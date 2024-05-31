https://ria.ru/20240531/briks-1949627653.html

Лавров рассказал, для кого открыты двери БРИКС

Лавров рассказал, для кого открыты двери БРИКС - РИА Новости, 31.05.2024

Лавров рассказал, для кого открыты двери БРИКС

Двери БРИКС открыты для самых разных экономических и политических систем, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в преддверии встречи министров... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T12:25

2024-05-31T12:25

2024-05-31T13:52

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Двери БРИКС открыты для самых разных экономических и политических систем, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в преддверии встречи министров иностранных дел объединения в Нижнем Новгороде в июне. "Двери открыты для представителей самых разных экономических и политических систем, макрорегионов. Единственное условие - ты должен согласиться работать на основе ключевого принципа - суверенного равенства государств, что у наших западных коллег не получается", - сказал министр в ходе заседания Делового совет по тематике БРИКС, отметив, что около 30 государств подали заявки на сближение с БРИКС "в той или иной форме". Целью сотрудничества в рамках БРИКС, отметил Лавров, является создание условий для экономического роста стран-участниц, а развитие партнерства в рамках БРИКС является для Москвы стратегическим приоритетом. По его словам, после присоединения к БРИКС с начала текущего года пяти новых стран-участниц (Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, ОАЭ, Египет) страны объединения занимают свыше 30% земной суши, где живут 3,6 миллиарда человек - 45% мирового населения, а также обеспечивают свыше 40% всего объема нефти и около четверти экспорта различных товаров. Совокупный ВВП по паритету покупательной способности, если брать пятерку стран-основателей БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), обошел G7, заявил министр, сославшись на данные Международного валютного фонда: по итогам 2023 года пятерка основателей БРИКС показала ВВП 58,9 триллиона долларов (33,5% мирового ВВП), "Группа семи" показала, отметил Лавров, на пять триллионов меньше. Ранее су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев сообщил, что Россия ждет на совете министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде порядка 20-25 стран. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. -0-

https://ria.ru/20240530/briks-1949406349.html

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россия, нижний новгород, иран, сергей лавров, брикс, g7, в мире