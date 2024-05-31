https://ria.ru/20240531/gospodderzhka-1949689157.html

Какие виды господдержки помогают разным категориям граждан открывать бизнес

Какие виды господдержки помогают разным категориям граждан открывать бизнес - РИА Новости, 31.05.2024

Какие виды господдержки помогают разным категориям граждан открывать бизнес

На сегодняшний день в России свой бизнес развивают 6,5 миллиона субъектов МСП и почти 10 миллионов самозанятых. С помощью нацпроекта "Малое и среднее... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T18:15

2024-05-31T18:15

2024-05-31T18:21

твой бизнес

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санкт-петербург

ханты-мансийский автономный округ

ано "национальные приоритеты"

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

нацпроекты

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На сегодняшний день в России свой бизнес развивают 6,5 миллиона субъектов МСП и почти 10 миллионов самозанятых. С помощью нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" государство помогает действующим и начинающим предпринимателям. Благодаря комплексу мер поддержки каждый школьник, студент, мама и пенсионер могут открыть свой бизнес.Позитивно относятся к российскому бизнесу 82% россиян. Сами предприниматели также достаточно высоко оценивают уровень общественного доверия к себе: 57% опрошенных считают, что люди "очень доверяют им". Такие данные приводит аналитический центр НАФИ."Сегодня у каждого предпринимателя должна быть в прямом доступе вся информация о мерах государственной поддержки, о тех инструментах, которые могут быть полезны конкретно его бизнесу. Для этого проводится большая работа. Итог – 51% руководителей компаний и предпринимателей считают, что государство, органы власти стали больше поддерживать предпринимателей, около половины представителей малого бизнеса отмечают, что программы льготного кредитования стали доступнее, а 41% считают, что выросло число официально зарегистрированных самозанятых и ИП", - сказала замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, ее слова приводит пресс-служба министерства.Она добавила, что 51% предпринимателей знают о льготных кредитах, 52% о поддержке самозанятых, а 36% о работе центров "Мой бизнес".Доступные программы на открытие бизнесаКак сообщили в АНО "Национальные приоритеты", поучаствовать в федеральной грантовой программе "Мама-предприниматель" могут женщины из всех регионов РФ. Программа является образовательным проектом, где можно пройти обучение по основам предпринимательства и эффективного управления бизнесом. Проект направлен на помощь девушкам в воплощении бизнес-идеи и создании собственного дела. Заявку можно подать в центрах "Мой бизнес". Лучшие проекты получат грант на развитие в размере 100 тысяч рублей.Начинающие фермеры могут подать заявку на получение гранта "Агростартап". Им доступно несколько видов финансовой поддержки – до 8 миллионов рублей. Чтобы воспользоваться помощью, нужно обратиться в центр "Мой бизнес".Также у компаний или ИП есть возможность получить грант на реализацию проекта в сфере социального предпринимательства. Размер гранта определяется конкурсной комиссией и составляет от 100 до 500 тысяч рублей и до 1 миллиона рублей для предпринимателей, ведущих деятельность в Арктической зоне. Чтобы стать участником программы, также необходимо обратиться в один из центров "Мой бизнес".Молодые люди могут также получить поддержку для открытия своего бизнеса – грант от 100 тысяч до 500 тысяч рублей и до 1 миллиона рублей для предпринимателей, ведущих деятельность в Арктической зоне. Воспользоваться такой финансовой поддержкой могут предприниматели в возрасте от 14 до 25 лет, обратившись в один из центров "Мой бизнес". Там молодые предприниматели могут оформить заявку на грант, получить помощь в написании бизнес-плана и пройти обучение, необходимое для получения денежных средств.Кроме того, большую поддержку сейчас получают технологические компании. Они могут рассчитывать на займы под 3 процента годовых - в рамках федерального проекта "Взлет - от старта до IPO". Максимальная сумма таких кредитов - 1 миллиард рублей. А срок рассмотрения заявок от бизнеса не превышает полтора месяца. Это и IT-бизнес в широком смысле, и производство оборудования, и, конечно же, реализация инновационных исследовательских проектов. Сейчас программа льготных кредитов распространена и на малые технологические компании. Им не нужно проходить экспертизу или предоставлять документы, которые подтверждали бы инновационность профиля. Все сведения уже хранятся в реестре.Узнать об этих и других мерах поддержки по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство", а также воспользоваться ими можно в центрах "Мой бизнес" или на одноименном портале, на платформе МСП.РФ, а также на сайте национального проекта.