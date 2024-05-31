https://ria.ru/20240531/arkheologiya-1949565717.html

В Приамурье обнаружили новый археологический памятник

В Приамурье обнаружили новый археологический памятник - РИА Новости, 31.05.2024

В Приамурье обнаружили новый археологический памятник

Археологи Центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области обнаружили новый памятник, возможно культовое место, находки характерны для... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T09:17

2024-05-31T09:17

2024-05-31T09:20

наука

амурская область

российская академия наук

наука

открытия - риа наука

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 мая – РИА Новости. Археологи Центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области обнаружили новый памятник, возможно культовое место, находки характерны для осиноозерской археологической культуры этапа неолита на территории Западного Приамурья, сообщает информационный канал Центра. Находку ученые обнаружили при изучении территории хозяйственного освоения. "Объект уникальный, таких мало. Памятник представляет собой небольшой каменный навес. В таком виде в моей практике я встречаю впервые. Возможно, это какое-то культовое место", - рассказывает начальник археологического отдела Центра Станислав Коваленко. Ученые отмечают, что среди находок встречаются редкие каменные подвески, халцедоновые вкладыши и наконечники стрел с резцовым сколом с острия, характерные для осиноозерской культуры. Кроме того, полностью отсутствуют отходы каменного производства (отщепы и сколы), отмечается в Telegram-канале Центра. Теперь археологам предстоит определить границы нового объекта и обработать полученные материалы. Осиноозерская археологическая культура – заключительный этап неолита на территории Западного Приамурья. Существование культуры датируется 3338–1452 годами до н.э. (5360–3474 л.н.). В истории исследования осиноозерской археологической культуры учёные выделяют два периода. Первый относится к работе в 1960–1970-х годах на территории западной части Приамурья ДВАЭ под руководством Алексея Окладникова. В результате исследований ряда памятников выделена новая культура, получившая название осиноозерская – по эпонимному памятнику, расположенному на берегу озера Осиновое в Амурской области. Исследованные жилища на территории Константиновского района были полуподземного типа округлой формы, с небольшими рабочими площадками для производства ретушированных и шлифованных каменных орудий труда, а также с остатками керамических плоскодонных сосудов, украшенных рассеченными налепными валиками. Результатом проведенных исследований стало выделение поздненеолитической осиноозёрской культуры (первоначальное наименование – войковская), носители которой проживали на территории в III–II тыс. до н.э. и представляли собой оседлое население, занимавшееся в основном охотой и рыболовством. С середины 1990-х годов после почти тридцатилетнего перерыва в изучении неолита региона, начался второй этап в исследовании осиноозерской культуры, который связан с совместной работой отрядов ИАЭТ СО РАН и благовещенских археологов. В дополнение к материалам 1960-х годов поселения на Осиновом Озере в последние два десятилетия были частично доисследованы, существенно расширена источниковая база для анализа осиноозерской культуры. Работы по изучению данной культуры в настоящее время продолжаются.

https://ria.ru/20231020/arkheologiya-1903929435.html

https://ria.ru/20231110/arkheologiya-1908596902.html

https://ria.ru/20231127/arkheologiya-1912021703.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

амурская область, российская академия наук, наука, открытия - риа наука