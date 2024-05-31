Рейтинг@Mail.ru
Лучшие фото РИА Новости, май 2024 года - РИА Новости, 31.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 31.05.2024 (обновлено: 12:34 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/foto-1949459225.html
Лучшие фото РИА Новости, май 2024 года
Лучшие фото РИА Новости, май 2024 года - РИА Новости, 31.05.2024
Лучшие фото РИА Новости, май 2024 года
Ria.ru собрало самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры уходящего месяца. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T10:00
2024-05-31T12:34
фото
россия
москва
владимир путин
си цзиньпин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новосибирский зоопарк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949470406_0:0:2831:1592_1920x0_80_0_0_9239089c25d982bded1709774be53251.jpg
Ria.ru собрало самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры уходящего месяца.
россия
москва
малайзия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949470406_102:0:2831:2047_1920x0_80_0_0_e3064e5f6f77d6684b2efe7ba8793328.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, россия, москва, владимир путин, си цзиньпин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новосибирский зоопарк, вооруженные силы украины, малайзия
Фото, Россия, Москва, Владимир Путин, Си Цзиньпин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новосибирский зоопарк, Вооруженные силы Украины, Малайзия

Лучшие фото РИА Новости, май 2024 года

Читать ria.ru в
Ria.ru собрало самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры уходящего месяца.
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" | Перейти в медиабанк

Участники фестиваля благопристойной моды Modest Fashion Day Melinda Looi (Малайзия).

KAZANFORUM 2024. Фестиваль благопристойной моды Modest Fashion Day

Участники фестиваля благопристойной моды Modest Fashion Day Melinda Looi (Малайзия).

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"
Перейти в медиабанк
1 из 35
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкУкрашенная ко Дню Победы Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге.
Праздничное украшение Санкт-Петербурга к 9 Мая
Украшенная ко Дню Победы Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
2 из 35
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Избранный президент России Владимир Путин перед началом церемонии инаугурации в Кремле.

Избранный президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии инаугурации в Кремле

Избранный президент России Владимир Путин перед началом церемонии инаугурации в Кремле.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
3 из 35
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Штурмовики Су-25БМ в небе над Красной площадью во время парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Штурмовики Су-25БМ на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Штурмовики Су-25БМ в небе над Красной площадью во время парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
4 из 35
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк

Расчет военнослужащих-женщин на параде на Красной площади.

Парадный расчет военнослужащих-женщин на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Расчет военнослужащих-женщин на параде на Красной площади.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
5 из 35
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" | Перейти в медиабанк

Участница форума "Россия - исламский мир: KAZANFORUM" 2024

Работа форума Россия - исламский мир: KAZANFORUM 2024

Участница форума "Россия - исламский мир: KAZANFORUM" 2024

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"
Перейти в медиабанк
6 из 35
© РИА Новости / Фонд "Крылатая память Победы" | Перейти в медиабанк

Восстановленный советский боевой истребитель И-16 в небе над Новосибирском.

Полет восстановленного истребителя И-16 над Новосибирском

Восстановленный советский боевой истребитель И-16 в небе над Новосибирском.

© РИА Новости / Фонд "Крылатая память Победы"
Перейти в медиабанк
7 из 35
© POOL | Перейти в медиабанк

Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время неформального общения в правительственной резиденции "Чжуннаньхай".

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время неформального общения в правительственной резиденции Чжуннаньхай

Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время неформального общения в правительственной резиденции "Чжуннаньхай".

© POOL
Перейти в медиабанк
8 из 35
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Прибытие ретропоезда "Поезд Победы" на железнодорожный вокзал Владивостока.

Прибытие Поезда Победы во Владивосток

Прибытие ретропоезда "Поезд Победы" на железнодорожный вокзал Владивостока.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
9 из 35
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Девочка у фонтана на Манежной площади в Москве во время жаркой погоды.

Девочка у фонтана на Манежной площади в Москве

Девочка у фонтана на Манежной площади в Москве во время жаркой погоды.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
10 из 35
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкНа месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ.
На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ.
На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ.
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
11 из 35
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Пушистый участник соревнуется в ловле фризби на юбилейных играх Красноярской краевой Федерации кинологического спорта "Летающий пес".

Соревнования Летающий пёс в Красноярске

Пушистый участник соревнуется в ловле фризби на юбилейных играх Красноярской краевой Федерации кинологического спорта "Летающий пес".

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
12 из 35
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУчащаяся юнармейских классов ФСО России на церемонии принятия торжественной клятвы на Соборной площади Московского Кремля.
Учащаяся юнармейских классов ФСО России на церемонии принятия торжественной клятвы на Соборной площади Московского Кремля
Учащаяся юнармейских классов ФСО России на церемонии принятия торжественной клятвы на Соборной площади Московского Кремля.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
13 из 35
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Сотрудники спасательной службы МЧС РФ поднимают упавший в реку Мойку с Поцелуева моста пассажирский автобус.

Сотрудники спасательной службы МЧС РФ поднимают упавший в реку Мойку с Поцелуева моста пассажирский автобус

Сотрудники спасательной службы МЧС РФ поднимают упавший в реку Мойку с Поцелуева моста пассажирский автобус.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
14 из 35
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Российские военнослужащие ведут огонь из РСЗО "Град-1" на Артемовском направлении в зоне проведения СВО.

Военнослужащие реактивной артиллерии 85-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса ВС РФ ведут огонь из РСЗО 9К55 Град-1 на Артемовском направлении в зоне проведения СВО

Российские военнослужащие ведут огонь из РСЗО "Град-1" на Артемовском направлении в зоне проведения СВО.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
15 из 35
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Участники мотофестиваля в честь открытия байкерского сезона в Москве.

