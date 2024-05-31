https://ria.ru/20240531/obrazovanie-1949663350.html
Чернышенко рассказал о кластерном подходе в образовании
Чернышенко рассказал о кластерном подходе в образовании - РИА Новости, 31.05.2024
Чернышенко рассказал о кластерном подходе в образовании
При создании школ будущего будет использоваться кластерный подход в образовании, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на встрече РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T13:35
2024-05-31T13:35
2024-05-31T13:37
общество
россия
санкт-петербург
дмитрий чернышенко
александр беглов
образование - общество
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949658240_0:0:656:369_1920x0_80_0_0_85c9c573837712c6cca265738a0c70ab.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая — РИА Новости. При создании школ будущего будет использоваться кластерный подход в образовании, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на встрече с губернатором Петербурга Александром Бегловым в 709-й школе Московского района города. "Президент поддержал новый национальный проект "Молодежь и дети", в рамках которого как раз будут мероприятия, в том числе и по созданию школ, таких школ будущего, новых школ, где используется кластерный подход в образовании", - сказал Чернышенко после осмотра образовательного учреждения. Пространство в школе №709 Московского района разделено по кластерам. Кластер технологий и естественных наук обеспечен тремя суперсовременными лабораториями. Чернышенко и Беглов посетили молекулярную, междисциплинарную, инженерную лаборатории, а также ознакомились с лабораторией 3D-моделирования и графического дизайна. Школа участвует в программе "Курчатовский класс". Летом на базе школы работает оздоровительный лагерь "Атом".
https://ria.ru/20240512/obrazovanie-1945384809.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949658240_116:0:608:369_1920x0_80_0_0_d5b75b809beba480077c5e2e04de84ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, санкт-петербург, дмитрий чернышенко, александр беглов, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Санкт-Петербург, Дмитрий Чернышенко, Александр Беглов, Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Чернышенко рассказал о кластерном подходе в образовании
Чернышенко: при создании школ будущего будет использоваться кластерный подход
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая — РИА Новости. При создании школ будущего будет использоваться кластерный подход в образовании, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на встрече с губернатором Петербурга Александром Бегловым в 709-й школе Московского района города.
"Президент поддержал новый национальный проект "Молодежь и дети", в рамках которого как раз будут мероприятия, в том числе и по созданию школ, таких школ будущего, новых школ, где используется кластерный подход в образовании", - сказал Чернышенко после осмотра образовательного учреждения.
Пространство в школе №709 Московского района разделено по кластерам. Кластер технологий и естественных наук обеспечен тремя суперсовременными лабораториями. Чернышенко и Беглов посетили молекулярную, междисциплинарную, инженерную лаборатории, а также ознакомились с лабораторией 3D-моделирования и графического дизайна.
Школа участвует в программе "Курчатовский класс". Летом на базе школы работает оздоровительный лагерь "Атом".