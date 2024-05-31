https://ria.ru/20240531/kurenie-1949652201.html

В Петербурге школьники попросили Чернышенко издать запрещающий курить закон

В Петербурге школьники попросили Чернышенко издать запрещающий курить закон - РИА Новости, 31.05.2024

В Петербурге школьники попросили Чернышенко издать запрещающий курить закон

Дети из школы №703 Санкт-Петербурга обратились к вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко, который приехал к ним в преддверии дня защиты детей, передать президенту... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T13:15

2024-05-31T13:15

2024-05-31T13:25

общество

санкт-петербург

россия

александр беглов

дмитрий чернышенко

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949658240_0:0:656:369_1920x0_80_0_0_85c9c573837712c6cca265738a0c70ab.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Дети из школы №703 Санкт-Петербурга обратились к вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко, который приехал к ним в преддверии дня защиты детей, передать президенту России Владимиру Путину просьбу издать закон, запрещающий людям курить, об этом рассказали в пресс-службе вице-премьера. "Дмитрий Чернышенко и (губернатор Петербурга) Александр Беглов в ходе осмотра школы пообщались с детьми. Ребята обратились к вице-премьеру с целью передать президенту просьбу издать закон, запрещающий всем людям курить. Зампред правительства пообещал обязательно рассказать об этом главе государства", - говорится в сообщении. Уточняется, что Чернышенко высоко оценил личный вклад губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в создание качественных условий для развития всех уровней образования. Беглов рассказал, что в 2019 году городу не хватало 100 школ. За 5 лет было введено 106 школ. "В этом году Петербург закроет проблему дефицита образовательных учреждений. Мы вводим рекордное количество – 37 новых школ. Все они оборудованы двумя бассейнами, мощным спортивным ядром, театральными и танцевальными студиями. В таких школах сейчас учатся 25% наших ребят", – заявил Беглов. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в преддверии Международного дня защиты детей посетили школу № 703 Московского района северной столицы. Образовательное учреждение является участником проекта "Курчатовский класс" и пилотной площадкой для проекта министерства просвещения и "Росатома" "Бережливая школа".

https://ria.ru/20240531/ufa-1949602468.html

https://ria.ru/20231219/telefon-1916691640.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, санкт-петербург, россия, александр беглов, дмитрий чернышенко, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"