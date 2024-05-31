Минэкономразвития поддержало корректировку утильсбора на авто
Колесников: МЭР поддерживает корректировку утилизационного сбора на автомобили
Старый автомобиль. Архивное фото
ТОЛЬЯТТИ, 31 мая - РИА Новости. Минэкономразвития поддерживает корректировку утилизационного сбора на автомобили в РФ, причем существенную; вопрос уже находится на рассмотрении правительства, сообщил замглавы министерства Максим Колесников.
Он напомнил, что основным источником финансирования автомобильной отрасли в РФ сейчас является именно утильсбор. В прошлом году за его счет в бюджет было собрано практически полтриллиона рублей.
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"Мы как ведомство поддерживаем корректировку утильсбора. Мы с Минпромторгом видим всю статистику, понимаем, что делают наши иностранные партнеры, которые поставляют импортные автомобили. Мы понимаем, что утильсбор надо корректировать, надо корректировать его существенно, и мы это полностью поддерживаем", - сказал он, выступая на парламентских слушаниях Совета Федерации по автопрому.
"По утильсбору: уже проработана линейка корректировок самих ставок и самого подхода. Есть определенные расчеты - они сделаны нами с Минпромторгом, Минфином они верифицированы. Сейчас они, по моей информации, уже находятся в правительстве на обсуждении", - добавил он.
Ранее о необходимости повышения утильсбора неоднократно говорил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов, ссылаясь на резкую экспансию китайского автопрома на отечественном рынке при одновременном нежелании брендов из КНР локализовать производство. Речь шла об его увеличении (для легковых автомобилей с двигателем от 1 до 2 литров) с 300 тысяч до 550 тысяч рублей уже в этом году, до 660 тысяч рублей в 2025 году и до почти 1 миллиона в 2029 году.
С августа 2023 года, согласно постановлению правительства, ставка утилизационного сбора на легковые автомобили была проиндексирована в среднем в 1,7-3,7 раза, на легкие коммерческие автомобили - в 2,5-3,4 раза, на грузовики - в 1,7 раза, на автобусы - в 2,2-4,8 раза и на электробусы – в 8,7 раза. Автоконцерны с высоколокализованным производством в РФ и заключенным специнвестконтрактом имеют право на промышленные субсидии. В отрасли их принято считать компенсацией утильсбора.
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