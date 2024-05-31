https://ria.ru/20240531/inoagent-1949655018.html
Лидеру группы Little Big грозит первый иноагентский штраф
Лидеру группы Little Big грозит первый иноагентский штраф - РИА Новости, 31.05.2024
Лидеру группы Little Big грозит первый иноагентский штраф
В Сосновоборский городской суд Ленинградской области поступил протокол на лидера и основателя группы Little Big Илью Прусикина* за нарушения порядка... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T13:20
2024-05-31T13:20
2024-05-31T13:20
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ильич (илья прусикин)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая - РИА Новости. В Сосновоборский городской суд Ленинградской области поступил протокол на лидера и основателя группы Little Big Илью Прусикина* за нарушения порядка деятельности иностранного агента, следует из материалов на сайте суда. "Привлекаемое лицо Прусикин Илья Владимирович*… ст. 19.34 ч. 4 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента)", - сообщается в карточке дела. Министерство юстиции России включило уехавшего за рубеж Прусикина* в реестр иностранных агентов в январе 2023 года. Музыкант получал поддержку от иностранных источников, осуществлял концертную деятельность в недружественных странах с призывами прекратить СВО, распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти, отмечал Минюст.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, ленинградская область, новости культуры, ильич (илья прусикин)
Шоубиз, Россия, Ленинградская область, Новости культуры, Ильич (Илья Прусикин)
Лидеру группы Little Big грозит первый иноагентский штраф
Лидеру группы Little Big Прусикину грозит первый иноагентский штраф
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая - РИА Новости. В Сосновоборский городской суд Ленинградской области поступил протокол на лидера и основателя группы Little Big Илью Прусикина* за нарушения порядка деятельности иностранного агента, следует из материалов на сайте суда.
"Привлекаемое лицо Прусикин Илья Владимирович*… ст. 19.34 ч. 4 КоАП РФ
(нарушение порядка деятельности иностранного агента)", - сообщается в карточке дела.
Министерство юстиции России включило уехавшего за рубеж Прусикина* в реестр иностранных агентов в январе 2023 года. Музыкант получал поддержку от иностранных источников, осуществлял концертную деятельность в недружественных странах с призывами прекратить СВО, распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти, отмечал Минюст.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России