровительный лагерь "Атом".
Работа приемной комиссии - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Чернышенко анонсировал внедрение новой системы высшего образования в вузах
12 мая, 13:48
 
ОбществоРоссияСанкт-ПетербургДмитрий ЧернышенкоАлександр БегловОбразование - ОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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