На Московском мотофестивале, приуроченном к открытию байкерского сезона

Участники мотофестиваля в честь открытия байкерского сезона в Москве.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
16 из 35
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Московский весенний велофестиваль на Садовом кольце.

Участники Московского весеннего велофестиваля на Садовом кольце

Московский весенний велофестиваль на Садовом кольце.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
17 из 35
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Соревнования по женскому бодибилдингу на международном мультиспортивном фестивале неолимпийских атлетических и силовых видов спорта Siberian Power Show в Красноярске.

Участницы соревнуются в женском бодибилдинге в категории Бикини фитнес выше 172 см в рамках международного мультиспортивного фестиваля неолимпийских атлетических и силовых видов спорта Siberian Power Show в Красноярске

Соревнования по женскому бодибилдингу на международном мультиспортивном фестивале неолимпийских атлетических и силовых видов спорта Siberian Power Show в Красноярске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
18 из 35
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Открытие первого Всероссийского свадебного фестиваля на Международной выставке-форуме "Россия".

Выставка Россия. Открытие первого Всероссийского свадебного фестиваля

Открытие первого Всероссийского свадебного фестиваля на Международной выставке-форуме "Россия".

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
19 из 35
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Участники костюмированной сап-регаты, проходящей в рамках фестиваля "Москва - на волне. Рыбная неделя" на Водоотводном канале.

Участники костюмированной сап-регаты, проходящей в рамках фестиваля Москва - на волне. Рыбная неделя на Водоотводном канале в Москве

Участники костюмированной сап-регаты, проходящей в рамках фестиваля "Москва - на волне. Рыбная неделя" на Водоотводном канале.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
20 из 35
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанк

Занятия по начальной военной подготовке с допризывниками под руководством инструкторов центра тактической медицины "Русичъ" в поселке Георгиевский Тамбовской области.

Занятия по начальной военной подготовке с допризывниками под руководством инструкторов центра тактической медицины Русичъ на базе учебно-методического центра Авангард в поселке Георгиевский Тамбовской области

Занятия по начальной военной подготовке с допризывниками под руководством инструкторов центра тактической медицины "Русичъ" в поселке Георгиевский Тамбовской области.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
21 из 35
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Выпускники школы № 853 в Зеленограде на праздновании последнего звонка.

Выпускники школы № 853 в Зеленограде принимают участие в праздновании последнего звонка

Выпускники школы № 853 в Зеленограде на праздновании последнего звонка.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
22 из 35
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкИнсталляция radugadesign на Международном фестивале медиаискусства НУР в Казани.
Инсталляция radugadesign на Международном фестивале медиаискусства НУР в Казани
Инсталляция radugadesign на Международном фестивале медиаискусства НУР в Казани.
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
23 из 35
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Самка манула с котятами в летнем вольере Новосибирского зоопарка.

Самка манула с котятами в летнем вольере зоопарка имени Р.А. Шило в Новосибирске. Две самки манула в зоопарке Новосибирска принесли потомство, родилось сразу 12 котят

Самка манула с котятами в летнем вольере Новосибирского зоопарка.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
24 из 35
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанк

Цветущий багульник под снегом в лесу в Забайкалье.

Цветущий багульник под снегом в лесу в Забайкалье. Осадки в виде мокрого снега и дождя прошли почти во всех районах Забайкалья

Цветущий багульник под снегом в лесу в Забайкалье.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
25 из 35
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Церемония прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси в Мешхеде.

Церемония прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси в Мешхеде

Церемония прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси в Мешхеде.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
26 из 35
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЭскизы к росписям Владимирского собора художника Виктора Васнецова на выставке "Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век" в Новой Третьяковке в Москве.
Эскизы к росписям Владимирского собора художника Виктора Васнецова на выставке Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век в Новой Третьяковке в Москве
Эскизы к росписям Владимирского собора художника Виктора Васнецова на выставке "Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век" в Новой Третьяковке в Москве.
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
27 из 35
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Учения в России по применению нестратегического ядерного оружия.

В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия

Учения в России по применению нестратегического ядерного оружия.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
28 из 35
© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанк

Участники акции протеста на площади Республики в центре Еревана.

Участники акции протеста на площади Республики в центре Еревана

Участники акции протеста на площади Республики в центре Еревана.

© Sputnik / Стрингер
Перейти в медиабанк
29 из 35
© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанк

Розы в парке "Ривьера" в Сочи.

Розы в парке Ривьера в Сочи

Розы в парке "Ривьера" в Сочи.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
30 из 35
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Открытие выставки свадебных платьев на Международной выставке-форуме "Россия".

Выставка Россия. Открытие выставки свадебных платьев на выставке-витрине Модные бренды России. Эволюция русского стиля

Открытие выставки свадебных платьев на Международной выставке-форуме "Россия".

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
31 из 35
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПанда Катюша в вольере Московского зоопарка.
Панда Катюша в вольере Московского зоопарка
Панда Катюша в вольере Московского зоопарка.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
32 из 35
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Молебен у памятника равноапостольным Кириллу и Мефодию в Москве в День славянской письменности и культуры.

Молебен у памятника равноапостольным Кириллу и Мефодию на Славянской площади в Москве в День славянской письменности и культуры

Молебен у памятника равноапостольным Кириллу и Мефодию в Москве в День славянской письменности и культуры.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
33 из 35
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Севиль Велиева выступает на XIII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве.
Певица Севиль Велиева выступает на XIII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве
Певица Севиль Велиева выступает на XIII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
34 из 35
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСалют в Москве в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Салют в Москве в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Салют в Москве в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
35 из 35
 
ФотоРоссияМоскваВладимир ПутинСи ЦзиньпинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новосибирский зоопаркВооруженные силы УкраиныМалайзия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала