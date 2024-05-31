https://ria.ru/20240531/matvienko-1949626015.html

Матвиенко назвала российских женщин опорой для страны

Матвиенко назвала российских женщин опорой для страны - РИА Новости, 31.05.2024

Матвиенко назвала российских женщин опорой для страны

Российские женщины являются опорой для страны, они вносят вклад в развитие экономики, реализацию социальных, благотворительных, культурных проектов, заявила... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T12:20

2024-05-31T12:20

2024-05-31T12:21

россия

санкт-петербург

валентина матвиенко

илья середюк

сергей цивилев

совет федерации рф

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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Российские женщины являются опорой для страны, они вносят вклад в развитие экономики, реализацию социальных, благотворительных, культурных проектов, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в своем видеообращении участникам III Женского форума. В Кузбассе проходит III Женский форум "Роль женщин в развитии промышленных регионов в современных условиях", который стал ПРЕ-форумом Евразийского Женского форума. В этом году он собрал более 5 тысяч участников из регионов России и 13 иностранных государств. В форуме принимают участие известные российские и зарубежные политики, общественные деятели и предприниматели. Матвиенко отметила, что женщины – "настоящая опора России, они вносят вклад и в развитие экономики, и в реализацию социальных, благотворительных, культурных проектов, добиваются успеха в самых разных сферах за счёт своего ума, таланта и ежедневного труда". Ее слова передает пресс-служба СФ. По словам законодателя, "мы видим, как много появляется успешных женщин-предпринимателей, при том, что у нас нет никаких особых преференций для женского бизнеса, нет квот". Все результаты достигаются по-честному, в условиях открытой конкуренции. "И не будем забывать, что каждая успешная женщина – это ещё и мама, бабушка, хранительница домашнего очага. Вы показываете пример того, что можно реализовать себя как в материнстве, в семье, так и в профессиональной сфере", - сказала политик. Матвиенко подчеркнула, что все рекомендации предыдущего форума выполнены. "Это ещё раз показывает, что женщины России всегда работают на результат". Председатель СФ заявила, что женский форум в Кузбассе является важным этапом подготовки к четвёртому Евразийскому женскому форуму, который пройдёт осенью в Санкт-Петербурге. Министр энергетики России Сергей Цивилев отметил, что участие женщин в энергетическом бизнесе во многих странах мира в последние годы существенно увеличилось, и Россия — не исключение. "Международные исследования подтверждают, что активное участие женщин во всех секторах экономики значительно повышает их эффективность. Не исключение и энергетическая сфера, в которой женщины давно стали значимой силой. История сохранила множество примеров женского успеха в сфере российской энергетики и промышленности в целом. И можно с уверенностью сказать, что промышленность и социальная сфера Кузбасса, одного из ведущих промышленных регионов России, во многом опираются на женщин", — рассказал министр. Председатель фонда "Защитники Отечества" и Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса Анна Цивилева отметила, что цель форума — не только провести масштабное международное событие, но и сделать его полезным для тех женщин, которые стали опорой промышленных регионов, встали на руководящие посты, вошли в сферу высоких технологий. "При этом мы понимаем, как сложно, но важно соблюсти баланс между карьерой и семьей. Ведь когда у женщины создан крепкий тыл в виде семьи и детей, то у нее есть вдохновение, силы двигаться вперед и по-настоящему развиваться", — уверена Цивилева. Председатель Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации Галина Карелова подчеркнула, что Форум в Кузбассе является важным этапом подготовки к четвертому Евразийскому женскому форуму. "Рекомендации и предложения по итогам кузбасского Женского форума мы возьмем в работу, они помогут в формировании повестки будущей глобальной международной встречи", — сказала сенатор. Врио губернатора области Илья Середюк отметил, что Женский форум стал для Кузбасса не просто традиционным, но и любимым событием года. "Желаю все гостям и участникам форума конструктивной работы на площадках, чтобы Женский форум стал точкой вдохновения для новых побед и успехов Кузбасса", — подчеркнул Середюк. -0-

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https://ria.ru/20240515/predprinimatelstvo-1946148582.html

https://ria.ru/20240305/zhenschiny-1931180663.html

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россия, санкт-петербург, валентина матвиенко, илья середюк, сергей цивилев, совет федерации рф