https://ria.ru/20240531/bayden-1949535788.html

Байден разрешил ВСУ бить по целям в России, "угрожающим" Харькову

Байден разрешил ВСУ бить по целям в России, "угрожающим" Харькову - РИА Новости, 31.05.2024

Байден разрешил ВСУ бить по целям в России, "угрожающим" Харькову

Президент США Джо Байден разрешил Украине применять американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, заявил РИА Новости... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T00:06

2024-05-31T00:06

2024-05-31T11:27

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ВАШИНГТОН, 31 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден разрешил Украине применять американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, заявил РИА Новости представитель Госдепартамента."Президент недавно поручил своей команде дать Украине возможность использовать поставленные США вооружения в контрбатарейных целях в регионе Харькова с тем, чтобы Украина могла отвечать российским силам, атакующим или готовящимся атаковать ее", — сказал он.При этом, добавили в Госдепе, запрет на применение ракет ATACMS или средств дальнего поражения по объектам на территории России по-прежнему остается в силе.Накануне издание Politico написало, что Байден втайне разрешил киевскому режиму наносить удары американским оружием по территории России, но только в районе границы с Харьковской областью. В отношении ударов далеко вглубь России позиция Белого дома не претерпела изменений, отмечала газета.В последнее время западные политики все чаще призывают разрешить ВСУ наносить удары по российской территории. С таким заявлением выступил, например, генсек НАТО Йенс Столтенберг. Эту позицию поддержал, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон, а министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Копенгаген разрешит Киеву использовать для этого истребители F-16.При этом другие страны альянса выступили против. По словам вице-премьера и главы МИД Италии Антонио Таяни, Украина должна использовать полученное от Запада оружие только на своей территории. А министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал планы НАТО безумной идеей.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти высказывания, отметил, что страны НАТО сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.

https://ria.ru/20240531/bayden-1949538761.html

https://ria.ru/20240530/pozitsiya-1949533253.html

https://ria.ru/20240530/ataka-1949491468.html

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