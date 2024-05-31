https://ria.ru/20240531/belousov-1949665234.html

Белоусов оценил ситуацию в Афганистане

Белоусов оценил ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 31.05.2024

Белоусов оценил ситуацию в Афганистане

Обстановка на южных границах зоны ответственности ОДКБ, процессы в Афганистане, требуют повышения слаженности и боеготовности российских и таджикских военных,... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T13:44

2024-05-31T13:44

2024-05-31T14:02

афганистан

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АЛМА-АТА, 31 мая - РИА Новости. Обстановка на южных границах зоны ответственности ОДКБ, процессы в Афганистане, требуют повышения слаженности и боеготовности российских и таджикских военных, находящихся в регионе, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов."Ключевой вопрос связан с тем, что мы сейчас на острие, обстановка на южных границах зоны ОДКБ остаётся достаточно сложной, более того, она обостряется. Ситуация и процессы, которые идут в Афганистане, достаточно сложные. Мы их отслеживаем, понимаем, как мы с ними будем работать. Но всё это требует нашего внимания, повышения и нашей слаженности, и боеготовности", - сказал Белоусов в ходе рабочей встречи с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо в Алма-Ате.

https://ria.ru/20240524/glavatashiev-1948045698.html

афганистан

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афганистан, андрей белоусов, шерали мирзо, россия, таджикистан, одкб, в мире