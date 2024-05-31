https://ria.ru/20240531/lada-1949571307.html

"АвтоВАЗ" увеличил производство Lada на 66 процентов за четыре месяца

"АвтоВАЗ" увеличил производство Lada на 66 процентов за четыре месяца - РИА Новости, 31.05.2024

"АвтоВАЗ" увеличил производство Lada на 66 процентов за четыре месяца

"АвтоВАЗ" увеличил производство Lada в январе-апреле текущего года на 66% в годовом выражении, до более 160 тысяч автомобилей, сообщил президент компании Максим РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T09:25

2024-05-31T09:25

2024-05-31T09:27

экономика

авто

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максим соколов

автоваз

совет федерации рф

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. "АвтоВАЗ" увеличил производство Lada в январе-апреле текущего года на 66% в годовом выражении, до более 160 тысяч автомобилей, сообщил президент компании Максим Соколов. "За 4 месяца мы уже произвели более 160 тысяч автомобилей, и это на 66% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал топ-менеджер, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации по теме автопрома. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти вдвое).

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Ольга Фомченкова

экономика, авто, тольятти, ижевск, россия, максим соколов, автоваз, совет федерации рф, renault s.a, lada vesta