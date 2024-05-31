Лучшие фото РИА Новости, май 2024 года

Участники фестиваля благопристойной моды Modest Fashion Day Melinda Looi (Малайзия).
Участники фестиваля благопристойной моды Modest Fashion Day Melinda Looi (Малайзия).
Избранный президент России Владимир Путин перед началом церемонии инаугурации в Кремле.
Избранный президент России Владимир Путин перед началом церемонии инаугурации в Кремле.
Штурмовики Су-25БМ в небе над Красной площадью во время парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Штурмовики Су-25БМ в небе над Красной площадью во время парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Расчет военнослужащих-женщин на параде на Красной площади.
Расчет военнослужащих-женщин на параде на Красной площади.
Участница форума "Россия - исламский мир: KAZANFORUM" 2024
Участница форума "Россия - исламский мир: KAZANFORUM" 2024
Восстановленный советский боевой истребитель И-16 в небе над Новосибирском.
Восстановленный советский боевой истребитель И-16 в небе над Новосибирском.
Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время неформального общения в правительственной резиденции "Чжуннаньхай".
Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время неформального общения в правительственной резиденции "Чжуннаньхай".
Прибытие ретропоезда "Поезд Победы" на железнодорожный вокзал Владивостока.
Прибытие ретропоезда "Поезд Победы" на железнодорожный вокзал Владивостока.
Девочка у фонтана на Манежной площади в Москве во время жаркой погоды.
Девочка у фонтана на Манежной площади в Москве во время жаркой погоды.
Пушистый участник соревнуется в ловле фризби на юбилейных играх Красноярской краевой Федерации кинологического спорта "Летающий пес".
Пушистый участник соревнуется в ловле фризби на юбилейных играх Красноярской краевой Федерации кинологического спорта "Летающий пес".
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ поднимают упавший в реку Мойку с Поцелуева моста пассажирский автобус.
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ поднимают упавший в реку Мойку с Поцелуева моста пассажирский автобус.
Российские военнослужащие ведут огонь из РСЗО "Град-1" на Артемовском направлении в зоне проведения СВО.
Российские военнослужащие ведут огонь из РСЗО "Град-1" на Артемовском направлении в зоне проведения СВО.
Участники мотофестиваля в честь открытия байкерского сезона в Москве.
Участники мотофестиваля в честь открытия байкерского сезона в Москве.
Московский весенний велофестиваль на Садовом кольце.
Московский весенний велофестиваль на Садовом кольце.
Соревнования по женскому бодибилдингу на международном мультиспортивном фестивале неолимпийских атлетических и силовых видов спорта Siberian Power Show в Красноярске.
Соревнования по женскому бодибилдингу на международном мультиспортивном фестивале неолимпийских атлетических и силовых видов спорта Siberian Power Show в Красноярске.
Открытие первого Всероссийского свадебного фестиваля на Международной выставке-форуме "Россия".
Открытие первого Всероссийского свадебного фестиваля на Международной выставке-форуме "Россия".
Участники костюмированной сап-регаты, проходящей в рамках фестиваля "Москва - на волне. Рыбная неделя" на Водоотводном канале.
Участники костюмированной сап-регаты, проходящей в рамках фестиваля "Москва - на волне. Рыбная неделя" на Водоотводном канале.
Занятия по начальной военной подготовке с допризывниками под руководством инструкторов центра тактической медицины "Русичъ" в поселке Георгиевский Тамбовской области.
Занятия по начальной военной подготовке с допризывниками под руководством инструкторов центра тактической медицины "Русичъ" в поселке Георгиевский Тамбовской области.
Выпускники школы № 853 в Зеленограде на праздновании последнего звонка.
Выпускники школы № 853 в Зеленограде на праздновании последнего звонка.
Самка манула с котятами в летнем вольере Новосибирского зоопарка.
Самка манула с котятами в летнем вольере Новосибирского зоопарка.
Цветущий багульник под снегом в лесу в Забайкалье.
Цветущий багульник под снегом в лесу в Забайкалье.
Церемония прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси в Мешхеде.
Церемония прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси в Мешхеде.
Учения в России по применению нестратегического ядерного оружия.
Учения в России по применению нестратегического ядерного оружия.
Участники акции протеста на площади Республики в центре Еревана.
Участники акции протеста на площади Республики в центре Еревана.
Розы в парке "Ривьера" в Сочи.
Открытие выставки свадебных платьев на Международной выставке-форуме "Россия".
Открытие выставки свадебных платьев на Международной выставке-форуме "Россия".
Молебен у памятника равноапостольным Кириллу и Мефодию в Москве в День славянской письменности и культуры.
Молебен у памятника равноапостольным Кириллу и Мефодию в Москве в День славянской письменности и культуры.