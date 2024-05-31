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Байден разрешил ВСУ бить по целям в России, "угрожающим" Харькову - РИА Новости, 31.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:06 31.05.2024 (обновлено: 11:27 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/bayden-1949535788.html
Байден разрешил ВСУ бить по целям в России, "угрожающим" Харькову
Байден разрешил ВСУ бить по целям в России, "угрожающим" Харькову - РИА Новости, 31.05.2024
Байден разрешил ВСУ бить по целям в России, "угрожающим" Харькову
Президент США Джо Байден разрешил Украине применять американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, заявил РИА Новости... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T00:06
2024-05-31T11:27
специальная военная операция на украине
украина
россия
в мире
государственный департамент сша
сша
джо байден
йенс столтенберг
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ВАШИНГТОН, 31 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден разрешил Украине применять американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, заявил РИА Новости представитель Госдепартамента.&quot;Президент недавно поручил своей команде дать Украине возможность использовать поставленные США вооружения в контрбатарейных целях в регионе Харькова с тем, чтобы Украина могла отвечать российским силам, атакующим или готовящимся атаковать ее&quot;, — сказал он.При этом, добавили в Госдепе, запрет на применение ракет ATACMS или средств дальнего поражения по объектам на территории России по-прежнему остается в силе.Накануне издание Politico написало, что Байден втайне разрешил киевскому режиму наносить удары американским оружием по территории России, но только в районе границы с Харьковской областью. В отношении ударов далеко вглубь России позиция Белого дома не претерпела изменений, отмечала газета.В последнее время западные политики все чаще призывают разрешить ВСУ наносить удары по российской территории. С таким заявлением выступил, например, генсек НАТО Йенс Столтенберг. Эту позицию поддержал, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон, а министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Копенгаген разрешит Киеву использовать для этого истребители F-16.При этом другие страны альянса выступили против. По словам вице-премьера и главы МИД Италии Антонио Таяни, Украина должна использовать полученное от Запада оружие только на своей территории. А министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал планы НАТО безумной идеей.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти высказывания, отметил, что страны НАТО сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.
https://ria.ru/20240531/bayden-1949538761.html
https://ria.ru/20240530/pozitsiya-1949533253.html
https://ria.ru/20240530/ataka-1949491468.html
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украина, россия, в мире, государственный департамент сша, сша, джо байден, йенс столтенберг, эммануэль макрон, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, В мире, Государственный департамент США, США, Джо Байден, Йенс Столтенберг, Эммануэль Макрон, НАТО
Байден разрешил ВСУ бить по целям в России, "угрожающим" Харькову

Президент США Байден разрешил ВСУ бить по России американским оружием

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден выступает перед подписанием пакета помощи Украине
Президент США Джо Байден выступает перед подписанием пакета помощи Украине - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден выступает перед подписанием пакета помощи Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден разрешил Украине применять американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, заявил РИА Новости представитель Госдепартамента.
«

"Президент недавно поручил своей команде дать Украине возможность использовать поставленные США вооружения в контрбатарейных целях в регионе Харькова с тем, чтобы Украина могла отвечать российским силам, атакующим или готовящимся атаковать ее", — сказал он.

При этом, добавили в Госдепе, запрет на применение ракет ATACMS или средств дальнего поражения по объектам на территории России по-прежнему остается в силе.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
В конгрессе назвали Байдена безумцем из-за разрешения на удары по России
00:26
Накануне издание Politico написало, что Байден втайне разрешил киевскому режиму наносить удары американским оружием по территории России, но только в районе границы с Харьковской областью. В отношении ударов далеко вглубь России позиция Белого дома не претерпела изменений, отмечала газета.
В последнее время западные политики все чаще призывают разрешить ВСУ наносить удары по российской территории. С таким заявлением выступил, например, генсек НАТО Йенс Столтенберг. Эту позицию поддержал, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон, а министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Копенгаген разрешит Киеву использовать для этого истребители F-16.
Харьков - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
СМИ раскрыли, что побудило США пересмотреть позицию об ударах ВСУ по России
Вчера, 23:30
При этом другие страны альянса выступили против. По словам вице-премьера и главы МИД Италии Антонио Таяни, Украина должна использовать полученное от Запада оружие только на своей территории. А министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал планы НАТО безумной идеей.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти высказывания, отметил, что страны НАТО сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.
Фрагмент ракеты после обстрела Белгорода со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Под Белгородом ВСУ атаковали пассажирскую "Газель", есть погибший
Вчера, 19:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВ миреГосударственный департамент СШАСШАДжо БайденЙенс СтолтенбергЭммануэль МакронНАТО
 
 
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