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В Госдуме предложили запретить строить микростудии - РИА Новости, 31.05.2024
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04:40 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/mikrostudiya-1949553268.html
В Госдуме предложили запретить строить микростудии
В Госдуме предложили запретить строить микростудии - РИА Новости, 31.05.2024
В Госдуме предложили запретить строить микростудии
Глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ) предложил законодательно запретить строить микростудии по всей России. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T04:40
2024-05-31T04:40
москва
санкт-петербург
россия
общество
сергей гаврилов
жилье
госдума рф
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ) предложил законодательно запретить строить микростудии по всей России. Ранее стало известно, что в Москве решили отказаться от возведения студий и квартир площадью менее 28 "квадратов". При нарушении требований Москомэкспертиза будет выдавать отрицательные заключения на строительные проекты. "Необходимо законодательно прекратить плодить микростудии по всей стране… Необходимо проработать законодательно вопрос о прекращении "крошения" жилплощади и продажи несоответствующих нормативам квартир", - сказал Гаврилов РИА Новости. Депутат отметил, что в некоторых регионах уже приняты соответствующие ограничения, так, в Москве строительные нормы и правила ограничивают минимальную площадь однокомнатных квартир до 28 квадратных метров, а двухкомнатных - до 44 квадратных метров. По его словам, проекты домов, в которых предусмотрено жилье меньшей площади, просто нецелесообразно строить, поскольку понятно, что они получат отрицательное заключение за несоблюдение требований и продать жилплощадь в них будет нельзя. "К так называемым "студиям" применяются те же нормативы по квадратным метрам, что и к однокомнатным квартирам, независимо от того, какими бы модными словами они ни назывались - смарт-студии, мини-квартиры. Законодательно установленные нормативы минимальной жилплощади квартир Москвы и Петербурга желательно распространить и на другие регионы, пересмотрев минимальный порог жилплощади квартир в сторону увеличения", - подчеркнул Гаврилов. Парламентарий считает, что это необходимо в том числе, для реализации поручения президента, по которому к 2030 году на каждого россиянина должно приходиться не менее 33 квадратных метров жилья, к 2036 году - не менее 38 квадратных метров. "Примечательно, что несмотря на то, что свод правил строительства многоквартирных домов содержит требования к минимальной площади квартир в новостройках в государственном и муниципальном жилищном фонде, которые должны были распространить на весь строительный рынок, всё равно отдельные региональные нормы на сегодняшний день много где не установлены", - пояснил он. По мнению депутата, застройщики могут считать, что эти нормы необязательные и применять их или не применять можно добровольно. "То есть получается, что рынок сам регулируется как хочет, и любые строительные проекты без государственного бюджетного финансирования спокойно могут обходить любые запреты, выбирая для оценки проекта частную экспертную организацию", - отметил Гаврилов. Он подчеркнул, что "мелкая нарезка" квартир не является комфортной для жизни, и сама продажа молодёжи таких микростудий препятствует курсу руководства страны по укреплению семьи, прежде всего, многодетной. По словам депутата, некомфортное малогабаритное жильё даже нельзя назвать транзитным или стартовым. "Сейчас инвесторы активно выкупают и дробят большие квартиры на маленькие студии путем незаконной перепланировки. Люди, не вникая в юридические тонкости, их покупают, даже не осознавая, что перепланировку им никогда не узаконить", - добавил Гаврилов. Для расширения рынка комфортного жилья для молодых семей, многодетных семей также необходимо стимулировать индивидуальное жилищное строительство, прорабатывать механизмы льготного кредитования типового индивидуального жилья в малых городах России, считает парламентарий.
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москва, санкт-петербург, россия, общество, сергей гаврилов, жилье, госдума рф
Москва, Санкт-Петербург, Россия, Общество, Сергей Гаврилов, Жилье, Госдума РФ
В Госдуме предложили запретить строить микростудии

Депутат Гаврилов предложил запретить строить микростудии по всей России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтроительство новых домов в Москве
Строительство новых домов в Москве - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Строительство новых домов в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ) предложил законодательно запретить строить микростудии по всей России.
Ранее стало известно, что в Москве решили отказаться от возведения студий и квартир площадью менее 28 "квадратов". При нарушении требований Москомэкспертиза будет выдавать отрицательные заключения на строительные проекты.
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"Необходимо законодательно прекратить плодить микростудии по всей стране… Необходимо проработать законодательно вопрос о прекращении "крошения" жилплощади и продажи несоответствующих нормативам квартир", - сказал Гаврилов РИА Новости.
Депутат отметил, что в некоторых регионах уже приняты соответствующие ограничения, так, в Москве строительные нормы и правила ограничивают минимальную площадь однокомнатных квартир до 28 квадратных метров, а двухкомнатных - до 44 квадратных метров. По его словам, проекты домов, в которых предусмотрено жилье меньшей площади, просто нецелесообразно строить, поскольку понятно, что они получат отрицательное заключение за несоблюдение требований и продать жилплощадь в них будет нельзя.
"К так называемым "студиям" применяются те же нормативы по квадратным метрам, что и к однокомнатным квартирам, независимо от того, какими бы модными словами они ни назывались - смарт-студии, мини-квартиры. Законодательно установленные нормативы минимальной жилплощади квартир Москвы и Петербурга желательно распространить и на другие регионы, пересмотрев минимальный порог жилплощади квартир в сторону увеличения", - подчеркнул Гаврилов.
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Парламентарий считает, что это необходимо в том числе, для реализации поручения президента, по которому к 2030 году на каждого россиянина должно приходиться не менее 33 квадратных метров жилья, к 2036 году - не менее 38 квадратных метров.
"Примечательно, что несмотря на то, что свод правил строительства многоквартирных домов содержит требования к минимальной площади квартир в новостройках в государственном и муниципальном жилищном фонде, которые должны были распространить на весь строительный рынок, всё равно отдельные региональные нормы на сегодняшний день много где не установлены", - пояснил он.
По мнению депутата, застройщики могут считать, что эти нормы необязательные и применять их или не применять можно добровольно. "То есть получается, что рынок сам регулируется как хочет, и любые строительные проекты без государственного бюджетного финансирования спокойно могут обходить любые запреты, выбирая для оценки проекта частную экспертную организацию", - отметил Гаврилов.
Он подчеркнул, что "мелкая нарезка" квартир не является комфортной для жизни, и сама продажа молодёжи таких микростудий препятствует курсу руководства страны по укреплению семьи, прежде всего, многодетной. По словам депутата, некомфортное малогабаритное жильё даже нельзя назвать транзитным или стартовым.
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"Сейчас инвесторы активно выкупают и дробят большие квартиры на маленькие студии путем незаконной перепланировки. Люди, не вникая в юридические тонкости, их покупают, даже не осознавая, что перепланировку им никогда не узаконить", - добавил Гаврилов.
Для расширения рынка комфортного жилья для молодых семей, многодетных семей также необходимо стимулировать индивидуальное жилищное строительство, прорабатывать механизмы льготного кредитования типового индивидуального жилья в малых городах России, считает парламентарий.
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