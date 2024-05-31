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ВСУ самовольно оставили позиции на Купянском направлении, сообщил Марочко - РИА Новости, 31.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:03 31.05.2024 (обновлено: 07:12 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/marochko-1949559554.html
ВСУ самовольно оставили позиции на Купянском направлении, сообщил Марочко
ВСУ самовольно оставили позиции на Купянском направлении, сообщил Марочко - РИА Новости, 31.05.2024
ВСУ самовольно оставили позиции на Купянском направлении, сообщил Марочко
На Купянском направлении украинские военнослужащие самовольно оставили позиции, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T07:03
2024-05-31T07:12
специальная военная операция на украине
в мире
луганск
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 31 мая - РИА Новости. На Купянском направлении украинские военнослужащие самовольно оставили позиции, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "После нанесения огневого поражения ВС РФ по РОПу (ротный опорный пункт - ред.) противника в районе населенного пункта Стельмаховка украинские боевики (в количестве до отделения) оставили занимаемый рубеж и бежали в северо-западном направлении", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Эксперт уточнил, что сослуживцы, находящиеся на второстепенных позициях, попытались остановить беглецов стрелковым оружием, однако группе удалось скрыться за счет рельефа местности.
https://ria.ru/20240530/ritter-1949528543.html
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в мире, луганск, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганск, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ
ВСУ самовольно оставили позиции на Купянском направлении, сообщил Марочко

Марочко: на Купянском направлении украинские военные самовольно оставили позиции

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 31 мая - РИА Новости. На Купянском направлении украинские военнослужащие самовольно оставили позиции, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"После нанесения огневого поражения ВС РФ по РОПу (ротный опорный пункт - ред.) противника в районе населенного пункта Стельмаховка украинские боевики (в количестве до отделения) оставили занимаемый рубеж и бежали в северо-западном направлении", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
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Эксперт уточнил, что сослуживцы, находящиеся на второстепенных позициях, попытались остановить беглецов стрелковым оружием, однако группе удалось скрыться за счет рельефа местности.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганскЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы РФ
 
 
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