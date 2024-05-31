https://ria.ru/20240531/minzdrav-1949700904.html
Минздрав утвердил новый порядок оказания первой помощи пострадавшим
Минздрав утвердил новый порядок оказания первой помощи пострадавшим - РИА Новости, 31.05.2024
Минздрав утвердил новый порядок оказания первой помощи пострадавшим
Минздрав России утвердил новый порядок оказания первой помощи пострадавшим, а также установил перечень состояний, при которых эта помощь может быть оказана,... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T15:35
2024-05-31T15:35
2024-05-31T15:35
общество
здоровье - общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Минздрав России утвердил новый порядок оказания первой помощи пострадавшим, а также установил перечень состояний, при которых эта помощь может быть оказана, соответствующий приказ опубликован на интернет-портале правовой информации. "Утвердить прилагаемый порядок оказания первой помощи", - говорится в приказе. Согласно документу, оказывать первую помощь можно при отсутствии выраженного отказа гражданина или его законного представителя. Первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим осуществляется исходя из тяжести их состояния, при этом приоритет отдаётся детям. Для оказания первой помощи разрешается использовать аптечки, укладки, наборы и комплекты, а также подручные средства, отмечается в документе. Документом также устанавливаются перечень состояний и перечень мероприятий по оказанию первой помощи и последовательность их проведения. Среди состояний, при которых оказывается первая помощь, отсутствие сознания, остановка дыхания или сердца, нарушение проходимости дыхательных путей инородным телом, наружные кровотечения, травмы, ранения и поражения, вызванные различными факторами, отравления, укусы ядовитых животных, судороги, острые психологические реакции на стресс.
https://ria.ru/20240531/minzdrav-1949640801.html
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общество, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Минздрав утвердил новый порядок оказания первой помощи пострадавшим
Минздрав утвердил новый перечень мероприятий по оказанию первой помощи
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Минздрав России утвердил новый порядок оказания первой помощи пострадавшим, а также установил перечень состояний, при которых эта помощь может быть оказана, соответствующий приказ опубликован на интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемый порядок оказания первой помощи", - говорится в приказе.
Согласно документу, оказывать первую помощь можно при отсутствии выраженного отказа гражданина или его законного представителя.
Первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим осуществляется исходя из тяжести их состояния, при этом приоритет отдаётся детям.
Для оказания первой помощи разрешается использовать аптечки, укладки, наборы и комплекты, а также подручные средства, отмечается в документе.
Документом также устанавливаются перечень состояний и перечень мероприятий по оказанию первой помощи и последовательность их проведения.
Среди состояний, при которых оказывается первая помощь, отсутствие сознания, остановка дыхания или сердца, нарушение проходимости дыхательных путей инородным телом, наружные кровотечения, травмы, ранения и поражения, вызванные различными факторами, отравления, укусы ядовитых животных, судороги, острые психологические реакции на стресс.