https://ria.ru/20240531/chernyshenko-1950240787.html

Чернышенко рассказал, сколько рабочих мест создали в Петербурге за 2023 год

Чернышенко рассказал, сколько рабочих мест создали в Петербурге за 2023 год - РИА Новости, 03.06.2024

Чернышенко рассказал, сколько рабочих мест создали в Петербурге за 2023 год

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым сообщил, что в северной столице создано почти 270 РИА Новости, 03.06.2024

2024-05-31T17:11

2024-05-31T17:11

2024-06-03T17:17

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дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым сообщил, что в северной столице создано почти 270 тысяч рабочих мест, а безработица достигла исторически минимальных значений - 1,5%. "За 2023 год в Санкт-Петербурге создано почти 270 тысяч новых рабочих мест. Это очень серьезный результат. Безработица достигла исторически минимальных значений - 1,5%. Это самый лучший показатель по стране. Средняя зарплата на треть превышает среднероссийское значение. Это действительно достижение губернатора", - сказал Чернышенко. Уточняется, что в университеты Санкт-Петербурга поступает порядка 250 тысяч абитуриентов и более 70% из них - иногородние. Вице-премьер поручил уделить особое внимание приемной кампании, которая стартует в России 20 июня, и составить перечень приоритетных объектов для капитального ремонта общежитий вузов и колледжей. Чернышенко также отметил вовлеченность губернатора в реализацию национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", уточнив, что турпоток в прошлом году составил 9,4 млн человек. "В северную столицу традиционно приезжает много гостей. В прошлом году турпоток составил 9,4 млн человек - почти на миллион больше, чем было в 2022 году. Благодаря инициативе Губернатора Петербург стал его частью проекта "Пять морей и озеро Байкал", здесь реализуется флагманский проект - "Санкт-Петербург Марина"", - сказал Дмитрий Чернышенко, подчеркнув, что правительство РФ и дальше будет поддерживать Санкт-Петербург по всем направлениям.

https://ria.ru/20240126/chernyshenko-1923602462.html

https://ria.ru/20240530/lagerya-1949878454.html

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александр беглов, дмитрий чернышенко, санкт-петербург, россия