https://ria.ru/20240531/mchs-1949696423.html

В Приамурье потушили загоревшийся уголь после схода вагонов поезда

В Приамурье потушили загоревшийся уголь после схода вагонов поезда - РИА Новости, 31.05.2024

В Приамурье потушили загоревшийся уголь после схода вагонов поезда

Загоревшийся уголь после схода вагонов грузового поезда в Приамурье ликвидировали, возникший вследствие аварии пожар в лесном массиве тушат 39 человек и 10... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T15:22

2024-05-31T15:22

2024-05-31T15:32

происшествия

амурская область

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 мая - РИА Новости. Загоревшийся уголь после схода вагонов грузового поезда в Приамурье ликвидировали, возникший вследствие аварии пожар в лесном массиве тушат 39 человек и 10 единиц техники, сообщает главк МЧС по Амурской области. По данным МЧС, в пятницу в Амурской области произошел сход вагонов грузового поезда на перегоне железной дороги станций Селеткан - Ледяная Шимановского округа. Произошел сход 27 вагонов, груженных углем. Движение остановлено в обоих направлениях. Проводятся аварийно-восстановительные работы. Погибших и пострадавших нет. В связи со сходом ожидаются задержки двух пассажирских поездов. "При аварии произошло возгорание сухой травы и угля, огонь перекинулся на лесной массив. В ликвидации пожара задействованы силы и средства МЧС России и противопожарной службы Амурской области, пожарные поезда, 39 человек, 10 единиц техники. В настоящее время возгорание угля ликвидировано. Угрозы перехода огня на населенные пункты нет", - говорится в сообщении. На месте происшествия работает оперативная группа МЧС России. Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК России сообщало, что с рельсов сошло 29 вагонов с углем, опоры, а также допущен обрыв проводов контактной сети. "Для ликвидации последствий происшествия направлены восстановительные поезда. Причина произошедшего устанавливается. Для координации работ по ликвидации последствий происшествия работает оперативный штаб ОАО "РЖД", - информировала ЗабЖД.

https://ria.ru/20231111/vagony-1908814877.html

https://ria.ru/20240108/poezd-1920204825.html

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происшествия, амурская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), ржд