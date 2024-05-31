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В НАТО предложили ежегодно выделять 40 миллиардов евро на помощь Украине - РИА Новости, 31.05.2024
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14:55 31.05.2024 (обновлено: 15:04 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/nato-1949687527.html
В НАТО предложили ежегодно выделять 40 миллиардов евро на помощь Украине
В НАТО предложили ежегодно выделять 40 миллиардов евро на помощь Украине - РИА Новости, 31.05.2024
В НАТО предложили ежегодно выделять 40 миллиардов евро на помощь Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что предложил выделять по 40 миллиардов евро на военную помощь Украине ежегодно и сделать эти средства обязательными к... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T14:55
2024-05-31T15:04
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БРЮССЕЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что предложил выделять по 40 миллиардов евро на военную помощь Украине ежегодно и сделать эти средства обязательными к выделению.По его словам, с февраля 2022 года страны НАТО ежегодно предоставляли Украине помощь в размере примерно 40 миллиардов евро. "Мы должны сохранить поддержку, как минимум на таком уровне на столько, сколько потребуется", - сказал генсек.Он также призвал распределить эти расходы между государствами-членами альянса, чтобы гарантировать предсказуемость финансирования поставок вооружения Киеву.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240531/obman-1949550073.html
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украина, нато, россия, киев, йенс столтенберг, сергей лавров, дмитрий песков, в мире
Украина, НАТО, Россия, Киев, Йенс Столтенберг, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, В мире
В НАТО предложили ежегодно выделять 40 миллиардов евро на помощь Украине

Столтенберг предложил в обязательном порядке ежегодно выделять Украине €40 млрд

© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что предложил выделять по 40 миллиардов евро на военную помощь Украине ежегодно и сделать эти средства обязательными к выделению.
По его словам, с февраля 2022 года страны НАТО ежегодно предоставляли Украине помощь в размере примерно 40 миллиардов евро. "Мы должны сохранить поддержку, как минимум на таком уровне на столько, сколько потребуется", - сказал генсек.
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Он также призвал распределить эти расходы между государствами-членами альянса, чтобы гарантировать предсказуемость финансирования поставок вооружения Киеву.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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