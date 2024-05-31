https://ria.ru/20240531/inoagent-1949655018.html

Лидеру группы Little Big грозит первый иноагентский штраф

Лидеру группы Little Big грозит первый иноагентский штраф - РИА Новости, 31.05.2024

Лидеру группы Little Big грозит первый иноагентский штраф

В Сосновоборский городской суд Ленинградской области поступил протокол на лидера и основателя группы Little Big Илью Прусикина* за нарушения порядка... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T13:20

2024-05-31T13:20

2024-05-31T13:20

шоубиз

россия

ленинградская область

новости культуры

ильич (илья прусикин)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая - РИА Новости. В Сосновоборский городской суд Ленинградской области поступил протокол на лидера и основателя группы Little Big Илью Прусикина* за нарушения порядка деятельности иностранного агента, следует из материалов на сайте суда. "Привлекаемое лицо Прусикин Илья Владимирович*… ст. 19.34 ч. 4 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента)", - сообщается в карточке дела. Министерство юстиции России включило уехавшего за рубеж Прусикина* в реестр иностранных агентов в январе 2023 года. Музыкант получал поддержку от иностранных источников, осуществлял концертную деятельность в недружественных странах с призывами прекратить СВО, распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти, отмечал Минюст.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20240321/shtraf-1934793983.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, ленинградская область, новости культуры, ильич (илья прусикин)