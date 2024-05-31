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Германия разрешила ВСУ атаковать цели в России, "угрожающие Харькову" - РИА Новости, 31.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 31.05.2024 (обновлено: 15:35 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/berlin-1949623753.html
Германия разрешила ВСУ атаковать цели в России, "угрожающие Харькову"
Германия разрешила ВСУ атаковать цели в России, "угрожающие Харькову" - РИА Новости, 31.05.2024
Германия разрешила ВСУ атаковать цели в России, "угрожающие Харькову"
Берлин и его союзники считают, что ВСУ могут использовать западное оружие для борьбы с продвижением российской армии в Харьковской области, заявил официальный... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T12:09
2024-05-31T15:35
в мире
берлин (город)
киев
харьковская область
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
йенс столтенберг
эммануэль макрон
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БЕРЛИН, 31 мая — РИА Новости. Берлин и его союзники считают, что ВСУ могут использовать западное оружие для борьбы с продвижением российской армии в Харьковской области, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт."Вместе мы убеждены, что Украина имеет право в соответствии с международным правом защищаться от этих атак. Для этого она может использовать поставленное для этой цели оружие в соответствии со своими международно-правовыми обязательствами, в том числе поставляемое и нами", — отметил он.Уточняется, что из поставленного Германией вооружения можно использовать самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 и РСЗО MARS-II.Это высказывание немецкого политика последовало после того, как представитель Госдепа признал в беседе с РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине применять американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями в России. При этом запрет на применение ракет ATACMS или средств дальнего поражения для подобных задач по-прежнему остается в силе.По данным Politico, Байден втайне позволил Киеву атаковать американским оружием российскую территорию, но только в районе границы с Харьковской областью. В отношении ударов вглубь страны позиция Белого дома не претерпела изменений.Агрессивная риторика НАТОВ последнее время западные политики все чаще призывают разрешить ВСУ наносить удары по российской территории. С таким заявлением выступил, например, генсек НАТО Йенс Столтенберг. Эту позицию поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, а министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен сказал, что Копенгаген разрешит Киеву использовать для этого истребители F-16.При этом другие страны альянса выступили против. По словам вице-премьера и главы МИД Италии Антонио Таяни, Украина должна использовать полученное от Запада оружие только на своей территории. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал планы НАТО безумной идеей.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что альянс заигрывается в подобной риторике, повышает градус эскалации и впадает в военный экстаз. Он добавил, что возможный ответ России на удары по ее территории знают глава государства и военные, которые принимают контрмеры.Продвижение в Харьковской областиС начала мая группировка войск "Север" активно продвигается в глубину обороны противника в регионе и освободила уже несколько населенных пунктов. В понедельник бойцы взяли село Ивановка. Как отмечал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, сейчас под контролем вооруженных сил находится около 300 квадратных километров региона. Кроме того, он подчеркивал, что российские военные контролируют запад и север Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинским подразделениям в этом районе пришлось переместиться на "более выгодные позиции", то есть отступить.
https://ria.ru/20240528/vsu-1948971535.html
https://ria.ru/20240531/zapad-1949516634.html
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в мире, берлин (город), киев, харьковская область, вооруженные силы украины, йенс столтенберг, эммануэль макрон, россия, джо байден, нато, украина
В мире, Берлин (город), Киев, Харьковская область, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Йенс Столтенберг, Эммануэль Макрон, Россия, Джо Байден, НАТО, Украина
Германия разрешила ВСУ атаковать цели в России, "угрожающие Харькову"

Кабмин ФРГ: Киев может использовать западное оружие в Харьковской области

© AP Photo / Efrem LukatskyНемецкая самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000
Немецкая самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Немецкая самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000. Архивное фото
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БЕРЛИН, 31 мая — РИА Новости. Берлин и его союзники считают, что ВСУ могут использовать западное оружие для борьбы с продвижением российской армии в Харьковской области, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
"Вместе мы убеждены, что Украина имеет право в соответствии с международным правом защищаться от этих атак. Для этого она может использовать поставленное для этой цели оружие в соответствии со своими международно-правовыми обязательствами, в том числе поставляемое и нами", — отметил он.
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28 мая, 18:20
Уточняется, что из поставленного Германией вооружения можно использовать самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 и РСЗО MARS-II.
Это высказывание немецкого политика последовало после того, как представитель Госдепа признал в беседе с РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине применять американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями в России. При этом запрет на применение ракет ATACMS или средств дальнего поражения для подобных задач по-прежнему остается в силе.
По данным Politico, Байден втайне позволил Киеву атаковать американским оружием российскую территорию, но только в районе границы с Харьковской областью. В отношении ударов вглубь страны позиция Белого дома не претерпела изменений.
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Агрессивная риторика НАТО

В последнее время западные политики все чаще призывают разрешить ВСУ наносить удары по российской территории. С таким заявлением выступил, например, генсек НАТО Йенс Столтенберг. Эту позицию поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, а министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен сказал, что Копенгаген разрешит Киеву использовать для этого истребители F-16.
При этом другие страны альянса выступили против. По словам вице-премьера и главы МИД Италии Антонио Таяни, Украина должна использовать полученное от Запада оружие только на своей территории. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал планы НАТО безумной идеей.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что альянс заигрывается в подобной риторике, повышает градус эскалации и впадает в военный экстаз. Он добавил, что возможный ответ России на удары по ее территории знают глава государства и военные, которые принимают контрмеры.
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Продвижение в Харьковской области

С начала мая группировка войск "Север" активно продвигается в глубину обороны противника в регионе и освободила уже несколько населенных пунктов. В понедельник бойцы взяли село Ивановка.
Как отмечал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, сейчас под контролем вооруженных сил находится около 300 квадратных километров региона.
Кроме того, он подчеркивал, что российские военные контролируют запад и север Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинским подразделениям в этом районе пришлось переместиться на "более выгодные позиции", то есть отступить.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБерлин (город)КиевХарьковская областьВооруженные силы УкраиныЙенс СтолтенбергЭммануэль МакронРоссияДжо БайденНАТОУкраина
 
 
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