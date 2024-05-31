https://ria.ru/20240531/minzdrav-1949700904.html

Минздрав утвердил новый порядок оказания первой помощи пострадавшим

Минздрав утвердил новый порядок оказания первой помощи пострадавшим - РИА Новости, 31.05.2024

Минздрав утвердил новый порядок оказания первой помощи пострадавшим

Минздрав России утвердил новый порядок оказания первой помощи пострадавшим, а также установил перечень состояний, при которых эта помощь может быть оказана,... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T15:35

2024-05-31T15:35

2024-05-31T15:35

общество

здоровье - общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Минздрав России утвердил новый порядок оказания первой помощи пострадавшим, а также установил перечень состояний, при которых эта помощь может быть оказана, соответствующий приказ опубликован на интернет-портале правовой информации. "Утвердить прилагаемый порядок оказания первой помощи", - говорится в приказе. Согласно документу, оказывать первую помощь можно при отсутствии выраженного отказа гражданина или его законного представителя. Первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим осуществляется исходя из тяжести их состояния, при этом приоритет отдаётся детям. Для оказания первой помощи разрешается использовать аптечки, укладки, наборы и комплекты, а также подручные средства, отмечается в документе. Документом также устанавливаются перечень состояний и перечень мероприятий по оказанию первой помощи и последовательность их проведения. Среди состояний, при которых оказывается первая помощь, отсутствие сознания, остановка дыхания или сердца, нарушение проходимости дыхательных путей инородным телом, наружные кровотечения, травмы, ранения и поражения, вызванные различными факторами, отравления, укусы ядовитых животных, судороги, острые психологические реакции на стресс.

https://ria.ru/20240531/minzdrav-1949640801.html

https://ria.ru/20240411/aptechka-1939298024.html

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общество, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)