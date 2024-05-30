https://ria.ru/20240530/zelenskiy-1949397575.html

Автор Конституции Украины назвал Зеленского нелегитимным

Автор Конституции Украины назвал Зеленского нелегитимным - РИА Новости, 30.05.2024

Автор Конституции Украины назвал Зеленского нелегитимным

Владимир Зеленский не может считаться легитимным президентом Украины, заявил РИА Новости один из авторов действующей конституции страны Дмитрий Табачник. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T15:19

2024-05-30T15:19

2024-05-30T16:22

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский не может считаться легитимным президентом Украины, заявил РИА Новости один из авторов действующей конституции страны Дмитрий Табачник."Зная нормы конституции, могу сказать, что, согласно 103-й статье конституции и разъяснению Конституционного суда, которое очень четко звучит: сроки полномочий президента определяются только статьями конституции. Можно сказать, что после 20 мая Зеленский не является легитимным руководителем Украины. <...> По конституции другой трактовки не может быть: Зеленский — нелегитимный руководитель Украины, это четко исходит из норм конституции", — подчеркнул он.По словам Табачника, эта нелегитимность "была специально сконструирована". Он отметил, что в конфликте на Украине есть множество заинтересованных стран, и одна из самых коварных и циничных — это Великобритания. Эксперт добавил, что Лондон последние несколько лет пытается вести свою отдельную игру и ему выгодны затягивание военных действий и их эскалация. При этом он отметил, что Британии "абсолютно наплевать" на нелигитимность Зеленского."Им нужно решить одну задачу — как можно дольше затянуть боевые действия и истощать не только Россию, но и своего любимого старшего союзника, в прошлом — младшего брата (США. — Прим. ред.)", — заявил Табачник.В качестве доказательства он напомнил, что Лондон уже неоднократно вмешивался в происходящее на Украине. В частности, стамбульские договоренности прямо и нагло разрушил экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. Все первые заявления о применении тяжелых и дальнобойных вооружений, как правило, тоже шли от этой страны. При этом создание тупиковых ситуаций между разными великими державами — это фирменный метод Британии, подчеркнул собеседник агентства."Стравить крупные державы на линии их ближайших соседей. Так они пытались расшатать Австро-Венгерскую империю в XIX веке, так они пакостили по всему периметру Российской империи", — добавил он.Табачник также отметил, что "британская модель затягивания" конфликта на Украине имеет несколько аспектов. В первую очередь речь идет о постепенной эскалации боевых действий, промоутером которой всегда выступает Лондон. Во-вторых, Великобритания специально затрудняет переговоры, создав трехступенчатую "иезуитскую формулу" их осложнения."Сначала продвигалась так называемая формула Зеленского, неоднократно оцененная лидерами разных стран как абсолютно нереалистическая, не опирающаяся на реальную ситуацию. Второй момент затягивания — когда Зеленский своим же указом запретил вести любые переговоры с Россией. И третий — он (Зеленский. — Прим. ред.) вышел на искусственную нелегитимность", — отметил собеседник агентства.По его словам, Лондону прекрасно известно, что Россия в лице ее высшего руководства и МИД привыкла опираться на безукоризненную чистоту юридических формул в международных отношениях, поэтому вести переговоры с нелегитимным президентом она не будет. Впрочем, если диалог невозможен, то остается только один выход — капитуляция Киева. В случае ее принятия легитимность Зеленского станет второстепенным вопросом, добавил Табачник.Он напомнил, что после гибели Адольфа Гитлера Третий рейх возглавил гросс-адмирал Карл Дениц, причем произошло это исключительно по завещанию рейхсканцлера — немецкий парламент эту кандидатуру не избирал и не утверждал."Тем не менее сформированную делегацию все союзники признали и согласились в Потсдаме в ночь с 8 на 9 мая, что именно эти персонажи подпишут капитуляцию", — напомнил эксперт.Действующую Конституцию Украины приняли в 1996 году. Дмитрий Табачник был одним из членов комиссии, разрабатывавшей ее. На тот момент он занимал должность главы администрации президента.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.Как заявил на прошлой неделе Владимир Путин, Москва исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась. Глава государства в этом контексте отметил, что при возобновлении переговоров с Украиной нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании юридических документов.

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