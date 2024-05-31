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Белоусов оценил ситуацию в Афганистане
Белоусов оценил ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 31.05.2024
Белоусов оценил ситуацию в Афганистане
Обстановка на южных границах зоны ответственности ОДКБ, процессы в Афганистане, требуют повышения слаженности и боеготовности российских и таджикских военных,... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T13:44
2024-05-31T13:44
2024-05-31T14:02
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АЛМА-АТА, 31 мая - РИА Новости. Обстановка на южных границах зоны ответственности ОДКБ, процессы в Афганистане, требуют повышения слаженности и боеготовности российских и таджикских военных, находящихся в регионе, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов."Ключевой вопрос связан с тем, что мы сейчас на острие, обстановка на южных границах зоны ОДКБ остаётся достаточно сложной, более того, она обостряется. Ситуация и процессы, которые идут в Афганистане, достаточно сложные. Мы их отслеживаем, понимаем, как мы с ними будем работать. Но всё это требует нашего внимания, повышения и нашей слаженности, и боеготовности", - сказал Белоусов в ходе рабочей встречи с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо в Алма-Ате.
https://ria.ru/20240524/glavatashiev-1948045698.html
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афганистан, андрей белоусов, шерали мирзо, россия, таджикистан, одкб, в мире
Афганистан, Андрей Белоусов, Шерали Мирзо, Россия, Таджикистан, ОДКБ, В мире
Белоусов оценил ситуацию в Афганистане
Белоусов: обстановка в Афганистане требует повышения слаженности и боеготовности