Лавров рассказал, для кого открыты двери БРИКС
Лавров: двери БРИКС открыты для самых разных экономических и политических систем
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Делового совета при МИД России. 31 мая 2024
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Делового совета при МИД России. 31 мая 2024
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Двери БРИКС открыты для самых разных экономических и политических систем, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в преддверии встречи министров иностранных дел объединения в Нижнем Новгороде в июне.
"Двери открыты для представителей самых разных экономических и политических систем, макрорегионов. Единственное условие - ты должен согласиться работать на основе ключевого принципа - суверенного равенства государств, что у наших западных коллег не получается", - сказал министр в ходе заседания Делового совет по тематике БРИКС, отметив, что около 30 государств подали заявки на сближение с БРИКС "в той или иной форме".
Целью сотрудничества в рамках БРИКС, отметил Лавров, является создание условий для экономического роста стран-участниц, а развитие партнерства в рамках БРИКС является для Москвы стратегическим приоритетом.
По его словам, после присоединения к БРИКС с начала текущего года пяти новых стран-участниц (Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, ОАЭ, Египет) страны объединения занимают свыше 30% земной суши, где живут 3,6 миллиарда человек - 45% мирового населения, а также обеспечивают свыше 40% всего объема нефти и около четверти экспорта различных товаров.
Совокупный ВВП по паритету покупательной способности, если брать пятерку стран-основателей БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), обошел G7, заявил министр, сославшись на данные Международного валютного фонда: по итогам 2023 года пятерка основателей БРИКС показала ВВП 58,9 триллиона долларов (33,5% мирового ВВП), "Группа семи" показала, отметил Лавров, на пять триллионов меньше.
Ранее су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев сообщил, что Россия ждет на совете министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде порядка 20-25 стран.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. -0-