Как "Мой бизнес" помог получить займНапример, предприниматель Сергей Церенов получил льготный займ в размере 2,5 миллионов рублей через центр "Мой бизнес" благодаря национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство". Он направил полученные средства на приобретение необходимого оборудования для открытия своей автомойки.Сергей рассказал, что идея собственного бизнеса пришла неожиданно. После выхода на пенсию у него появилось много свободного времени, тогда он решил попробовать себя в качестве предпринимателя."Я приобрел земельный участок, потратился на стройку, но столкнулся с проблемой нехватки средств на оборудование. Знакомый посоветовал обратиться в центр "Мой бизнес". Я пошел на консультацию и понял, что условия займа очень выгодные. Помимо финансовой поддержки, также получил рекламные услуги", - сказал предприниматель, его слова приводят в АНО.Статус социального предприятия открыл новые возможностиПредпринимательница Кристина Горбачева открыла центр нейропсихологических диагностик и занятий с детьми в августе 2023 года в Ханты-Мансийском автономном округе. Центр получил статус социального предприятия, благодаря чему удалось получить льготный микрозаем и молодежный грант. На эти средства удалось купить оборудование для проведения занятий в сенсорно-динамическом комплексе. Чтобы дальше успешно вести бизнес и развиваться как предприниматель, подала заявку на участие в конкурсе "Молодой предприниматель Югры"."За этот учебный год в центре прошло более 700 занятий, а первично к нам пришло 234 ребенка. Город не очень большой и центров подобного уровня и направления – нет. Нейроподход – это о том, что мы целостно смотрим на то, как развивается мозг ребенка и идем через его физиологические потребности и нормы созревания", - рассказала РИА Новости Горбачева.По ее словам, все направления, которые есть, ориентированы на подход к ребенку. Центр использует такой подход, который поможет раскрыть максимальный потенциал, а не давать что-то непосильное.Для предпринимательницы было очень важно, чтобы в центре могли работать все специалисты, которые необходимы ребенку: логопед, дефектолог, нейропсихолог, педагог по эстетическому развитию, по рисованию и другие. В дальнейшем Кристина планирует больше работать с детьми дошкольного возраста и хочет открыть второе помещение. В первом работа будет вестись для детей младшего возраста, а во втором со школьниками, но с тем же подходом.Бесплатная поддержка от центра "Мой бизнес"Предпринимательница из Республики Бурятия Оксана Пазбикова, которая с детства передвигается на инвалидной коляске, стала одной из получательниц мер государственной поддержки в центре "Мой бизнес" благодаря реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Она смогла основать и успешно развить компанию, которая занимается услугами тщательной и полноценной стирки ковровых изделий и интерьерного текстиля с вывозом и доставкой по Улан-Удэ и близлежащим районам."Фирма открывалась без денег и инвестиций, были кредиты, было сложно. Но спустя 5 лет фирма более-менее начала работать и получать какой-то небольшой доход. Была сильная конкуренция, но тем не менее в июле будет 11 лет как мы функционируем. Видимо все получилось", - сказала РИА Новости Пазбикова.Благодаря центру "Мой бизнес" удалось получить безвозмездную поддержку: забрендировать автомобиль, напечатать баннеры, буклеты, визитки, а также подключиться к полной версии программы лояльности.Грант для молодых предпринимателей помог студенту реализовать идеюМолодой индивидуальный предприниматель Андрей Горенышев стал развивать в Санкт-Петербурге свой интернет-магазин спортивной обуви и одежды благодаря центру "Мой бизнес".Изначально Горенышев приехал в Петербург из Курса, чтобы учиться в университете, но любовь к спорту привела его к полноценному бизнесу."Как ИП я официально занимаюсь розничной торговлей спортивными товарами. Но по факту это все, что связано, в частности, с баскетболом – обувь, одежда, аксессуары. На этом мы и специализируемся", - цитируют слова предпринимателя.Успешные продажи натолкнули предпринимателя на мысли о дальнейшем развитии, однако на это не хватало финансов. Тогда Андрей подал заявку на соискание гранта для молодых предпринимателей, начал проходить обучение и другие процедуры подготовки.Грант помог ему открыть в Петербурге склад для хранения товаров. Раньше их приходилось размещать сразу в нескольких разных местах, что было не очень удобно. Сейчас все сосредоточено в одной локации. Вторая часть полученных средств ушла на рекламу.В планах у предпринимателя – эффективно поработать в сезон продаж, который обычно длится с мая по сентябрь. По его результатам Андрей намерен определить новые горизонты для развития.

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https://ria.ru/20240506/gospodderzhka-1944134074.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, санкт-петербург, ханты-мансийский автономный округ, ано "национальные приоритеты", твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , нацпроекты, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), предприниматели