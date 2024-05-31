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"АвтоВАЗ" увеличил производство Lada на 66 процентов за четыре месяца - РИА Новости, 31.05.2024
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09:25 31.05.2024 (обновлено: 09:27 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/lada-1949571307.html
"АвтоВАЗ" увеличил производство Lada на 66 процентов за четыре месяца
"АвтоВАЗ" увеличил производство Lada на 66 процентов за четыре месяца - РИА Новости, 31.05.2024
"АвтоВАЗ" увеличил производство Lada на 66 процентов за четыре месяца
"АвтоВАЗ" увеличил производство Lada в январе-апреле текущего года на 66% в годовом выражении, до более 160 тысяч автомобилей, сообщил президент компании Максим РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T09:25
2024-05-31T09:27
экономика
авто
тольятти
ижевск
россия
максим соколов
автоваз
совет федерации рф
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. "АвтоВАЗ" увеличил производство Lada в январе-апреле текущего года на 66% в годовом выражении, до более 160 тысяч автомобилей, сообщил президент компании Максим Соколов. "За 4 месяца мы уже произвели более 160 тысяч автомобилей, и это на 66% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал топ-менеджер, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации по теме автопрома. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти вдвое).
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экономика, авто, тольятти, ижевск, россия, максим соколов, автоваз, совет федерации рф, renault s.a, lada vesta
Экономика, Авто, Тольятти, Ижевск, Россия, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Совет Федерации РФ, Renault S.A, Lada Vesta
"АвтоВАЗ" увеличил производство Lada на 66 процентов за четыре месяца

Соколов: "АвтоВАЗ" с января по апрель выпустил более 160 тысяч автомобилей Lada

© РИА Новости / Анар Мовсумов | Перейти в медиабанкСборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Анар Мовсумов
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Сборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. "АвтоВАЗ" увеличил производство Lada в январе-апреле текущего года на 66% в годовом выражении, до более 160 тысяч автомобилей, сообщил президент компании Максим Соколов.
"За 4 месяца мы уже произвели более 160 тысяч автомобилей, и это на 66% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал топ-менеджер, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации по теме автопрома.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти вдвое).
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ЭкономикаАвтоТольяттиИжевскРоссияМаксим СоколовАвтоВАЗСовет Федерации РФRenault S.ALada Vesta
 
 
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