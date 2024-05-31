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В Приамурье потушили загоревшийся уголь после схода вагонов поезда - РИА Новости, 31.05.2024
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15:22 31.05.2024 (обновлено: 15:32 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/mchs-1949696423.html
В Приамурье потушили загоревшийся уголь после схода вагонов поезда
В Приамурье потушили загоревшийся уголь после схода вагонов поезда - РИА Новости, 31.05.2024
В Приамурье потушили загоревшийся уголь после схода вагонов поезда
Загоревшийся уголь после схода вагонов грузового поезда в Приамурье ликвидировали, возникший вследствие аварии пожар в лесном массиве тушат 39 человек и 10... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T15:22
2024-05-31T15:32
происшествия
амурская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
ржд
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 мая - РИА Новости. Загоревшийся уголь после схода вагонов грузового поезда в Приамурье ликвидировали, возникший вследствие аварии пожар в лесном массиве тушат 39 человек и 10 единиц техники, сообщает главк МЧС по Амурской области. По данным МЧС, в пятницу в Амурской области произошел сход вагонов грузового поезда на перегоне железной дороги станций Селеткан - Ледяная Шимановского округа. Произошел сход 27 вагонов, груженных углем. Движение остановлено в обоих направлениях. Проводятся аварийно-восстановительные работы. Погибших и пострадавших нет. В связи со сходом ожидаются задержки двух пассажирских поездов. "При аварии произошло возгорание сухой травы и угля, огонь перекинулся на лесной массив. В ликвидации пожара задействованы силы и средства МЧС России и противопожарной службы Амурской области, пожарные поезда, 39 человек, 10 единиц техники. В настоящее время возгорание угля ликвидировано. Угрозы перехода огня на населенные пункты нет", - говорится в сообщении. На месте происшествия работает оперативная группа МЧС России. Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК России сообщало, что с рельсов сошло 29 вагонов с углем, опоры, а также допущен обрыв проводов контактной сети. "Для ликвидации последствий происшествия направлены восстановительные поезда. Причина произошедшего устанавливается. Для координации работ по ликвидации последствий происшествия работает оперативный штаб ОАО "РЖД", - информировала ЗабЖД.
https://ria.ru/20231111/vagony-1908814877.html
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происшествия, амурская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), ржд
Происшествия, Амурская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), РЖД
В Приамурье потушили загоревшийся уголь после схода вагонов поезда

МЧС: в Приамурье ликвидировали пожар угля после схода вагонов грузового поезда

© Благовещенск/ВКонтактеПожар на месте схода вагонов грузового поезда в Приамурье. 31 мая 2024
Пожар на месте схода вагонов грузового поезда в Приамурье. 31 мая 2024
© Благовещенск/ВКонтакте
Пожар на месте схода вагонов грузового поезда в Приамурье. 31 мая 2024
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 мая - РИА Новости. Загоревшийся уголь после схода вагонов грузового поезда в Приамурье ликвидировали, возникший вследствие аварии пожар в лесном массиве тушат 39 человек и 10 единиц техники, сообщает главк МЧС по Амурской области.
По данным МЧС, в пятницу в Амурской области произошел сход вагонов грузового поезда на перегоне железной дороги станций Селеткан - Ледяная Шимановского округа. Произошел сход 27 вагонов, груженных углем. Движение остановлено в обоих направлениях. Проводятся аварийно-восстановительные работы. Погибших и пострадавших нет. В связи со сходом ожидаются задержки двух пассажирских поездов.
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"При аварии произошло возгорание сухой травы и угля, огонь перекинулся на лесной массив. В ликвидации пожара задействованы силы и средства МЧС России и противопожарной службы Амурской области, пожарные поезда, 39 человек, 10 единиц техники. В настоящее время возгорание угля ликвидировано. Угрозы перехода огня на населенные пункты нет", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает оперативная группа МЧС России.
Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК России сообщало, что с рельсов сошло 29 вагонов с углем, опоры, а также допущен обрыв проводов контактной сети.
"Для ликвидации последствий происшествия направлены восстановительные поезда. Причина произошедшего устанавливается. Для координации работ по ликвидации последствий происшествия работает оперативный штаб ОАО "РЖД", - информировала ЗабЖД.
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ПроисшествияАмурская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)РЖД
 
 
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