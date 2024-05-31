https://ria.ru/20240531/nato-1949578313.html
Столтенберг сделал новое заявление об ударах ВСУ по России
Столтенберг сделал новое заявление об ударах ВСУ по России - РИА Новости, 31.05.2024
Столтенберг сделал новое заявление об ударах ВСУ по России
Великобритания никогда не ограничивала возможности ударов по территории России ракетами Storm Shadow, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед встречей... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T10:05
2024-05-31T10:05
2024-05-31T10:31
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Великобритания никогда не ограничивала возможности ударов по территории России ракетами Storm Shadow, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед встречей министров иностранных дел стран альянса, трансляция велась на Youtube-канале NATO News. "Великобритания предоставляла крылатые ракеты Storm Shadow в течение длительного времени безо всяких ограничений", — сказал он. В последнее время западные политики все чаще призывают разрешить ВСУ наносить удары по российской территории. Эту позицию поддержал, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон, а министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Копенгаген разрешит Киеву использовать для этого истребители F-16.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что страны НАТО сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул Песков.
https://ria.ru/20240531/sholts-1949570804.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Йенс Столтенберг, Вооруженные силы Украины, Великобритания
Столтенберг сделал новое заявление об ударах ВСУ по России
Столтенберг: Британия не ограничивала возможности ВСУ ударами Storm Shadow