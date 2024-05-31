https://ria.ru/20240531/marochko-1949559554.html

ВСУ самовольно оставили позиции на Купянском направлении, сообщил Марочко

ВСУ самовольно оставили позиции на Купянском направлении, сообщил Марочко - РИА Новости, 31.05.2024

ВСУ самовольно оставили позиции на Купянском направлении, сообщил Марочко

На Купянском направлении украинские военнослужащие самовольно оставили позиции, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T07:03

2024-05-31T07:03

2024-05-31T07:12

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андрей марочко

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ЛУГАНСК, 31 мая - РИА Новости. На Купянском направлении украинские военнослужащие самовольно оставили позиции, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "После нанесения огневого поражения ВС РФ по РОПу (ротный опорный пункт - ред.) противника в районе населенного пункта Стельмаховка украинские боевики (в количестве до отделения) оставили занимаемый рубеж и бежали в северо-западном направлении", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Эксперт уточнил, что сослуживцы, находящиеся на второстепенных позициях, попытались остановить беглецов стрелковым оружием, однако группе удалось скрыться за счет рельефа местности.

https://ria.ru/20240530/ritter-1949528543.html

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в мире, луганск, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф