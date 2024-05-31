https://ria.ru/20240531/mchs-1949696423.html
В Приамурье потушили загоревшийся уголь после схода вагонов поезда
В Приамурье потушили загоревшийся уголь после схода вагонов поезда - РИА Новости, 31.05.2024
В Приамурье потушили загоревшийся уголь после схода вагонов поезда
Загоревшийся уголь после схода вагонов грузового поезда в Приамурье ликвидировали, возникший вследствие аварии пожар в лесном массиве тушат 39 человек и 10... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T15:22
2024-05-31T15:22
2024-05-31T15:32
происшествия
амурская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949688056_0:226:468:489_1920x0_80_0_0_813b9ce49746d252da215e67e31a2909.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 мая - РИА Новости. Загоревшийся уголь после схода вагонов грузового поезда в Приамурье ликвидировали, возникший вследствие аварии пожар в лесном массиве тушат 39 человек и 10 единиц техники, сообщает главк МЧС по Амурской области. По данным МЧС, в пятницу в Амурской области произошел сход вагонов грузового поезда на перегоне железной дороги станций Селеткан - Ледяная Шимановского округа. Произошел сход 27 вагонов, груженных углем. Движение остановлено в обоих направлениях. Проводятся аварийно-восстановительные работы. Погибших и пострадавших нет. В связи со сходом ожидаются задержки двух пассажирских поездов. "При аварии произошло возгорание сухой травы и угля, огонь перекинулся на лесной массив. В ликвидации пожара задействованы силы и средства МЧС России и противопожарной службы Амурской области, пожарные поезда, 39 человек, 10 единиц техники. В настоящее время возгорание угля ликвидировано. Угрозы перехода огня на населенные пункты нет", - говорится в сообщении. На месте происшествия работает оперативная группа МЧС России. Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК России сообщало, что с рельсов сошло 29 вагонов с углем, опоры, а также допущен обрыв проводов контактной сети. "Для ликвидации последствий происшествия направлены восстановительные поезда. Причина произошедшего устанавливается. Для координации работ по ликвидации последствий происшествия работает оперативный штаб ОАО "РЖД", - информировала ЗабЖД.
https://ria.ru/20231111/vagony-1908814877.html
https://ria.ru/20240108/poezd-1920204825.html
амурская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949688056_0:146:468:497_1920x0_80_0_0_9a0e6091aeaf7790bd81437287f0e7bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, амурская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), ржд
Происшествия, Амурская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), РЖД
В Приамурье потушили загоревшийся уголь после схода вагонов поезда
МЧС: в Приамурье ликвидировали пожар угля после схода вагонов грузового поезда
БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 мая - РИА Новости. Загоревшийся уголь после схода вагонов грузового поезда в Приамурье ликвидировали, возникший вследствие аварии пожар в лесном массиве тушат 39 человек и 10 единиц техники, сообщает главк МЧС по Амурской области.
По данным МЧС, в пятницу в Амурской области произошел сход вагонов грузового поезда на перегоне железной дороги станций Селеткан - Ледяная Шимановского округа. Произошел сход 27 вагонов, груженных углем. Движение остановлено в обоих направлениях. Проводятся аварийно-восстановительные работы. Погибших и пострадавших нет. В связи со сходом ожидаются задержки двух пассажирских поездов.
"При аварии произошло возгорание сухой травы и угля, огонь перекинулся на лесной массив. В ликвидации пожара задействованы силы и средства МЧС России и противопожарной службы Амурской области, пожарные поезда, 39 человек, 10 единиц техники. В настоящее время возгорание угля ликвидировано. Угрозы перехода огня на населенные пункты нет", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает оперативная группа МЧС России.
Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК России сообщало, что с рельсов сошло 29 вагонов с углем, опоры, а также допущен обрыв проводов контактной сети.
"Для ликвидации последствий происшествия направлены восстановительные поезда. Причина произошедшего устанавливается. Для координации работ по ликвидации последствий происшествия работает оперативный штаб ОАО "РЖД", - информировала ЗабЖД.